ดูฟรี!! "PT Grand Prix of Thailand 2025” ที่แอปฯ “ทรูวิชั่นส์ นาว” เริ่มวันแรก 28 ก.พ. นี้

พร้อมแล้ว กับการเปิดฤดูกาลโมโตจีพี 2025 สนามแรกในไทย รายการ "PT Grand Prix of Thailand 2025” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ กีฬาสุดยิ่งใหญ่ที่แฟนสิงห์นักบิดรอคอย แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสดให้แฟนนักบิดชาวไทยได้ชมฟรี เปิดศึกระเบิดความมัน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. นี้ คลิกรับความมัน https://tvs-now.onelink.me/fKef/upbzyt2k และเข้าชมผ่านเมนู Live Event คลิก Moto GPจัดเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีฐานแฟนชาวไทยคอยติดตามอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขัน MotoGP ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ที่ในปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สนามแรกของฤดูกาล รายการ PT Grand Prix of Thailand 2025 (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) และยังมีนักแข่งไทยคนแรกที่จะได้ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ “ก้อง สมเกียรติ จันทรา” ที่จะลงแข่งในรุ่นโมโตจีพีให้กับทีมอิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว เดินหน้าเต็มสูบในการส่งมอบความมันของศึกโมโตจีพีส่งตรงให้กับแฟน ๆ ทางบ้าน ให้ความรู้สึกเหมือนเชียร์ ติดขอบสนามลุ้นสนุก เชียร์มัน ไปกับการแข่งขัน "PT Grand Prix of Thailand 2025” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) เพียงค้นหาคำว่า True Visions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้โปรแกรมการแข่งขัน รายการ "PT Grand Prix of Thailand 2025” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ) ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น.1 มีนาคม 2568 เวลา 08.40 - 15.00 น.2 มีนาคม 2568 เวลา 09.40 - 15.00 น.