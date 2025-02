เยาวชนแดนอีสานกว่า 600 ชีวิตร่วมคัดตัว “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” Season 5

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กับโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” โดยสนามที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)เยาวชนชาย-หญิงจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 600 คน ต่างมุ่งมั่นแสดงศักยภาพเพื่อคว้าโอกาสรับทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท พร้อม กรมธรรม์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท สำหรับสุดยอดนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกในวันงานได้รับเกียรติจาก สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เป็นประธานในพิธีพร้อมทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่ โค้ชเก๋ วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ, โค้ชยจักรพันธ์ สมพร, โค้ชปรมินทร์ บุตรแก้ว, โค้ชณัฐธชนพงศ์ กิตนา และ โค้ชวีระพงษ์ ชนะหาญการคัดเลือกเข้มข้น เน้นทดสอบทักษะส่วนบุคคล ความเข้าใจเกม และการเล่นเป็นทีม เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงสุด และนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากสนามอุบลราชธานี ได้แก่นายธีรวัฒน์ ศรีหาบุตร (โรงเรียนกันทรารมณ์)นายพีรวัฒน์ ลอยจันทร์แจ่ม (โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร)โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาทักษะฟุตบอล แต่ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เส้นทางตามความฝัน ภายใต้นโยบาย “ทุกคนทำได้” (Know You Can) ของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตสนามต่อไป! สนามที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (สนามกลาง)