เมกาบางนา จับมือ บริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เปิดศึก “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025” ทัวร์นาเม้นท์ยัดห่วงระดับโลก สนามที่ 2 ที่ประเทศไทย

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เตรียมเปิดสนามแข่งบาสเก็ตบอลประเภททีม 3 คน ณ ลานกลางศูนย์การค้าเมกาบางนา ต้อนรับคอมมูนิตี้ของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาบาสเก็ตบอลและนักแข่งจากทั่วโลกที่จะมาร่วมแข่งขันในรายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND 2 THAILAND” (3X3 เอ็กเซ่ ซูเปอร์ พรีเมียร์ 2025 สนามที่ 2 ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา ประเดิมสนามอุ่นเครื่องความมันส์ไปกับการแข่งขัน “3X3 YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025 POWERED BY 3X3.EXE PREMIER THAILAND” บาสเก็ตบอลแมตช์พิเศษสำหรับเยาวชน รุ่นอายุ 8 - 16 ปี พร้อมเปิดพื้นที่ FREE COURT ให้ผู้ที่สนใจสามารถมาใช้พื้นที่ฝึกบาสเก็ตบอลได้ฟรี! ส่งเสริมให้คอมมูนิตี้ใกล้เคียงเมกาบางนามี ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE และพิเศษสำหรับน้องๆ อายุไม่เกิน 16 ปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 3X3 BASKETBALL CLINIC กับโค้ชมืออาชีพ พิเศษ! ในวันที่ 27 ก.พ. 68 สำหรับสมาชิก MEGA SMILE REWARDS รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลกับโค้ชมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น โดยไฮไลท์ของแมตช์ในครั้งนี้ คือ การแข่งขันสุดเข้มข้นในวันที่ 1 – 2 มี.ค. 68 กับการแข่งขัน “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND 2 THAILAND” โดยมีนักกีฬามืออาชีพจาก 5 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท รวมทั้งหมด 12 ทีม เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ เข้าร่วมแข่งขันในรายการ FIBA CHALLENGER และ FIBA WORLD TOUR 2025 ต่อไปศูนย์การค้าเมกาบางนาได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการแข่งขัน เลือกให้เป็นสนามแข่งขันบาสเก็ตบอลรอบเก็บคะแนนสนามที่ 2 ที่ประเทศไทย โดยสนามแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม และสนามที่ 3 จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับรายการ 3X3.EXE PREMIER ถือเป็นการแข่งขันบาสเก็ตบอล 3X3 ระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เมกาบางนาได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันที่เตรียมต้อนรับนักกีฬาจากหลายประเทศ รวมถึงแฟนบาสเก็ตบอลที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันจากทั่วโลก โดยในปี 2567 สนามแข่งขันที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเมกาบางนาและผู้จัดงาน ได้รับการยกย่องให้เป็นสนามแข่งขันยอดเยี่ยม ‘THE BEST VENUE OF THE YEAR’ จากรายการ 3X3.EXE PREMIER ประเทศญี่ปุ่น ตอกย้ำมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่ในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติกิจกรรม “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025” ในปีนี้จะเริ่มเปิดสนามในวันที่ 22 - 23 ก.พ. 68 ด้วยงาน ‘3X3 YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2025 POWERED BY 3X3.EXE PREMIER THAILAND’ ซึ่งเป็นบาสเก็ตบอลประเภททีม 3 คน แมตซ์พิเศษสำหรับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาบาสเก็ตบอลได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพด้านกีฬา และท้าทายความสามารถ ฝึกฝนตนเอง พร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักบาสเก็ตบอลมืออาชีพ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (ผสมชาย/หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ผสมชาย/หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) และ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) รวม 48 ทีม จากนั้น ร่วมลุ้นและเชียร์แมตช์ไฮไลท์ ‘3X3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND 2 THAILAND’ ในวันที่ 1 – 2 มี.ค. 68 รายการการแข่งขันเก็บคะแนนสนามที่ 2 ที่ประเทศไทย โดยมีนักกีฬามืออาชีพระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเวียดนาม และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมชมการแข่งขันนัดพิเศษสำหรับทีมดาราในวันที่ 2 มี.ค. 68นอกจากนี้ เมกาบางนายังส่งเสริมให้คอมมูนิตี้ใกล้เคียงมี ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE พร้อมมอบสิทธิพิเศษขั้นกว่าสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมคลาสสอนเสริมทักษะด้านกีฬาบาสเก็ตบอลประเภททีม 3 คน โดยโค้ชมืออาชีพที่จะมาสอนทักษะพื้นฐาน และเทคนิคการเล่นแบบมืออาชีพ ในกิจกรรม 3X3 BASKETBALL CLINIC ในวันที่ 21, 24 และ 28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และรอบพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ในวันที่ 27 ก.พ. 68 รวมทั้งในวันที่ 21, 24 - 28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ยังเปิดพื้นที่ FREE COURT สนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการได้ฟรีอีกด้วยพลาดไม่ได้! มาร่วมชม ร่วมเชียร์ และสัมผัสความมันส์ กับการแข่งขันบาสเก็ตบอลประเภททีม 3 คนที่เข้มข้นจากทีมชั้นนำระดับโลก ในรายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND 2 THAILAND” ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTRE และ LINE OA : @MEGABANGNAOFFICIAL#เมกาบางนา #MEGABANGNA #YOUREVERYDAYMEETINGPLACE #3X3.EXESUPERPREMIER2025ติดตามข่าวสารและโปรโมชันของเมกาบางนาได้ที่แอปพลิเคชัน : HTTP://ONELINK.TO/N37E4Gเว็บไซต์ : HTTPS://WWW.MEGA-BANGNA.COM/เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTREอินสตาแกรม : @MEGABANGNA_THทวิตเตอร์ : @MEGABANGNA3ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIALหรือโทร. 02-105-1000