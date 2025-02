“ไทยยามาฮ่ามอเตอร์” รุกหนักตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2568 ชิงส่วนแบ่งการตลาด 14.5% เปิดตัวแคมเปญใหม่ พร้อมเปิดตัว ALL NEW YAMAHA NMAX TECH MAX และ ALL NEW YAMAHA NMAX รถใหม่รุ่นแรกของปี

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในประเทศไทย ประกาศกร้าวพร้อมเดินหน้ารุกตลาดรถจักรยานยนต์เมืองไทยปี 2568 เต็มพิกัด เปิดแคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ให้กับลูกค้ายามาฮ่า ด้วยการเปิดตัว ALL NEW YAMAHA NMAX TECH MAX และ ALL NEW YAMAHA NMAX พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร ผู้จำหน่าย บริษัทเช่าซื้อ ตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาด 14.5% ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวถึงการเดินหน้ารุกตลาดรถจักรยานยนต์เมืองไทยปี 2568 ว่า “ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ในปีที่ผ่านมา มียอดจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.708 ล้านคัน โดยยอดจดทะเบียนของยามาฮ่าอยู่ที่ 232,000 คัน สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจ และความนิยมของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของยามาฮ่าอย่างต่อเนื่อง”“สถานการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปีนี้ มีปัจจัยช่วยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ ความต้องการรถจักรยานยนต์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถออโตเมติกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การปรับตัวของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตขึ้น สำหรับปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก หนี้ครัวเรือนที่สูง รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อการขาย”“สำหรับการคาดการณ์ตลาดรวมในปี 2568 คาดว่าอยู่ที่ 1.7 ล้านคัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยเป้าหมายของยามาฮ่าอยู่ที่ 247,000 คัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 7% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว และส่วนแบ่งการตลาดของยามาฮ่า เราตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.5% โดยการเน้นการตลาดอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลักปรัชญาคันโด (KANDO) เพื่อสร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความแตกต่างในทุกๆกิจกรรมการตลาด โดยในปีนี้ยามาฮ่าได้มีการสร้างแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้ชื่อ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” ที่พร้อมมอบที่สุดแห่งประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ทั้ง สุด...ทุกการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย สุด...ในทุกความเร้าใจในการขับขี่ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่ตื่นเต้น และสร้างความสนุกสนาน สุด...ในทุกความมั่นใจ ผ่านการรับประกัน 5 ปี และการบริการจากยามาฮ่า สุด...ในทุกสไตล์ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ และกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ และสุด...ในความเป็นตัวตนของยามาฮ่า ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั้งเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”“ทั้งนี้ ยามาฮ่ายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตราสินค้ายามาฮ่าในประเทศไทย และยังคงเน้นย้ำในความสำคัญของบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งกับความเป็นสินค้าพรีเมียมของยามาฮ่า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่กับเราไปตลอด ผมเชื่อว่าด้วยสินค้าที่ยามาฮ่าเตรียมไว้สำหรับปีนี้ และแผนงานที่ได้วางไว้ เราจะสามารถบรรลุเป้าการขาย และส่วนแบ่งการตลาดที่เรามุ่งหวัง และเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นที่สุด เหนือกว่าความคาดหวังให้กับลูกค้าของเราทุกๆ คนครับ”นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวเสริมถึงนโยบายการขายและการตลาดในปี 2568 ว่า “สำหรับนโยบายการขายและการตลาดของยามาฮ่าในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์แคมเปญใหม่ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE…สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” เราจึงมุ่งเน้นนโยบายการตลาดของยามาฮ่าในเรื่องของการสร้าง “ที่สุดของประสบการณ์” ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางจากพันธมิตรที่สำคัญคือ ผู้จำหน่ายยามาฮ่า และบริษัทเช่าซื้อ ผนวกกับพันธมิตรทางการตลาด เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่แตกต่างใน 2 แกนหลัก คือ Cool…สุด กับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวที่ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ทั้งด้านบันเทิง กีฬา แฟชั่น อาหาร และการท่องเที่ยว Care…สุด กับบริการหลังการขายจากยามาฮ่า ได้แก่ การรับประกัน 5 ปี, Yamaha Pro Care, Yamaha Premium Service, Yamaha Roadside Service บริการยกรถ 24 ชั่วโมงผ่าน Yamaha Call Center การร่วมมือกับพันธมิตรด้านประกันภัย และการพัฒนาทักษะในอนาคตสำหรับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้า พร้อมได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 2568”“ในส่วนของนโยบายด้านการขาย เราให้ความสำคัญกับผู้จำหน่าย โดยเน้นในเรื่อง “ที่สุดของการดูแล” โดยให้ความรู้กับที่ปรึกษาการขายให้มากขึ้น เพื่อสามารถสนับสนุนความต้องการของผู้จำหน่ายในทุกมิติ เน้นให้ผู้จำหน่ายทำกิจกรรม On Ground เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้โดยตรงให้กับลูกค้า และเป็นรูปแบบเดียวกัน การทำ Online เพื่อสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างคลับในพื้นที่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และสร้าง Lifetime Customer การขยาย New Yamaha Square ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวม 239 สาขา”“สำหรับในปีนี้ ไทยยามาฮ่า พร้อมทำตลาดอย่างเต็มโดยจะมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึง 5 รุ่น โดยรุ่นแรกที่ทำการเปิดตัวในปีนี้คือ ALL NEW YAMAHA NMAX “THE MAX PRIDE BOOSTER” ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ ใหม่! บูสต์ความภูมิใจครั้งใหม่แบบสุดฟีล มันส์…เปลี่ยนโลก รถจักรยานยนต์ออโตเมติก Premium Sport ที่จะมาสร้างประสบการณ์ขับขี่ใหม่ๆ ให้กับผู้ขับขี่ชาวไทย เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากยามาฮ่า “ระบบขับเคลื่อน YECVT* (YAMAHA ELECTRIC CONTIUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) (*เฉพาะรุ่น Tech Max) ครั้งแรกในประเทศไทย และเพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ขับขี่ได้อย่างโดนใจที่สุด โดยสามารถเป็นเจ้าของ ALL NEW YAMAHA NMAX TECH MAX และ ALL NEW YAMAHA NMAX ได้แล้ววันนี้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศครับ”ยามาฮ่ายังคงมอบความมั่นใจในสินค้าด้วยการกล้ารับประกันสินค้า 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ให้กับลูกค้า และสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการรับประกันสินค้ามากที่สุดในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ด้วยระยะเวลาการรับประกัน ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และสำหรับในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินน์ เรากล้าให้การรับประกัน 5 ปี แบบไม่จำกัดระยะทาง เพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อที่จะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมทั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี สร้างความมั่นใจสู่ความเป็น Premium Brand รวมทั้งเสริมสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั่วประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center โทร. 02-263-9999 พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่Website: www.yamaha-motor.co.thFacebook: Yamaha Society ThailandInstagram: @Yamaha Society ThailandYouTube: Yamaha Society ThailandLine OA: @Yamahasociety