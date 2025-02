“ก้อง-สมเกียรติ” เปิดตัวกับยอดทีมแข่ง “แอลซีอาร์ ฮอนด้า” พร้อมเผยโฉมรถแข่งใหม่ ตั้งเป้ายกระดับทีมฤดูกาล 2025

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยอดทีมแข่งระดับโลกเปิดตัวไลน์อัพอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อลุยศึก โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 นำทัพโดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ จุดประกายความฝันให้คนไทย ส่งมอบสร้างแรงบันดาลใจสู่นักแข่งเยาวชน “The Next Successor To Become The World Class Riders” พร้อมจับคู่ทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศส โยฮันน์ ซาร์โก (Johann Zarco) ไล่ล่าผลงานร่วมกัน ก่อนเปิดฉากสนามแรกที่ บุรีรัมย์ ต้นเดือนมีนาคมนี้งานเปิดตัวดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ โดยมี มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, มร.ลูซิโอ เช็คคิเนลโล (Lucio Cecchinello) ผู้ก่อตั้งทีม แอลซีอาร์ (LCR Team Principal), ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วย ทัพสื่อมวลชน ผู้สนับสนุนของทีมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางการร่วมนาทีประวัติศาสตร์ของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยอย่างล้นหลามสำหรับไลน์อัพของ Honda LCR ในฤดูกาล 2025 ประกอบด้วย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ที่จะร่วมงานกับสังกัด “อิเดมิตสึ แอลซีอาร์ ฮอนด้า” (IDEMITSU Honda LCR) ภายใต้รถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 35 ซึ่งถือเป็นฤดูกาลแรกในชีวิตของนักบิดไทยจากชลบุรี ในการขยับขึ้นสู่ “พรีเมียร์คลาส” ภายใต้สัญญา 2 ปีโดยจะจับคู่กับ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดมากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศส เจ้าของหมายเลข 5 ภายใต้สังกัด “คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์” (CASTROL Honda LCR) ซึ่งนับเป็นนักบิดฮอนด้าที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมกับเคยคว้าชัยชนะในโมโตจีพี มาแล้วมร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “ในนามของ ไทยฮอนด้า ผมอยากขอบคุณ มร.ลูซิโอ และ แอลซีอาร์ ฮอนด้า ที่เลือกเมืองไทยในการเปิดตัวทีมอย่างเป็นทางการ เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นเจ้าบ้านในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นี่เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเรากำลังจะได้เห็น สมเกียรติ จันทรา เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในฐานะคนไทยคนแรกในโมโตจีพี ลงแข่งในสีเสื้อทีมของ แอลซีอาร์ ฮอนด้า เคียงข้างนักแข่งอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก นี่คือช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน จากนักแข่งตัวเล็กๆ ในโครงการ ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม สู่เวทีการแข่งขันระดับสูงสุดของโลก เรากำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็น ก้อง-สมเกียรติ ลงแข่ง และจุดประกายให้คนทั้งชาติได้เห็น มาร่วมฉลองความสำเร็จนี้ด้วยกัน พร้อมกับมุ่งสู่ความสำเร็จในโมโตจีพี ฤดูกาล 2025 กับ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ครับ”มร.ลูซิโอ เช็คคิเนลโล ผู้จัดการทีม แอลซีอาร์ ฮอนด้า กล่าวว่า “ผมมีความสุขมากกับการเปิดตัวทีมครั้งนี้ในเมืองไทย ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆ จำนวนมาก และทัพสื่อมวลชน สำหรับ สมเกียรติ มันน่าทึ่งมากกับเส้นทางของเขาในฐานะคนไทย ที่ต้องเดินทางไกลจากบ้านเกิด เรียนรู้อย่างหนัก ไล่ล่าความฝันในที่สุดขึ้นสู่โมโตจีพีกับเรา ผมคิดว่าเขาคู่ควรกับการได้รับโอกาสครั้งนี้”“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยจาก “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากครับในฐานะคนไทยที่จะได้แข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุดของจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก รุ่น โมโตจีพี วันนี้รู้สึกดีใจมากๆ ครับ จากวันที่ผมเริ่มต้นเมื่ออายุ 9 ปี จาก “Honda Racing School” เรียนจากเล็กไปใหญ่ เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจผลักดันความฝันให้แก่น้องๆ ที่รักในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ขอขอบพระคุณ ฮอนด้า ที่ดูแลผมตลอดจนมีวันนี้ ขอขอบคุณทุกๆ คนที่คอยผลักดัน รวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆ พี่ๆ สื่อมวลชน ครอบครัว และแฟนๆ ชาวไทยที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้เสมอ เพราะถ้าขาดทุกคนผมคงไม่สามารถมายืนในจุดนี้ได้ ซึ่งผมจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่ที่สุด”“ช่วงปิดฤดูกาลผมทำงานอย่างหนักในการเตรียมร่างกาย และตอนนี้เพิ่งผ่านการทดสอบที่ เซปังฯ ประเทศมาเลเซีย มาจำนวน 5 วัน เราทำงานกับรถใหม่ทั้งหมด ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก ตัวผมเองพยายามปรับตัวและเรียนรู้กับระบบต่างๆ ของตัวรถให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำเวลาต่อรอบดีขึ้นในทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้า ยังมีการทดสอบอีกครั้งที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จะพยายามรักษาการทำงานหนักนี้ต่อไป เพื่อยกระดับให้ได้อย่างต่อเนื่อง ในโมโตจีพีมันยากมากๆ ครับ ยิ่งเป็นปีแรกก็ยิ่งต้องทำงานอย่างหนัก ผมตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด อยากเก็บแต้มให้ได้ และสนามแรกที่ประเทศไทย อยากให้ทุกคนไปส่งเสียงเชียร์กันที่สนามกันเยอะๆ ฝากแฟนๆ ชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับ” นักบิดไทยเผยด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดฝรั่งเศสจาก “คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์” กล่าวว่า “เราเพิ่งกลับจากการทดสอบที่ มาเลเซีย และมาเปิดตัวที่เมืองไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีมากกับบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นของแฟนๆ ชาวไทย ผมได้ทำงานกับ สมเกียรติ ในการทดสอบ และขี่ด้วยกันหลายรอบ เขาถือเป็นหนึ่งในนักบิดที่ฉลาด เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว ส่วนตัวตั้งเป้าจะทำผลงานที่ดีตั้งแต่สนามแรก และยกระดับให้ได้อย่างต่อเนื่อง ขอชวนแฟนๆ ชาวไทยไปเชียร์กันเยอะๆ ที่ บุรีรัมย์ ผมมั่นใจว่าทุกคนจะสนุกกับการแข่งขันแน่นอน”ในงานนี้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่ได้มาร่วมนาทีประวัติศาสตร์กันอย่างล้นหลาม ต่างดีใจและมีรอยยิ้มที่ได้ใกล้ชิดถ่ายรูปและขอลายเซ็นกับนักแข่งระดับโลกอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” และ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งในงานยังมี ฮอนด้า คอลเล็กชั่น กิจกรรมเกมส์ อาหารและเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนมาบริการให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยโดยในช่วงค่ำ ”ก้อง-สมเกียรติ” ยังได้บิด Honda CBR1000RR-R นำขบวนคาราวานไนท์ไรด์ พาทีมเมท “โยฮันน์ ซาร์โก” พร้อมผู้บริหารและผู้สนับสนุน ทัวร์เส้นทางกรุงเทพฯ สู่ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ที่ตั้งอยู่ในโครงการ วัน แบงค็อก แลนมาร์คระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางเมือง ที่นักแข่งระดับโลกจะมาร่วมงานเปิดตัว MotoGP Launch Bangkok 2025 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้ “ก้อง-สมเกียรติ” และ “ซาร์โก” จะเข้าสู่โปรแกรมการทดสอบ ออฟฟิเชียล พรีซีซั่น เทสต์ ครั้งสุดท้าย (Thailand MotoGP Test) ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะดวลความเร็วสนามแรกของฤดูกาล 2025 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคมนี้ ในรายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์แฟนความเร็วชาวไทยติดตามข่าวสาร พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ และนักบิดฮอนด้า ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : Race to The Dream