เก๋าเข้าสู้ "เพชรทนง" งัดประสบการณ์ ชนพลังหมัดคม "อิเลียส" ศึก ONE 171

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 39 ปี หวังใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ปะทะเดือดกับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตราชัน คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 28 ปี ตัวแทนเนเธอร์แลนด์/โมร็อกโก ในศึก ONE 171 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจาก ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา สู่สายตาผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.นี้ เริ่มตั้งแต่ 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทยปี 2567 ที่ผ่านมา “เพชรทนง” ยังคงโชว์ผลงานดุเดือดต่อเนื่อง โดยหลังจากพ้นโทษแบนกลับมาเขาสามารถเอาชนะทีเคโอ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 มิ.ย.67ศึกครั้งนี้ “เพชรทนง” จะเป็นนักกีฬาไทยเพียงหนึ่งเดียวบนสังเวียนแห่งนี้ ถูกประกบให้เจอกับ “อิเลียส” เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ยังไม่แพ้ใครแม้แต่ครั้งเดียวตลอด 5 ไฟต์ใน ONEโดยผลงานล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” ดีกรีอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นนี้ ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.67 ซึ่งทาง “เพชรทนง” พร้อมใช้ประสบการณ์บนสังเวียนทั้งชีวิตเข้าสู้ และหวังจะคว้าชัยชนะให้ได้“สำหรับผม อิเลียส เป็นหนึ่งในนักชกระดับสูงของกติกาคิกบ็อกซิ่ง มีความฉลาดในการแก้เกม ว่องไว ใช้หมัดได้ดีมาก ๆ ถ้าเขาไม่เก่งจริงคงไม่เป็นแชมป์โลก ONE ต่อให้เพิ่งเพิ่มรุ่นมาได้ไม่กี่ไฟต์แต่ความเก่งกาจยังคงเหมือนเดิม”“การเจอกันครั้งนี้น่าจะสูสีมาก ๆ เพราะเป็นการเอาเทคนิคมาสู้กัน ผมอยากจะนำแม่ไม้มวยไทยมาผสมรวมกับ คิกบ็อกซิ่ง เพื่อโชว์ให้ได้ทุกคนเห็น”“สำหรับแผนการชก ผมเสริมหมัดและการป้องกันตัวมาเยอะเป็นพิเศษ และตั้งใจจะแก้เกมแบบก้าวต่อก้าวบนเวที โดยเน้นใช้ความไวและคล่องตัวไปสู้กับเขา”“จุดที่ผมน่าจะได้เปรียบคือเรื่องจิตใจและประสบการณ์ รวมทั้งความทนทาน และความอึด เพราะผมศึกษาเขามาในไฟต์ล่าสุดที่เขาเจอกับ ฮิโรกิ เขายังไม่มีความอดทนเท่าไหร่ ถ้าแลกกันถึงสามยก ผมมั่นใจว่าผมดีกว่าแน่นอน”“สำหรับรายการ ONE 171 ในไฟต์นี้ในฐานะที่ผมเป็นนักชกไทยหนึ่งเดียว ผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าศักยภาพผมในวัยเข้าใกล้เลข 4 ยังสามารถยืนระยะบนสังเวียนระดับโลกได้ ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ ONE ให้โอกาสไปโชว์ผลงานที่กาตาร์ในครั้งนี้”