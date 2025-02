Supersports ร่วมกับ PUMA Thailand ชวนประชันความเร็วในงานวิ่งใจกลางเมืองสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ PUMA Thailand แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี จัดงานแถลงข่าว Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA พร้อมชวนเหล่านักวิ่งและคนรักการออกกำลังกายมาร่วมปลดล็อกขีดจำกัดประชันความเร็ว สร้างสถิติในการแข่งขันวิ่งหนึ่งเดียวในประเทศที่วัดระยะเป็นไมล์ ภายใต้คอนเซปต์ “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile Memory” บนแลนด์มาร์คใจกลางเมืองหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมยกระดับเส้นทางที่ได้รับมาตรฐาน การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่ง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เผยว่า “ซูเปอร์สปอร์ตมุ่งหวังสร้างสังคมสุขภาพดี เรายังคงมุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของการออกกำลังกายให้กับคนรักกีฬาทุกระดับ ตามไดเรคชั่น แบรนด์ Move You, Move Sports ซึ่งกิจกรรม Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามีวัตถุประสงค์สร้างสังคมการออกกำลังกายเพื่อรองรับกลุ่มคนรักกีฬาที่มีไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟในทุกเจเนเรชัน โดยในปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว และยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความกระแสตอบรับด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และความพิเศษในปีนี้เราผนึกกำลังพาร์ทเนอร์อย่าง PUMA Thailand แบรนด์เครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำระดับโลก ร่วมสร้างอีเว้นท์งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซปต์ “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile Memory” ชวนนักวิ่งมาร่วมปลดล็อกขีดจำกัดสร้างสถิติระยะ 10 Mile เพื่อบันทึกความทรงจำของตัวเอง กับครั้งหนึ่ง! ในการแข่งขันที่วัดระยะทางเป็นไมล์ บนเส้นทางการวิ่งในกลางเมืองย่านราชประสงค์ แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ที่สายวิ่งห้ามพลาด คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 7,000 คนโดยเราได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการจากมูลนิธิเพื่อคนพิการได้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้กีฬาได้เข้าถึงในกลุ่มคนทุกระดับ ภายใต้มาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยในปีนี้เราจะเปิดเส้นทางวิ่งใหม่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยพร้อมกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับการแข่งขันครั้งนี้มากยิ่งขึ้น ทางสนามได้มีการเพิ่มรางวัล Top 100 ให้กับนักวิ่งทั้ง 2 ระยะ ซึ่งนับว่าเป็นปีแรกสำหรับรางวัล Top 100 อีกด้วยผู้เข้าสมัครจะได้สัมผัส Run Favourite Tee Special Edition: Exclusive only at Supersports 10 Mile Run Series presented by PUMA สีพิเศษสำหรับงานวิ่งนี้เท่านั้น โดดเด่นด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบา ตัดเย็บตามหลักสรีรศาสตร์ และเทคโนโลยี dryCELL ดูดซับความชื้น ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นสบายขณะวิ่ง ผลิตจากโพลีเอสเตอร์100% และมีเทคโนโลยีพิเศษ Midori: ผลิตจาก miDori® bioWick สารเคลือบผิวผ้าขั้นสุดท้ายที่ทำจากพืช ซึ่งจะมีคุณสมบัติดึงความชื้นออกจากผิวหนังไปยังพื้นผิวของเนื้อผ้า ช่วยในการระเหยออกจากเนื้อผ้า ทำให้รู้สึกเย็นและแห้งในขณะออกกำลังกายด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มูลค่า 1,000 บาท ตอกย้ำ Concept ของงานได้เป็นอย่างดีการแข่งขัน Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA แบ่งระยะการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.) โดยสิทธิประโยชน์ในปีนี้นักวิ่งที่ร่วมเข้าแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนใน race pack มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ได้รับเสื้อแข่งสินค้าคุณภาพจากพูม่า มูลค่า 1,000 บาท ในทุกระยะ 10 Mile, 5 Mile และยังได้รับ เหรียญรางวัลดีไซน์พิเศษ เงินรางวัลสำหรับ Overall 3 อันดับแรกของระยะ 10 Mile และ Overall 3 อันดับแรกของกลุ่มคนไทย มูลค่ารวม 110,000 บาทเหล่าคนรักการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by PUMA ได้ที่ www.supersports10mile.com ในราคา Early Bird วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 750 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 650บาท และ Normal Rate ในวันที่ 1-30 เมษายน 2568 ระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 850 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 750บาท โดยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ซื้อครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน โดยผู้ที่สนใจกิจกรรม Supersports 10 Mile Run 2025 Bangkok Presented by Puma เตรียมร่างกายมาให้พร้อมแล้วมาร่วมประชันความเร็ว สร้างสถิติระยะ 10 Mile ของตัวเอง “Beat Your Mile, Make Your 10 Mile Memory” ไปด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคมนี้บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com