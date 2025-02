“คมอาวุธ” ย้ำชัย “พันฤทธิ์” ศึก ONE ลุมพินี 96 “อับดัลลาห์” กดน็อก “อาเลสสิโอ” คว้าสัญญารายการใหญ่

ศึก ONE ลุมพินี 96 เสิร์ฟความตื่นเต้นเร้าใจให้แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบเต็มอิ่มเช่นเคย โดยนักกีฬาทั้ง 12 คู่ ต่างงัดฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองมาฟาดฟันกันเพื่อชิงชัย เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวที ลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” มวยขวาใจถึง วัย 25 ปี จากหนองคาย เปิดศึกรีแมตช์สุดเดือดกับ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” นักสู้แข้งอันตราย วัย 28 ปี จากพัทลุง ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 142 ป.ภาพรวม “คมอาวุธ” อาศัยความแข็งแกร่งบุกแหลกแจกอาวุธดุดัน จนกระทั่งมาปิดเกมสำเร็จในช่วงต้นยก 2 เมื่ออัดหมัดขวาเต็มแรงเรียกนับจาก “พันฤทธิ์” ก่อนตามซ้ำด้วยอาวุธเดิมปิดเกมน็อกย้ำชัยไปได้ ด้วยเวลา 46 วินาที ส่งให้ “คมอาวุธ” เอาชนะคู่ชกแบบไม่ครบยกได้เป็นครั้งแรกใน ONE ลุมพินี และเปิดซิงคว้าโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านสมใจด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” กำปั้นฟอร์มร้อน วัย 23 ปี จากอิตาลี ท้าวัด “อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ” มวยหมัดเฉียบคม วัย 22 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น ทั้งคู่ก็เปิดหน้าสาดกำปั้นแลกกันอย่างดุเดือดทันที จนเข้าสู่ช่วงปลายยก “อับดัลลาห์” ชิงจังหวะกดขวาเข้าเต็มลำตัว ส่ง “อาเลสสิโอ” ลงไปนอนจุกลุกขึ้นยืนไม่ไหว ทำให้ “อับดัลลาห์” ปิดเกมน็อกไวเพียงยกแรก ด้วยเวลา 2:37 นาที พร้อมรับโชค 2 เด้ง ทั้งโบนัส 350,000 บาท ครั้งที่ 2 และสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท เป็นของขวัญฉลองวันเกิดตัวเองพอดี (7 ก.พ.)ตลอดการแข่งขันอันน่าประทับใจในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ฝีมือเยี่ยม 6 ราย ทำผลงานถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงประกาศมอบโบนัสให้เป็นขวัญถุงทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ได้แก่ “ฮิว”, “อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ”, “นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด”, “สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง”, “ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย” และ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 96คู่เอก คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะน็อก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี นาทีที่ 0:46 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)คู่รอง สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือเพชร ทีเด็ด99 (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย ชนะน็อก เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง นาทีที่ 2:07 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง ชนะทีเคโอ บราซิล เอ็มเอกชาติ นาทีที่ 1:22 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส) ชนะน็อก เพชรนพเดช นพเดชมวยไทย นาทีที่ 0:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ขุนไกร พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)อับดัลลาห์ ดายาคีเอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก อาเลสสิโอ มาลาเทสตา (อิตาลี) นาทีที่ 2:37 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)แก่นพิทักษ์ โหน่งบางทราย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เพชรน้ำโขง มงคลเพชร (ลาว) (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)ฮิว (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ ลีอันโดร มิรานดา (โปรตุเกส) นาทีที่ 0:42 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)แม็กซิม กอมบส์ (ดีอาร์คองโก/ฝรั่งเศส) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็นโซ กลาริส (ฝรั่งเศส) (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)ริวกิ คาวาโนะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ หวัง ยู่หาน (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 122 ป.)เจียน คาร์ลอส เปเรรา (บราซิล) ชนะซับมิชชัน มานซูร์ กิตินอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 5:00 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)