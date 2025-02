บุนเดสลีกา อินเตอร์เนชันแนลและ Garena Thailand ร่วมเปิดตัวงาน VBL IS Thailand Challenge 2025

เพื่อขยายการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บุนเดสลีกา เวอร์ชวล บุนเดสลีกา อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ (VBL IS) ได้ประกาศจัดงาน VBL IS Thailand Challenge 2025 ขึ้น แม้ว่าจะยังคงใช้แบรนด์ระดับนานาชาติ แต่ในปีนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ชมชาวไทย งานครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับ FC Online ที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 8 ล้านรายในไทย – ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคัญของความร่วมมือนี้ ผ่านความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายเกมท้องถิ่น คอนเทนต์ครีเอเตอร์และพันธมิตรด้านเกม เพื่อมอบประสบการณ์อีสปอร์ตและฟุตบอลเสมือนจริง พร้อมปลุกกระแสแบรนด์บุนเดสลีกาในประเทศไทยVBL IS Thailand Challenge 2025 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 โดยนำเสนอความตื่นเต้นแบบจัดเต็ม ด้วยรูปแบบกิจกรรมแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์แฟนฟุตบอลและเกมเมอร์ชาวไทย งานนี้เปิดฉากด้วยการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษจากเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์กว่า 70 คน เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ผสานระหว่างสองโลกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ แฟนๆ ยังได้สัมผัสประสบการณ์จากบูธกิจกรรมทั้งด้านฟุตบอลและเกม รวมถึงโอกาสในการทดลองเล่น “EA SPORTS FC ONLINE” ที่เชื่อมระหว่างวัฒนธรรมการเล่นเกมและการเล่นฟุตบอลเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ท าให้ VBL IS Thailand Challenge แตกต่างจากการแข่งขันอีสปอร์ตอื่นๆ คือความเปิดกว้างส าหรับทุกคนและการผสมผสานที่แปลกใหม่ระหว่างประสบการณ์ในเกมกับการมีส่วนร่วมในโลกฟุตบอลจริง งานนี้ออกแบบมาให้เข้าถึงได้สำหรับผู้เล่นทุกระดับ โดยมีรูปแบบการแข่งขัน 2 ต่อ 2 ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเกมเมอร์มือสมัครเล่นและมืออาชีพได้ร่วมทีมและดวลกันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนสามารถเลือกแพ็กเกจการแข่งขันที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกับนักเตะบุนเดสลีกาปัจจุบัน ต านานระดับไอคอน และนักเตะไทยในเกม เมื่อพูดถึงความมุ่งมั่นของบุนเดสลีกาต่อวงการอีสปอร์ต สสิน จันทร์แจ่มจรัส ,ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, จาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงโอกาสในการยกระดับการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ว่า “ความร่วมมือระหว่างFC Onlineและบุนเดสลีกาเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการเชื่อมต่อกับแฟนบอลรุ่นใหม่ โดยประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับการเติบโตด้านดิจิทัลของBundesliga ในปีนี้ เราได้ยกระดับการแข่งขันอีสปอร์ตให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และต่อยอดการร่วมมือด้วยการเพิ่มองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน มีส่วนร่วมภายในเกม และการปรับแต่งให้เหมาะกับตลาดไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าจดจ าส าหรับแฟน ๆ ชาวไทยVBL IS Thailand Challenge 2025 มอบประสบการณ์บุนเดสลีกาอย่างแท้จริงส าหรับทั้งเกมเมอร์และแฟนฟุตบอล โดยมีแมตช์ฟุตบอลการกุศลที่รวมเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ไทย และการแข่งขัน FC Online สุดพิเศษส าหรับเกมเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อบุนเดสลีกาและตลาดไทยโดยเฉพาะ"เดนนิส คิทเทล (Dennis Kittel) ผู้บริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียของบุนเดสลีกา อินเตอร์เนชันแนล ได้เน้นย้ำถึงความส าคัญของกิจกรรมครั้งนี้ว่า “บุนเดสลีกามุ่งมั่นที่จะขยายการมีอยู่ในประเทศไทยและค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อมีส่วนร่วมกับแฟนฟุตบอลและแฟนเกม VBL IS Thailand Challenge 2025 ได้เน้นย ้าความรักในฟุตบอลและอีสปอร์ตของภูมิภาคนี้ ด้วยจ านวนผู้ร่วมกว่า 300 คน รวมถึงเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 70 คนที่มาเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ พวกเราภูมิใจที่ร่วมงานกับหุ้นส่วนในท้องถิ่นอย่าง Garena Online Thailand, ผู้จัดจ าหน่าย FC Online และ Intel เข้ามาร่วมทำให้บุนเดสลีกาได้เข้าใกล้กับผู้สนับสนุนเจเนเรชั่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น”VBL IS Thailand Challenge 2025 มอบรางวัลสุดพิเศษให้กับทีมผู้ชนะ โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสสุดพิเศษในการเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลของบุนเดสลีกา และเข้าชมเบื้องหลังสนามฟุตบอลชื่อดังของบุนเดสลีกาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ รางวัลนี้ช่วยตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของบุลเดสลีกาในการเข้าถึงแฟนบอลทั่วโลก อีกทั้งมอบโอกาสที่หายากให้กับแฟนบอลชาวไทยในการสัมผัสวัฒนธรรมฟุตบอลแบบใกล้ชิดในประเทศเยอรมนีอีกหนึ่งเสียงสะท้อนถึงความพิเศษของ VBL IS นี้ ฟุ บลูมูน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับการแข่งขันนี้ว่า “VBL IS แตกต่างจากการแข่งขันอีสปอร์ตอื่นๆ เพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่เป็นการนำผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองฟุตบอล การมีส่วนร่วม และนวัตกรรม VBL IS Thailand Challenge มอบโอกาสให้แฟนๆ ได้เชื่อมโยงกับเกมที่พวกเขารักในวิธีใหม่และน่าตื่นเต้น"การลงทะเบียนส าหรับ VBL IS Thailand Challenge 2025 เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2568 โดยรอบคัดเลือกแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มีนาคม 2568 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ลิ้งก์หรือติดตาม EA Sports FC O n l i n e T h a i l a n d ได้ที่ F a c e b o o k , I n s t a g r a m , และเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด