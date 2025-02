เฮทั้งสนาม! “พระจันทร์ฉาย” โชว์เพลงศอก เผด็จศึก “เอลลิส” รั้งบัลลังก์มวยไทย สุดยิ่งใหญ่

ไม่ทำให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกต้องผิดหวัง สำหรับความสนุกครบรส ในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เอาไว้ได้สำเร็จ ส่วน 4 ตัวแทนนักกีฬาไทย “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ควงคู่เก็บชัยชนะไปอย่างสวยงาม ขณะที่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” และ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” อกหักกลับบ้านพร้อมความพ่ายแพ้คู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์มวยไทย จาก “เอลลิส บาร์โบซา” ผู้ท้าชิงสุดอันตราย จากสหราชอาณาจักร ซึ่งผลปรากฏว่า “พระจันทร์ฉาย” โชว์เพลงศอกเรียกแผลแตกฉกรรจ์จาก “เอลลิส” ในยกที่ 4 โดยแพทย์สนามเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่จะแข่งต่อ กรรมการจึงตัดสินใจยุติการชก ส่งให้ “พระจันทร์ฉาย” ชนะทีเคโอ ป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับดับเบิลโบนัส 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.3 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษคู่รองของรายการ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” นักสู้เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) พบกับ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ที่ไฟต์นี้ลดพิกัดลงมาสู้ในรุ่นฟลายเวตเป็นครั้งแรกใน ONE ซึ่งภาพรวมเกมการชกออกมาสนุกสุดมันสมการรอคอย ก่อนสุดท้ายจะเป็น “ก้องธรณี” ที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่า เบียดเอาชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ เพิ่มโอกาสสู่การชิงบัลลังก์ของรุ่นที่ว่างอยู่ขึ้นไปอีกขั้นคู่ต่อมาเป็นศึกรีแมตช์ ระหว่าง “ฟิลิปเป โลโบ” จอมบู๊จากบราซิล พบกับ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” นักสู้เจ้าของฉายา “ซ้ายฟ้าผ่า” จากเชียงใหม่ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ผลการชกปรากฏว่า "ฟิลิปเป" โชว์ฟอร์มดุดัน ปล่อยหมัดโหดส่ง "เสมาเพชร" ลงไปกองถึง 2 ครั้งในยกที่ 2 และอีก 2 ครั้งในยกสุดท้าย ปิดเกมด้วยชัยชนะทีเคโอ ตอกย้ำแผลเดิมนักชกไทยไปอย่างสุดเจ็บแสบอีกหนึ่งนักชกไทย “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาว ลูกครึ่งไทย-มาเลย์ พบกับ “ชามิล อาดูคอฟ” มวยหมัดหน้าใหม่จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 127.5 ป. โดยผลปรากฏว่าเป็น “อาลีฟ” ที่ปล่อยหมัดฮุกซ้ายสุดเฉียบคม ปิดเกมน็อก “ชามิล” ได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นยกแรก พร้อมทำสถิติคว้าชัยชนะบนเวทีติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 3 บนเวที ONE (ใหญ่) ได้อย่างงดงามสำหรับนักกีฬาฟอร์มจัดที่คว้าโบนัสอัดฉีดจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ในศึกนี้มีทั้งหมด 2 คน โดยคนแรก “จาง หลีเผิง” จากจีน ได้รับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) และคนที่ 2 “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” รับดับเบิลโบนัส 100,000 แสนดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.3 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้น กว่า 5,000,000 บาท (5 ล้านบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 28คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ เอลลิส บาร์โบซา นาทีที่ 1:55 ของยกที่ 4 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)จาง หลีเผิง ชนะทีเคโอ ฮิโรยูกิ เทตซูกะ นาทีที่ 2:06 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 178.5 ป.)ฌอน คลิมาโค ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ดิเอโก ปาเอซ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)เคอิโตะ ยามาคิตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลิโต อาดิวัง (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)ฟิลิปเป โลโบ ชนะทีเคโอ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:22 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)เจเรมี มิเอโด ชนะคะแนนเอกฉันท์ จิลเบิร์ต นาคาทานี (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)คาร์โล บูมินาอัง ชนะทีเคโอ ซง มิน จง นาทีที่ 0:53 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)กาเบรียล ซูซา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จิอานนี กริปโป (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ชามิล อาดูคอฟ นาทีที่ 1:10 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 127.5 ป.)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH