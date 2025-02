ระเบิดความมันส์ใจกลางเมือง!! ขนมปังโกลด์เบรด แท็กทีม Clover Solution ร่วมกับ Aricat Studio จัดแข่ง PUBG : BATTLEGROUNDS หาที่สุดแห่งแชมป์รายการ Aricat X Clover Champ Of The Year 2024 Presented by GoldBreadเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ณ ลานอีเด็น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท “Clover Solution” จับมือ “GoldBread” ร่วมกับ “Aricat Studio” พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงานชิงแชมป์เกม PUBG : BATTLEGROUNDS ในรายการ Aricat X Clover Champ Of The Year 2024 Presented by GoldBread เพื่อเป็นการปิดฉากทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในปี 2024 อย่างสมบูรณ์ และเป็นการเฟ้นหาสุดยอดทีมผู้พิชิต ที่จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยอันทรงเกียรติไปครอง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้วการแข่งขันนี้รวบรวม 16 ทีมระดับแนวหน้า ที่ผ่านสมรภูมิเดือดมาตลอดปี 2024 ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ อาทิ GoldBread Winter Championship และ GoldBread Summer Championship ซึ่งมีทีมสมัครเข้าร่วมกว่า 1,000 ทีม ก่อนจะคัดกรองสุดยอดฝีมือขึ้นมาชิงชัยลุ้นแชมป์ใหญ่ในศึกครั้งนี้ ที่มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 678,000 บาทโดยการแข่งขันเก็บคะแนน จากการแข่งออนไลน์ ในช่วงวันที่ 30-31 มกราคม เพื่อเตรียมพร้อมประชันศึกใหญ่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยมีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายอีสปอร์ตร่วมลุ้นและส่งเสียงเชียร์กันอย่างคึกคักซึ่งในช่วงพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์พัฒน์ ลาภวัฒนวรกุล ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีก่อนเริ่มการแข่งขัน เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า“ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 16 ทีม ที่ฝ่าฟันอุปสรรคนานนับปีจนมาถึงวันนี้ได้ ทราบว่ามีผู้สมัครถึงพันกว่าทีม รู้สึกดีใจและปลื้มใจที่น้องๆ ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ ขนมปังโกลด์เบรด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่และโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงฝีมือ สร้างอาชีพในยุคปัจจุบัน ขอให้น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้จงภูมิใจและภาคภูมิใจในตนเอง เพราะโอกาสเช่นนี้มีเพียงปีละครั้ง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยเฉพาะคุณสุทัศน์ นันชัย และคุณเบญจวรรณ นันชัย พร้อมผู้บริหารขนมปังโกลด์บรดทุกท่าน ขอให้น้องๆ ทุกคนแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาครับ”ดร. ธนพล คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คราฟตัน อินคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า“ในนามตัวแทนบริษัท Krafton ประเทศไทย ผู้พัฒนาและให้บริการเกม PUBG ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานวันนี้ ทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญกับนักกีฬาอีสปอร์ต PUBG ไทยมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนาการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญที่เปิดเวทีให้พวกเขาได้แข่งขันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งปัจจุบันทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศมีไม่มากนัก ขอขอบคุณสปอนเซอร์ ขนมปังโกลด์เบรด ที่อยู่กับ PUBG มาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมอีสปอร์ตไทยให้ก้าวหน้าต่อไป สุดท้ายนี้ขออวยพรให้น้องๆ ทุกคนที่เข้าแข่งขันวันนี้โชคดีกับการแข่งขันออฟไลน์ 5 เกมสุดท้าย ขอให้ผู้ชมทางบ้านร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะเป็นแชมป์และได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไป ขอบคุณมากครับ”ทางด้าน คุณประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด“สวัสดีแขกผู้มีเกียรติ รวมไปถึงผู้บริหารสปอนเซอร์ขนมปังโกลด์เบรด ผู้บริหาร Krafton และนักกีฬาอีสปอร์ตทุกท่าน ที่มาร่วมงานเปิดการแข่งขันออฟไลน์ Aricat X Clover Champ Of The Year 2024 Presented by GoldBread ซึ่งจัดโดย Clover Solution ร่วมกับ Aricat Studio ต่อเนื่องจาก PUBG Summer และ Winter Championship ที่คัดเลือกทีมจาก 1,024 ทีม จนเหลือ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันนี้เป็นเวทีให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อม พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนจาก Krafton ทำให้เงินรางวัลรวมปีนี้สูงขึ้น และเป็นทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์แรกของปี ก่อนเข้าสู่การแข่งขันโปรลีก ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี ขนมปังโกลด์เบรด ที่สนับสนุนงานนี้มา 3 ปีแล้ว ขอเชิญชวนนักกีฬาทุกท่านร่วมโปรโมทขนมปังโกลด์เบรด เพื่อให้มีกำลังสนับสนุนการแข่งขันในปีต่อๆ ไป เพราะ Clover Solution, Aricat Studio และ Krafton พร้อมสนับสนุนทัวร์นาเมนต์นี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณทุกท่านครับ”ปิดท้ายด้วยคุณ คุณณัฎฐชัย เกษร Chief Executive Officer จาก Aricat Studio กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการแข่งขันที่ท้าทายในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า“ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 16 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันวันนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมปังโกลด์เบรดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานวันนี้ และ Krafton ที่สนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมถึง 170,000 บาท หวังว่าเราจะมีการจัดงานเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทาง Aricat Studio พร้อมที่จะผลักดันการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ”หลังเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทีมทั้ง 16 ทีม ต่างก้าวขึ้นสู่เวทีด้วยความมุ่งมั่น สัญญาณเริ่มเกมเริ่มขึ้นพร้อมกับความตื่นเต้นที่พุ่งทะยานขึ้นทันที! สมรภูมิแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ กระหึ่มทั่วลานอีเด็น ดึงดูดสายตาแฟนอีสปอร์ตทั้งที่ชมในสนามและชมแบบออนไลน์ ร่วมลุ้นไปกับ