"สเก็ตเชอร์ส ฟุตบอล" ปล่อยสตั๊ดคอลเล็กชันใหม่ Electrum Pack "แฮร์รี่ เคน" เตรียมใส่ล่าตาข่าย

สเก็ตเชอร์ส ฟุตบอล ปล่อยรองเท้าฟุตบอลคอลเล็กชันใหม่ ‘Electrum Pack’ ที่สะท้อนความแข็งแกร่งและสไตล์ที่เหนือระดับบนสนาม โดยมาในคู่สีที่ลงตัวอย่างสีทองที่หรูหราและสีเงินที่สง่างาม ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของนักฟุตบอลทั่วโลกที่สามารถเปล่งประกาย สร้างความโดดเด่น และเป็นฝ่ายครองเกมได้ทุกช่วงเวลา ‘Electrum Pack’ นับเป็นการเปิดตัวคอลเล็กชันแรกในปีนี้ของสเก็ตเชอร์ส ซึ่งมาพร้อมกับการผสมผสานของสีทองเมทัลลิคและสีเงินในรุ่น SKX_01 (ทั้งแบบข้อสั้นและหุ้มข้อ) และรุ่น RAZORรองเท้าฟุตบอลสเก็ตเชอร์สคอลเล็กชันใหม่ประกอบด้วย 3 สไตล์ที่หรูหรา โดยมีให้เลือกหลากหลายสีสันทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งรวมถึงรุ่นใหม่ ‘Electrum Pack’ ตามภาพด้านบน มาพร้อมนวัตกรรม สมรรถนะ และความสบายที่เหนือกว่าใครบนสนาม สำหรับรุ่น ‘Electrum Pack’ ถือเป็นการเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ที่สเก็ตเชอร์สได้ก้าวเข้าสู่วงการกีฬาฟุตบอลในปี 2023 โดยมี ‘แฮร์รี่ เคน’ ซึ่งเป็นผู้เล่นฝีมือระดับสูงสวมใส่เป็นคนแรก โดยแฮร์รี่ นักเตะดาวซัลโวจะสวมรองเท้าฟุตบอลรุ่น ‘Electrum Pack’ ลงสนามในแมตช์ บาเยิร์น มิวนิค พบกับ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้รองเท้าฟุตบอลรุ่น SKX_01 ที่แฮร์รี่ เคน สวมใส่ มาพร้อมดีไซน์สีทองเมทัลลิคและโทนสีขาว พร้อมด้วยลายสายฟ้าฟาดบนตัวรองเท้าที่ช่วยให้ดูโดดเด่นเมื่ออยู่ในสนาม โดยรองเท้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสและควบคุมลูกบอลได้อย่างสมบูรณ์ทุกมิติแบบ 360 องศา รแต่ยังคงไว้ซึ่งความสบายและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ รองเท้าฟุตบอลทุกคู่มาพร้อมกับโครงสร้างรองเท้าแบบพิเศษที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อความสบายสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่ากระชับพอดีกับเท้าของนักกีฬาแต่ละคนซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมลูกบอลและความมั่นคงในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว อัปเปอร์รองเท้าผลิตจากผ้าถักคุณภาพสูงที่ปรับเข้ากับรูปเท้าได้อย่างแนบสนิทและระบายอากาศได้ดี เชือกผูกรองเท้าแบบยืดหยุ่นที่ช่วยล็อกเท้าให้กระชับขณะเคลื่อนไหว และรูปแบบปุ่มรองเท้าแบบไดนามิกที่ช่วยการยึดเกาะสำหรับการเคลื่อนที่หลายทิศทาง นอกจากนี้ SKX_01 ยังมาพร้อมกับความสบายที่เหนือกว่าด้วยแผ่นรองเท้าชั้นในที่มีเทคโนโลยี Hyper Burst Pro® ที่มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา และแผ่นรองกันกระแทก TPU ที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมและปรับเข้ากับรูปเท้าได้อย่างลงตัว ซึ่งช่วยมอบความสบายสูงสุดตลอดทั้งเกมการแข่งขัน โดยรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบข้อสั้นและหุ้มข้อ ซึ่งดีไซน์ระดับพรีเมียมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสบายและการรองรับที่เหนือชั้นบนสนารองเท้าฟุตบอลสสเก็ตเชอร์สรุ่น RAZOR ที่สวมใส่โดยนักฟุตบอลระดับโลกหลายๆ คน อย่าง โมฮัมเหม็ด คูดุส, แอนโธนีย์ เอแลงก้า และโอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ มาพร้อมกับการออกแบบที่ผสมผสานสีเงินและสีขาวที่โดดเด่น ด้วยการไล่เฉดสีเข้มบริเวณส้นเท้า เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า รุ่น RAZOR เป็นรองเท้าฟุตบอลน้ำหนักเบาที่มาพร้อมกับดีไซน์สไตล์สนามแข่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วและเสริมแรงดีดกลับ เหมาะสำหรับนักฟุตบอลที่ต้องการเพิ่มความเร็วบนสนาม การออกแบบ U-Throat ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยมอบความกระชับพอดีในบริเวณกลางเท้า และปุ่มรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะอย่างสูงสุด ช่วยให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับแผ่นรองเท้าคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อช่วยเพิ่มพลังในการตอบสนองและความคล่องตัวในการเล่นคอลเล็กชัน Electrum Pack ยังรวมไปถึงรองเท้าฟุตบอลสำหรับอะคาเดมี ที่เหมาะสำหรับการเล่นทุกระดับซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพและความสบายที่เหนือชั้น ตลอดจนรองเท้าสำหรับเยาวชนและเด็กที่จะกลายเป็นนักเตะรุ่นใหม่ที่ต้องการก้าวตามรอยนักฟุตบอลในดวงใจของพวกเขา โดยรองเท้าทุกคู่มาพร้อมกับการออกแบบที่กระชับพอดีและเพิ่มความสบาย รองเท้าฟุตบอลทั้ง 2 รุ่นจะวางจำหน่ายทั้งสำหรับการสวมใส่บนสนามหญ้าจริงและสนามหญ้าเทียมรองเท้าฟุตบอลสเก็ตเชอร์สคอลเล็กชันใหม่นี้จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปที่ SUPERSPORTS สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เมกา บางนา, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ชลบุรี, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, โรบินสัน เชียงราย, เซ็นทรัล ภูเก็ต, โรบินสัน อุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.supersports.co.thรวมถึงที่ร้าน ARI FOOTBALL สาขา One Bangkok, สยามสแควร์, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, The Mall บางแค, แฟชั่น ไอส์แลนด์ และทางเว็บไซต์ www.arifootballstore.comแฟนๆ ฟุตบอลสามารถติดตามเบื้องหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ของ สเก็ตเชอร์ส ฟุตบอล ได้ที่ @skechersfootball on Instagram and TikTok หรือสเก็ตเชอร์ส ประเทศไทย ได้ทาง Instagram และ Facebook