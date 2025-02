ประเทศไทยชวนแฟนความเร็วทั่วโลก Countdown สู่ “โมโตจีพี” บิ๊กอีเว้นต์มอเตอร์สปอร์ต ครั้งแรกที่ไทย-ครั้งแรกในโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวนับถอยหลังการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2025” (พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์) ศึกมอเตอร์สปอร์ตพรีเมียมที่มีผู้ชมมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ที่ไทยได้รับบทบาทสำคัญ ทั้ง การแถลงเปิดฤดูกาล Season Premier ที่ One Bangkok กรุงเทพ โดยดอร์น่าสปอร์ต วันที่ 9 ก.พ. ต่อด้วย Pre-Season Test 12-13 ก.พ. และ Main Race 28 ก.พ.-2 มี.ค.68 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่ 65 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพ : นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน นำโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดบุรีรัมย์, กรมการขนส่ง- ทางบก, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท โมโตเร อิตาเลียโน จำกัด (ดูคาติ ไทยแลนด์), แกร็บ ประเทศไทย (Grab) รวมทั้ง, ทัพสื่อมวลชน-อินฟลูเอนเซอร์ และผู้สนับสนุนร่วมงานมากมายนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า “นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะเข้าสู่สุดสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทย กับการเป็นสนามเปิดฤดูกาลโมโตจีพีเป็นครั้งแรก โดยจะมีการจัดงาน Season Premier อย่างยิ่งใหญ่ ที่ One Bangkok ซึ่งเป็นกิจกรรมแฟนมีต ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย และถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกมอเตอร์สปอร์ต โอกาสสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์ความสวยงามของกรุงเทพผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์สู่สายตาแฟนๆ โมโตจีพีที่มีมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ขอยืนยันว่า ประเทศไทยมีความพร้อม 100% ทั้งในส่วนการทดสอบสนามก่อนเปิดฤดูกาล ( Pre-Season Test ) และวันแข่งขัน (Main Race) เราจะใช้โอกาสนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านกีฬามอเตอร์ระดับโลกอีกครั้ง”นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนฯ มีพันธกิจที่สำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการแข่งขันโมโตจีพีในประเทศไทยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยอีกหนึ่งพันธกิจคือการสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวขึ้นไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก ซึ่งในปีนี้มี 'ก้อง สมเกียรติ จันทรา' นักแข่งโมโตจีพีคนแรกในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากสนามโฮมเรซในประเทศไทย ขอเชิญชวนแฟนกีฬาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมหาศาลให้กระหึ่มโลกด้วยกันอีกครั้งนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โมโตจีพีไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬาในระดับโลก แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Sport Tourism ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเป็นเจ้าภาพ สนามเปิดฤดูกาล ถึง 2 ปีติดต่อกัน (2025 และ 2026) ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างมากของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ประเทศ รวมถึง ในโอกาสปี “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” นี้ ไทยจีพีจะถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ Grand Festivity โดยเป็นหมุดหมายของมอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลระดับโลก เป็นพลังสำคัญในขับเคลื่อนสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนายรังสรรค์ พวงปราง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ในฐานะ Title Sponsor กล่าวว่า ปีนี้ PTG เตรียมการต้อนรับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการขยายพาวิลเลียนขนาดยักษ์ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ติดตั้ง จอ LED ยักษ์ สูงเทียบเท่ากับตึก 2 ชั้น ไว้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ โดยใช้เทคนิคการ แอนนิเมทภาพ 3 มิติที่สวยงาม ภายในยังมีกิจกรรมสนุกเต็ม Max ไปกับ Hero Walk และ Meet and Geet นักแข่งจากทุกคลาสทั้ง MotoGP Moto2 Moto3 แฟนความเร็วจะได้ถ่ายภาพและขอลายเซ็นได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งทัพใหญ่ของแบรนด์ในเครือของ PTG ไม่ว่าจะเป็น PT Station / PT Maxnitron / Autobacs / กาแฟพันธุ์ไทย / Coffee World / Max Card Plus พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus และบัตร Max Card รับสิทธิพิเศษภายในงานอีกมากมายนางเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ในฐานะหัวเรือหลักของผู้เสิร์ฟกิจกรรมบันเทิงในรูปแบบของมอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัล กล่าวว่า ปีนี้ช้างฯ จัดเต็มความสนุกครบรส ตลอด 3 วัน ส่งมอบประสบการณ์การชมโมโตจีพีแบบสุด Exclusive ใน Chang House เต้นท์ติดแอร์ขนาดใหญ่ วงดนตรี และดีเจ นอกจากนี้ยังมี คอนเสิร์ต Chang Music Connection ที่ยกทัพศิลปินดัง เริ่มจาก 28 กุมภาพันธ์ UrboyTJ (ยัวร์บอยทีเจ) และ “กอล์ฟ F.Hero” (เอฟ.ฮีโร่) , 1 มีนาคม Musketeers และ “โจอี้ ภูวศิษฐ์”, ส่งท้าย 2 มีนาคมด้วยวง “Paradox” (พาราดอกซ์) พร้อมจุดบริการ Chang Shuttle Station รับส่งแฟนๆเข้าสู่สนาม กันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายนายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต กล่าวว่า การที่โมโตจีพีเลือกประเทศไทยจัดกิจกรรมที่สุดพิเศษ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ได้จัดงานแบบนี้มาก่อน ทั้ง Season Premier ความพิเศษของตัวงานนี้มีอยู่ด้วยกันหลายกิจกรรมถ่ายโปรโมตประเทศไทย ณ วัดเบญจมบพิตร, ขบวนรถแข่งโมโตจีพีบริเวณ One Bangkok, กิจกรรม Hero Walk, การเดินพรมแดงของเหล่านักบิด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี Pre-season Test และ Main Race ทั้งหมดจัดขึ้นที่ประเทศไทย กำไรพิเศษของแฟนความเร็ว ซื้อบัตร Main Race แถมเข้าชม Pre-season Test ฟรี