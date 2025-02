"สุทธิโรจน์" โต้หนักฟ้อง 5 ตัวการทำไทยเสียสิทธิ์ป้องกันแชมป์เปตองโลก

นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ออกมาตอบโต้หนักฟ้องกลุ่มคน 5 คน ที่สร้างความแตกแยกให้คนในวงการเปตองไม่มีความปรองดอง และยังทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยเสียสิทธิ์ในการลงแข่งขันในระดับนานาชาติ จนไม่ได้ไปป้องกันแชมป์โลก แต่ เวิลด์เกมส์ กับ ซีเกมส์ ยังมั่นใจว่าไทยส่งแข่งได้จากกรณีที่มีจดหมายประทับตราของ สหพันธ์เปตองนานาชาติ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P) ส่งมายังประเทศไทย ลงวันที่ 30 ต.ค.2567 ที่ระบุว่าคว่ำบาตรไม่รับรองนักกีฬาจากสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในการลงแข่งขันระดับนานาชาติ หาก นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยทำให้เรื่องดังกล่าวได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยจนเป็นประเด็นร้อนไปทั้งวงการเปตองไทย พร้อมกับนักกีฬาไทยไม่ได้แข่งขันในระดับนานาชาติกว่า 1 ปี หลังจากที่ นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ด้วยการชนะการเลือกตั้ง มีเสียงสนับสนุนมากถึง 72 เสียง จากทั้งหมด 90 เสียงอย่างไรก็ตาม นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นเพียงกลุ่มคนในขั้วอำนาจเก่าที่เสียผลประโยชน์จากการที่ตนได้รับเสียงไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาเปตอง ซึ่งก็มีอยู่ 5 คนด้วยกันที่กำลังทำทุกวิถีทาง ที่จะบีบบังคับให้ตนออกจากตำแหน่ง ทั้งที่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามกติกาทุกอย่าง ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็รับทราบที่ผ่านมากลุ่มคนดังกล่าวได้พยายามเดินเรื่องกล่าวหาตนส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งตนก็มองว่ายังอยู่ในขั้นที่สามารถพูดคุยกันได้ แต่พวกเขากลับทำเรื่องต่อไปถึงสหพันธ์เปตองนานาชาติ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P) กับ สหพันธ์เปตองโลก The World Petanque and Bowls Federation (WPBF) จนมีการแบนประเทศไทย ซึ่งตนมองว่ามันเป็นเรื่องที่บานปลายจนนักกีฬาเราเสียสิทธิ์การไปป้องกันแชมป์โลก นำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศไทยแบบนี้ตนรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำการปรึกษากับทีมกฏหมาย และได้ทำเรื่องฟ้องบุคคลจำนวน 5 คนแล้วยังมีคนไทย 1 ท่าน ที่มีตำแหน่งเป็นรองประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ที่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ แต่ก็ยังนิ่งเฉยปล่อยให้นักกีฬาไทยโดนกระทำแบบนี้ ซึ่งตนมองว่านักกีฬามีความสำคัญต่อสมาคมกีฬาเปตอง และ สิ่งที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งก็ถูกต้องตามหลักการ แต่การที่กลุ่มพ่ายแพ้ออกมากดดันแบบนี้ แบนประเทศไทย ต่อรองให้ตนออกจากตำแหน่งนายกสมาคม อันนี้มันไม่ถูกต้องแล้ว และตนตั้งใจแล้วว่าจะปกป้องนักกีฬาไทยทุกคน จะเอาเรื่องกลุ่มคนเหล่านี้ให้ถึงที่สุดนอกจากนี้ นาวาโท สุทธิโรจน์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ในการแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ กับ ซีเกมส์ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ นักกีฬาไทยยังมีสิทธิ์ได้ลงแข่งขัน เพราะเป็นการส่งในนาม การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมมีหน้าที่แค่เตรียมนักกีฬาให้เท่านั้น ทำให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมในเวลานี้ยังมีสิทธิ์ได้ลงแข่งขัน 2 รายการดังกล่าว