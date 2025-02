“น้องโอ๋” พร้อมบู๊รุ่นฟลายเวต เล็งใช้ลูกเก๋าดับฮอตตัวท็อปแรงกิง “ก้องธรณี”

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร เตรียมพิสูจน์ฝีมือในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรกใน ONE พร้อมงัดลูกเก๋ามาสยบแกร่ง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายฟอร์มดุ วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ดีกรีตัวท็อปเบอร์ 4 ของแรงกิง ขึ้นป้ายคู่รองของ ศึก ONE Fight Night 28 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ.นี้สำหรับ “น้องโอ๋” ถือเป็นตัวพ่อในวงการมวยไทย เก็บชันชนะใน ONE ได้มากถึง 11 ครั้งจาก 14 ไฟต์ โดยเจ้าตัวเคยรั้งบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มานานกว่า 4 ปี ก่อนจะเสียเข็มขัดให้กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” จากสหราชอาณาจักร ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อเดือน เม.ย.66ล่าสุด “น้องโอ๋” ยังโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ “เคียมรัน นาบาติ” จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อ 27 ก.ย.67 ก่อนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจลดน้ำหนักมาสู้ในรุ่นฟลายเวตเป็นครั้งแรกในรายการ พร้อมเขย่าแรงกิงเพื่อชิงโอกาสหวนสู่การชิงบัลลังก์อีกครั้ง“ผมเคยชกรุ่น 135 ป. ครั้งสุดท้ายเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ตั้งแต่สมัยชกมวย 5 ยก ก่อนหยุดชกแล้วไปเป็นครูมวยที่สิงคโปร์ หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปชกในรุ่น 135 ป. อีกเลย”“ตอนผมชกใน ONE ช่วงแรก ๆ คู่ชกในรุ่น 145 ป. ตัวยังสูสีกันอยู่ แต่ช่วงหลังนักชกต่างชาติเขารู้ว่าการจะเอาชนะผมได้ต้องลดเวตลงมาสู้ โดยใช้ความตัวใหญ่แรงปะทะเข้าแลก ทำให้ผมเสียเปรียบพวกเขา ผมจึงเริ่มหามุมที่ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้าง สุดท้ายผมตัดสินใจเลือกลดลงมาชกในรุ่น 135 ป. ครับ”“ไฟต์นี้ผมเตรียมตัวมานานเกือบ 3 เดือน การลดน้ำหนักมาชกในรุ่น 135 ป. ทำให้ผมรู้สึกว่ามีความคล่องตัวมากขึ้น ดูเร็วขึ้นและฟิตกว่าเดิม ต้องติดตามดูบนเวทีว่าวันนั้นผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร ผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกัน อยากรู้ว่าผลงานของตัวเองจะออกมาเป็นแบบไหนครับ”ไฟต์เปิดตัวในรุ่นฟลายเวต “น้องโอ๋” ต้องเจองานหนักพบกับ “ก้องธรณี” รุ่นน้องฟอร์มร้อน ที่ถือครองสถิติ 10-2 ในรายการของ ONE โดยเจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ตัวเองในการเปลี่ยนแปลงมาโชว์ฝีมือในรุ่น 135 ป.“ก้องธรณี เป็นนักมวยที่เก่ง กำลังฟอร์มดี มีความเร็ว และออกอาวุธได้คม ผมมองว่าทางรายการอยากจัดให้มวยที่สูสีได้มาเจอกัน ถือเป็นเรื่องดีของผมที่ได้เจอกับมวยในอันดับแรงกิง ถ้าเกิดผมเอาชนะเขาได้ อาจมีชื่อเข้าไปอยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ด้วย ทำให้มีโอกาสไต่ไปถึงแชมป์เร็วขึ้นครับ”“รูปเกมไฟต์นี้คงเป็นการชิงจังหวะกัน เพราะว่าเราต่างเป็นมวยฝีมือ แต่อาจมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายเดินเปิดเกม ถ้ามีโอกาสเห็นช่องจังหวะปิดเกมผมก็จะทำแน่นอน”