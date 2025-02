"ลำน้ำมูลเล็ก" ประเดิม ONE พ่ายคะแนน "ก้องศึก" ด้าน “เวโร-ฟรานซิสกา” โบนัสแตกแพ็กคู่

ศึก ONE ลุมพินี 97 มอบความสุขให้แฟนกีฬาการต่อสู้ในค่ำคืนวันวาเลนไทน์อย่างเต็มอิ่ม โดยจอมบู๊ทั้ง 11 คู่ พร้อมใจกันโชว์ฟอร์มเก่งเพื่อแย่งชิงแต้มชัยมาครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” นักสู้เจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทย 5 เส้น วัย 24 ปี จากเมืองย่าโมโคราช รับมือน้องใหม่ “ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99” กำปั้นดีกรี “ยอดมวย กกท.” วัย 26 ปี จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 138 ป.ยกแรก “ลำน้ำมูลเล็ก” เปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์เป็นฝ่ายเดินลุยเข้าหา ขณะที่ “ก้องศึก” เน้นสู้แบบรัดกุมไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายโจมตีเข้าเป้าง่าย ๆ ยกสอง “ก้องศึก” เริ่มเครื่องร้อนได้จังหวะกดหมัดซ้ายส่ง “ลำน้ำมูลเล็ก” ร่วงก้นจ้ำเบ้าเรียกนับ 8 ตุนได้ก่อน ช่วงที่เหลือ “ลำน้ำมูลเล็ก” ฮึดเอาคืนแต่ไม่ทันเวลา ครบ 3 ยก “ก้องศึก” เก็บงานดีเบียดชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2-1 เสียง)ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เวโร” นักสู้หญิงซูเปอร์สตาร์ วัย 28 ปี จากเมียนมา พกความมั่นใจมาเต็มร้อย เปิดตัวบนสังเวียนระดับโลก ท้าชนแกร่ง “ฟรานซิสกา เวรา” คู่ชกสาวขาลุย วัย 25 ปี จากชิลี ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)ภาพรวม “ฟรานซิสกา” อาศัยความเจนจัดในรายการ ONE ลุมพินี เปิดหน้าแลกอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกอย่างดุเดือด ส่วน “เวโร” โต้กลับด้วยความแข็งแกร่งและอาวุธครบเครื่องไม่แพ้กัน โดยหลังฉะกันมันหยดครบ 3 ยก “ฟรานซิสกา” เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ (2-1 เสียง) แบบประทับใจแฟนมวยทั้งสนาม และจูงมือ “เวโร” คว้าโบนัสแพ็กคู่คนละ 350,000 บาทตลอดการแข่งขันอันเข้มข้นในค่ำคืนวันแห่งความรัก ปรากฏว่ามีนักสู้ 5 ราย ที่โชว์ฟอร์มเด็ดโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งจ่ายโบนัสให้เป็นรางวัลพิเศษทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “เจย์สัน มิราลเปซ”,“ยูเซอิ โทมิโอกะ”, “ขุนพลน้อย ส.สมหมาย”, “ฟรานซิสกา เวรา” และ “เวโร”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 97คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99 (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)คู่รอง ดีมิทรี เมนชิคอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:59 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)คมเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)ต้มยํากุ้ง ภูมิใจไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ มังกร บูมเด็กเซียน (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาติพิชิต สส.ต้อยแปดริ้ว (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)ฟรานซิสกา เวรา (ชิลี) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เวโร (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)ขุนพลน้อย ส.สมหมาย ชนะน็อก ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ นาทีที่ 0:12 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอมิลี ชอง (ฮ่องกง) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)ยูเซอิ โทมิโอกะ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ กรังด์ปรีซ์น้อย พีเค.แสนชัย นาทีที่ 1:12 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)เจย์สัน มิราลเปซ (ฟิลิปปินส์) ชนะน็อก ริวยะ ฮาตาเกะยามะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 3:34 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)