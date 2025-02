"แฮ็กเกอร์ตี" ชนะแต้ม "เว่ย รุย" ป้องแชมป์คิกบ็อกซิ่ง "โจชัว" จัด TKO คู่แข่ง รวบเข็มขัด MMA ศึก ONE 171

รูดม่านปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับศึก ONE 171 ที่ระเบิดความมันสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สังเวียน ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ โดยผลปรากฏว่า “โจชัว พาซิโอ” เอาชนะทีเคโอ “จาร์เร็ด บรูกส์” ขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เกาะบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคู่เอกเป็นการเปิดศึกไตรภาคเพื่อเฟ้นหาเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียว ระหว่าง “โจชัว พาซิโอ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต จากฟิลิปปินส์ พบกับ “จาร์เร็ด บรูกส์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล จากสหรัฐอเมริกา โดยผลปรากฏว่าเป็นทางด้าน “โจชัว” ที่ระเบิดฟอร์มขั้นเทพ พลิกสถานการณ์จากตกเป็นรองในยกแรก กลับมาเร่งเครื่องทุบชนะทีเคโอไปได้ในยกที่ 2 นั่งแท่นราชันของรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ติดมือกลับบ้านไปด้วยส่วนคู่รอง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จากเกาะอังกฤษ ขึ้นทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงเบอร์ 1 ของแรงกิง อย่าง “เว่ย รุย” ตำนานนักสู้จากประเทศจีน ซึ่งภาพรวมเกมการชกตลอด 5 ยกออกมาสนุกสุดมันสมการรอคอย ต่างฝ่ายต่างออกอาวุธใส่กันไม่มีหยุด ก่อนสุดท้ายจะเป็น “แฮ็กเกอร์ตี” ที่เข้าทำได้น้ำได้เนื้อกว่า เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ป้องเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเอาไว้ได้ พร้อมหยุดสถิติไร้พ่ายกว่า 7 ปีของ "เว่ย รุย" ได้อีกด้วยโดยในศึกนี้ มีนักกีฬา 5 คน ที่ระเบิดฟอร์มโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ได้แก่ “เคด รูโทโล”, “อายากะ มิอูระ”, “ชามิล เออร์โดกัน”, “โรแบร์โต โซลดิก” และ “โจชัว พาซิโอ” รวมยอดเกือบ 8.5 ล้านบาท (แปดล้านห้าแสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 171คู่เอก โจชัว พาซิโอ ชนะทีเคโอ จาร์เร็ด บรูกส์ นาทีที่ 4:22 ของยก 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)คู่รอง โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ชนะคะแนนเอกฉันท์ เว่ย รุย (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)โรแบร์โต โซลดิก ชนะน็อก ดากี อาร์สลานาลิเอฟ นาทีที่ 1:55 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)ชามิล เออร์โดกัน ชนะน็อก ออง ลา เอ็น ซาง นาทีที่ 0:28 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 210 ป.)ชามิล กาซานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์ติน เหงียน (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)บิเบียโน เฟอร์นานเดส ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เควิน เบลิงกอน (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)คิริลล์ กรีเชนโก ชนะทีเคโอ มาวโร เซริลลี นาทีที่ 3:28 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)เจก พีค็อก ชนะทีเคโอ ชินจิ ซูซูกิ นาทีที่ 1:29 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)อายากะ มิอูระ ชนะซับมิชชัน ริตู โฟกาต นาทีที่ 2:24 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)เคด รูโทโล ชนะซับมิชชัน นิโคลัส วินญา นาทีที่ 3:04 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 175 ป.)คู่นำเข้ารายการซาเยด อัลคาทีริ ชนะซับมิชชัน โมฮัมหมัด อาบูรูมูห์ นาทีที่ 2:21 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก)อับดุลลอ โคดชาเยฟ ชนะทีเคโอ วิเลียน โปเลส นาทีที่ 4:56 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)ฮุสเซน ซาเลม ชนะน็อก วอลเตอร์ ค็อกลีอันโดร นาทีที่ 2:25 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)