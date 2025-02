ONE 172 ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

วัน แชมเปียนชิพ ร่วมกับ U-NEXT แพลตฟอร์มสตรีมมิงวิดีโอชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จัดงานแถลงข่าวการประกบคู่หยุดโลกในศึก ONE 172 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 ซึ่งส่งผลให้ศึกนี้มีการเดิมพันชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มากถึง 5 คู่เลยทีเดียวก่อนหน้านี้ศึก ONE 172 มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันล่วงหน้าออกมาแล้ว 2 คู่ โดยคู่เอกของรายการ เป็นการดวลกันระหว่าง ทาเครุ เซกาวา ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งขวัญใจเจ้าถิ่นพบกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยกร่วมด้วยอีกหนึ่งคู่ชูโรง เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ระหว่าง อาเดรียโน โมราเอส อดีตราชันของรุ่นนี้ ชาวบราซิล พบกับคู่ปรับเก่า ยูยะ วากามัตสึ นักชกเจ้าถิ่น ที่เคยประชันเดือดกันมาแล้วในศึก ONE X เมื่อเดือน มี.ค.2565ล่าสุดได้มีการประกาศคู่ชกเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก ONE เพิ่มเติมในรายการนี้แบบเต็มอัตรา โดยคู่แรก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต จะเปิดศึกรวบเข็มขัดกับคู่ปรับเก่า นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย เฉพาะกาล รุ่นเดียวกัน ที่เพิ่งคว้าเข็มขัดเฉพาะกาลมาครองจากการเอาชนะทีเคโอ นิโค คาร์ริลโล จากสกอตแลนด์ ในศึก ONE 170 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะไฟต์นี้จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้อย่างไร้ข้อกังขาคู่ต่อมา ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เพิ่งผ่านการป้องกันบัลลังก์มวยไทย ครั้งที่ 4 เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจากคู่ปรับเก่า ซุปเปอร์บอน ในศึก ONE 170 เตรียมคืนสังเวียนเพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก 2 กติกาคนต่อไป ในศึกชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล โดยจะพบกับ มาซาอากิ โนอิริ นักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น อดีตแชมป์ K-1 ที่เพิ่งกู้ฟอร์มเก่งกลับมาได้ ในศึก ONE 170 เช่นเดียวกันอีกหนึ่งคู่ที่แฟนกีฬาทั่วโลกต้องจับตา เป็นการเปิดศึกของ 2 อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ระหว่าง โจนาธาน ดิ เบลลา นักชกมากฝีมือจากอิตาลี พบกับ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว จอมสาดแข้งรุ่นใหญ่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพันนอกจากนั้น ยังมีการยืนยันแล้วว่า คานะ โมริโมโตะ ซูเปอร์สตาร์สาวจากญี่ปุ่น จะได้รับโอกาสให้ขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต จาก เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ซึ่งคู่นี้ถือว่าน่าจับตามองเหมือนกัน เพราะตัวของ เพชรจีจ้า เอง หายไปจากสังเวียนพักใหญ่ เพราะมีปัญหากับค่ายเก่าไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการประกบคู่มวยสุดเดือดของนักสู้ยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นอีกถึง 4 คู่ โดยอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ฮิโรกิ อากิโมโตะ จะดวลเดือดกับอดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต ชาวบราซิล จอห์น ลินีเคอร์ ที่จะข้ามสายมาบู๊แหลกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต เป็นครั้งแรกร่วมด้วย มารัต กริกอเรียน อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย จากอาร์เมเนีย ขอท้าชนของแรงอย่าง คาอิโตะ โอโนะ แชมป์ชูตบ็อกซิ่ง และ Rise ที่จะมาโชว์ฝีมือบนเวทีนี้เป็นครั้งแรก ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตขณะที่ รักษ์ เอราวัณ อดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี เตรียมขึ้นชกไฟต์สุดสำคัญในชีวิต พบกับ นาดากะ โยชินาริ น้องใหม่ดีกรีแชมป์โลกมวยไทยเวทีราชดำเนิน 3 รุ่น และกำลังฟอร์มแรงสุดๆ ชนิดหาตัวจับยาก จะมาเปิดตัวครั้งแรก ในการแข่งขันมวยไทย รุ่นอะตอมเวตส่วน สุริยันต์เล็ก พ. เย็นยิ่ง นักสู้เจ้าของหมัดเขวี้ยงควายอันลือลั่น จะเปิดศึกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแคตช์เวต 132 ป. กับ ริวเซอิ คุมางาอิ แชมป์โลก ISKA K-1 ที่จะมาเปิดตัวในรายการนี้เช่นกันโดย ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ ได้กล่าวตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของศึก ONE 172 ว่า “คนทั้งโลกกำลังรอดูการเผชิญหน้าของนักชกระดับเมกาสตาร์อย่าง ทาเครุ และ รถถัง ในศึก ONE 172 ที่ ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา เดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดกาลในญี่ปุ่น และเรายังเตรียมจัดซูเปอร์ไฟต์อีกหลายคู่ในอีกหลายปีข้างหน้า รวมถึงยังมีศึกนัดใหญ่จ่อคิวระเบิดความมันอีกมากมาย”“นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมแสดงความแข็งแกร่ง จุดประกายความหวัง ความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับญี่ปุ่น พวกเขาจะได้โชว์ทักษะอันน่าทึ่งบนเวทีศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราพร้อมแล้วที่จะสร้างประวัติศาสตร์ และผมขอขอบคุณ U-NEXT และทุกพันธมิตรในญี่ปุ่นที่ทำให้ศึกนี้เกิดขึ้นได้”