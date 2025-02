IDOL LEAGUE ASIA ยกขบวนไอดอลฟาดแข้ง ฉลองความสัมพันธ์ 75 ปี ไทย-กัมพูชา

หลังจากประสบความสำเร็จการจัดการแข่งขันฟุตบอล IDOL LEAGUE ที่ถูกยกให้เป็นมหากาพย์ LEAGUE FOOTBALL ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท ไอดอล เกมส์ จํากัด ได้จัดงานแถลงข่าว IDOL LEAGUE ASIA ครั้งแรก ซึ่งจะมีการชิงถ้วย DHAMMA CENTURY CUP ระหว่างศิลปิน ดารา และนักมวย ตัวแทนประเทศไทย และประเทศกัมพูชา เพื่อฉลอง วันครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยมี สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย 980 และ 3 ผู้จัดไฟแรง ”มาย เมท เนท“ นาธาน บาร์ทลิงห์, เบลล์ ขอบสนาม และ “โจ” นพรัตน์ พุทธรัตนมณี ร่วมแถลงข่าว ที่โรงแรม The Grand Fourwings Bangkok ณ ห้อง Srinakarin 2 (ชั้น9)สำหรับการแข่งขัน IDOL LEAGUE ASIA จะมีขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2568 ณ สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก พนมเปญโดยการจัดการแข่งขันใช้มาตรฐานการจัดและเทคนิคถ่ายทอดสดระดับโลก ซึ่งภายในงานเตรียมพบกับความสนุกสนาน มันส์ ฮา กับทั้งกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย ที่ให้ทั้งนักกีฬา และผู้มาร่วมเชียร์ ได้สนุกสนานกันเต็มที่ตลอดทั้งวันด้าน สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย 980 กล่าวถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของโครงการว่า “จากการที่ผมเป็นเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย ทางผมเองได้รู้จักกับ มิสเตอร์ชาย ซึ่งบริหารทีมฟุตบอลกองทัพกัมพูชาด้วยกัน ก็มาเล็งเห็นว่า ประเทศของเราทั้งสอง เป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน ก็เลยมีความเห็นว่าเราอยากจะหาวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์กัน ด้วยกีฬาฟุตบอล และ ธรรมมะ โดยเฉพาะทีมออลสตาร์ทั้งสองประเทศ เรามีคนมีชื่อเสียงหลายคน ทั้ง ยูทูปเบอร์ ติ๊กต็อกเกอร์ เน็ตไอดอล เราก็เลยอยากจะนำเสนอกิจกรรมมาสร้างความสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยื่น ในเรื่องของธรรมมะ และ การสร้างบุญกุศล ก็เลยได้ปรึกษากับทาง มาย เมท เนท ในการจัดงานครั้งนี้ ก็เลยอยากจะถือโอกาสครั้งนี้ในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 75ปี ไทย-กัมพูชา ซึ่งก็คาดหวังว่างานนี้ จะไม่จบแค่ตรงนี้ แต่เราจะพาทีมออลสตาร์ของไทย ไปแข่งขีนในระดับเอเชียในอนาคตอีกด้วย”ขณะที่ “มาย เมท เนท” นาธาน บาร์ทลิงห์ กรรมการผู้จัดการ บ.Idol Games Ltd. เล่าถึงภาพรวมของงานในครั้งนี้ว่า “ตั้งแต่ผมได้รับการติดต่อมาจากคุณสุภชัย ผมก็ตื่นเต้นมาก เพราะไอดอลลีกที่เราจัดในประเทศประสบความสำเร็จอย่างมาก และนี่คือโอกาสที่ดี ที่เราได้รวบรวมเน็ตไอดอล คนดังของทั้งสองประเทศ มาสร้างความสามัคคีด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี และที่สำคัญเราได้ใช้กีฬาฟุตบอลมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัน ซึ่งประเทศไทยเราจะส่งทีมไป2ทีม ก็จะมีทีมออลสตาร์ไทย และทีมรวมตำนานนักมวยไทย ไปแข่งขันกันที่กัมพูชา ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ไอดอลลีกตั้งแต่ปีแรก หวังว่างานนี้จะสนุก และสร้างความสามัคคีไปด้วยกัน”ในขณะที่ เบลล์ ขอบสนาม ผู้ร่วมก่อตั้ง Idol Games Ltd. เล่าถึงการเตรียมตัวในการแข่งขันว่า “ในเรื่องของผู้เล่นที่จะมาร่วมทีมไทยแลนด์ ออลสตาร์ เราได้รวบรวมเพื่อนๆ ทั้งยูทูปเบอร์ ติ๊กต็อกเกอร์ แรปเปอร์ ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และ ตำนานนักบอลอย่าง “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย, ไมเคิล เบิร์น, ดัสกร ทองเหลา และก็มีคนดังมากมาย ไปร่วมงานนี้ เพราะว่าเราต้องการพี่ๆน้องๆไปสร้างความสนุก โดยใช้ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศ”ส่วน นพรัตน์ พุทธรัตนมณี ผู้ร่วมก่อตั้ง Idol Games Ltd. เล่าถึงเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากที่เราได้จัดงานครั้งนี้ เพราะกีฬา ธรรมมะ และ วัฒนธรรม จะเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ในยุคนี้ เพราะกีฬามันเป็นภาษาเดียวกันทั้งโลก ที่สื่อสารถึงความสัมพันธ์กันได้ โดยเฉพาะวาระครบรอบ75ปี ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ซึ่งเราก็เต็มที่มากๆ และต้องการจะทำให้เห็นว่าเสน่ห์ของวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ มันสวยงามขนาดไหน ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้จัดงานนี้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกันในภูมิภาคอาเซี่ยน โดยเริ่มจากประเทศ กัมพูชาเป็นที่แรก”นอกจากนี้ มิสเตอร์ ชาย ประธานสมาคมมวยแห่งชาติกัมพูชา พูดถึงความรู้สึกของการร่วมจัดงานครั้งนี้ว่า “ทางกัมพูชาก็มีความยินดีที่ได้มาจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาดีขึ้น และนอกจากฟุตบอลแล้วก็ยังมี ธรรมมะ และ วัฒนธรรม ที่ประเทศทั้งสองมีเหมือนกัน ซึ่งงานนี้จะแสดงให้เห็นว่าที่เรามาจับมือกันในงานนี้เพื่อสร้างความสามัคคีกัน โดยงานนี้ก็จะมีทั้งคนดังทั้ง 2 ประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สนุกสนานแน่นอน”“โค้ชนาย สิบหมื่น” ตัวแทนนักฟุตบอลไทย พูดถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ และความพร้อมของตนเองว่า “ในฐานะตัวแทนของนักกีฬาทางไทย งานนี้ก็ได้ติดต่อหายอดนักมวยไทยหลายคนไปแข่งฟุตบอลนัดนี้ ไม่ว่าจะเป็น แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม และ มนัส บุญจำนงค์ 2 ตำนานนักมวยซุปเปอร์สตาร์ของไทย และน้องนักมวยอีกหลายคนไปแข่งขันกันในนัดนี้”ปิดท้ายที่ ทักขศิษฎ์ จิตติวาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดการแข่งขันรายการนี้ว่า “ทางไอมาเน่ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และมีความตั้งใจที่ต้องการให้โอกาสและสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปผ่านกีฬา ซึ่งหลังจากได้เห็นความตั้งใจของคุณศุภชัยแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ และอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ และได้นำองค์ความรู้ของคุณศุภชัย นำไปพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ส่วนงานนี้ ไอมาเน่ ก็จะพยายามซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ให้งานนี้เต็มไปด้วยความสนุก และความสามัคคีของทั้งสองประเทศ”ภายในงานแถงข่าว ยังได้มีแขกรับเชิญพิเศษ “สมปอง นครไธสง” เข้าร่วมงาน โดยเจ้าตัวรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายฟุตบอลพิเศษในการแข่งขัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2568 ที่สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิก พนมเปญสำหรับการแข่งขันจะมีตัวแทนประเทศละ 2 ทีม ได้แก่ ทีม All-Star ไทยแลนด์ อาทิ มาย เมท เนท, พ่อวัลลภ, โบ๊ท คำสิงห์, P-hot, บอย ท่าพระจันทร์, ปาม วาทะลูกหนัง, เจ๊ดำ และทีมนักมวยไทย พบกับทีม Cambodia All Stars และทีมนักมวยกัมพูชา