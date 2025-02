อัปเดตแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หลัง “นาบิล” คว้าแชมป์เฉพาะกาล

พาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) หลัง “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว เชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย ขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์เฉพาะกาลของรุ่นนี้ย้อนกลับไปในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา “นาบิล อานาน” ที่ตอนนั้นครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ทำผลงานช็อกโลก ด้วยการอัด 3 นับ เอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” นักสู้เลือดเดือดจากสกอตแลนด์ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ไปได้ตั้งแต่ยกแรก คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) มาครองอย่างยิ่งใหญ่โดยผลจากการขึ้นครองบัลลังก์เฉพาะกาลของ “นาบิล” ในไฟต์นี้ ส่งผลให้เจ้าตัวได้รับสิทธิ์ให้กลับไปแก้มือกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันผู้ไร้เทียมทานของรุ่นนี้อีกครั้ง ในศึก ONE 172 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฟ้นหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ต่อไปโดยหลังจาก “นาบิล” ก้าวกระโดดจากอันดับ 5 ขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์เฉพาะกาล การจัดอันดับผู้ท้าชิงในแรงกิงรุ่นนี้ก็เกิดารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันที โดยเริ่มจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์เก่าของรุ่นนี้ที่ต้องหล่นจากที่เดิมอันดับ 1 ลงมาอยู่อันดับ 2 พร้อมเบียด “นิโค คาร์ริลโล” ร่วงลงไปอยู่ในอันดับ 3 ทันทีขณะที่อันดับที่ 4 เป็นของ “เคียมรัน นาบาติ” ยอดนักสู้ไร้พ่ายจากรัสเซีย ที่ถูกเบียดร่วงลงมาจากอันดับ 3 และกำลังได้รับการจับตามองในฐานะผู้ชิงบัลลังก์คนต่อไปของรุ่นนี้ส่วนอันดับที่ 5 ได้แก่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตราชันของรุ่นนี้ ที่ร่วงลงมา 1 อันดับ และไฟต์ล่าสุดเพิ่งลดพิกัดลงไปชกในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ครั้งแรกใน ONE โดยสามารถสู้กับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” รุ่นน้องเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ได้อย่างสุดมัน ก่อนพ่ายด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา