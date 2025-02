ฮอนด้าจัดเต็มความมันส์! "เจฟ ซาเตอร์" บิด New Honda Giorno+ สะกดสายตาแฟนคลับนับพันในงาน Honda Mega Fest Present The Scooter Fest

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมที่ไบค์เกอร์รอคอย! สำหรับงาน Honda MEGA FEST PRESENT THE SCOOTER FEST #7 FEATURING FRIENDS ที่ได้ต้อนรับเหล่าไบค์เกอร์และผู้รักสองล้อด้วยความสนุกสุดมันส์แบบจัดเต็ม โดยมียอดรวมผู้มาร่วมสนุกทั้ง 2 วันกว่า 10,000 คน ณ โกดังเสริมสุข เจริญนคร เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยขบวนพาเหรดรถจักรยานยนต์หลายพันคัน ที่มารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังของเหล่าไบค์เกอร์อย่างหนาแน่น ซึ่งภายในงานมีโซนกิจกรรมให้รวมสนุกมากมาย อาทิ Test Ride & Photoshoot เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นล่าสุด พร้อมรับภาพวอลเปเปอร์มือถือสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และบูธจัดแสดงรถแต่งจากสำนักชั้นนำกว่า 40 ร้านค้าใน H2C Motorbike Idea Challenge 2025 ซึ่งปีนี้มาพร้อมกับ All New Honda LEAD125 และ All New Honda SCOOPY ที่ให้เหล่าสำนักแต่งได้โชว์ไอเดียสุดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ซึ่งในงานนี้มีจัดประกวดแข่งขันมอบรางวัลให้ผู้ชนะได้รวมบินไกลถึงต่างแดนอีกด้วยนอกจากกิจกรรมแล้วก็ยังมีโซนช็อปสนุก มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับไบค์เกอร์ตัวจริง ทั้งบูธอุปกรณ์แต่งรถจากร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกว่า 60 ร้าน รวมถึง Honda Collection Booth ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกคัสตอมรถตามสไตล์ของตัวเอง พร้อมกับสัมผัสรถรุ่นใหม่ในโซน Display ที่ขนมาให้ชมกันถึงที่ ไม่ว่าจะเป็น New Honda Giorno+, All New Honda LEAD125 และ All New Honda PCX160 พร้อมด้วยรถมอเตอร์ไซค์ Honda BigBike และ CUB House ที่มอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ผู้ที่จองรถภายในงานเท่านั้นนอกจากกิจกรรมและโซนช็อปปิ้งที่มีเยอะจุใจแล้ว ยังมีไลน์อัปศิลปินที่มาสร้างความบันเทิงให้ไบค์เกอร์และแฟนคลับตัวจริงตลอดทั้งสองวัน นำโดย ONLY MONDAY, EBOLA, ZEAL, PIXXIE, MOBYE และ NONT TANONT ที่มาปลดปล่อยพลังเสียงกันอย่างเต็มที่ และยังมีโชว์พิเศษจากพรีเซนเตอร์ ต้าห์อู๋ – พิทยา แซ่ฉั่ว และ เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ที่มาร่วมเติมเต็มความฟินให้กับแฟน ๆ ภายในงาน และก็มาถึงไฮไลต์พิเศษสุดของงานที่ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการโชว์บิด New Honda Giorno+ โดย เจฟ ซาเตอร์ ที่เปิดตัวขึ้นโชว์มาสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับที่รอคอยกันตลอดทั้งคืนงาน Honda MEGA FEST PRESENT THE SCOOTER FEST #7 FEATURING FRIENDS ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของ Honda ในการรวมตัวเหล่าไบค์เกอร์และผู้รักรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ แล้วพบกับความมันส์ที่เหนือระดับอีกครั้งในปีหน้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.thaihonda.co.thเฟซบุ๊ก: www.facebook.com/hondamotorcyclethailandอินสตาแกรม: www.instagram.com/hondamotorcyclethailandTikTok: www.tiktok.com/@hondamotorcyclethaYouTube: www.youtube.com/HondaMotorcycleTHA#TheScooterFest #TheScooterFest7 #Songtopia #HondaMotorcycleThailand