ยามาฮ่า ส่งโมเดลใหม่ 5 รุ่น ชิงส่วนแบ่ง 14.5% นำร่องส่ง All New NMAX TECH MAX อัดแน่นเทคโนโลยี YECVT เจ้าแรกในรถจักรยานยนต์

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายรูปร่วมกันในงานแถลงนโยบายประจำปี 2568 โดยในปีที่ผ่านมายามาฮ่าได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยเป็นอย่างดี โดยในปี 2568 นี้ ยามาฮ่าชูแคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE….สุดทุกทาง...ต่างทุกฟีล” ที่จะเปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของรถจักรยานยนต์ และไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยยามาฮ่าส่ง 5 โมเดลใหม่ เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดปี 2568 เป็น 14.5%พร้อมกันนี้ ยามาฮ่า นำร่อง ส่ง All New YAMAHA NMAX TechMAX สุดยอดรถจักรยานยนต์ขนาด 155 ซีซี ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี YECVT เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในรถจักรยานยนต์ออโตเมติก ครั้งแรกของโลกสำหรับการแถลงนโนบายประจำปี 2568 และการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดมีขึ้น ณ True ICON Hall ศูนย์การค้า ICONSIAM เมื่อเร็วๆ นี้