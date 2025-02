แอปฯ ทรูวิชั่นส์ นาว คิกออฟให้ดูฟรี!! ช่องใหม่ FIFA+ FAST Channel (634) ช่องฟุตบอลระดับโลก ที่แรกในอาเซียน

แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เดินหน้า มุ่งมั่น ตอกย้ำความมันของกีฬาฟุตบอล ด้วยการพาแฟนลูกหนังชาวไทย เดินทางสู่ประสบการณ์ช่องกีฬาฟุตบอลระดับโลก กับการเปิดรับชมแบบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ก็สามารถรับชมช่องใหม่ล่าสุดอย่าง FIFA+ FAST Channel (ช่อง 634) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันแรก 3 กุมภาพันธ์นี้ คลิกเลย https://tvs-now.onelink.me/fKef/jcrvk6cmแฟนบอลจะได้พบกับฟูลแมตช์ฟุตบอลโลกที่หาชมยากทั้งทีมฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง อาทิ ศึกรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2022 จากประเทศกาตาร์ ระหว่าง อาร์เจนตินา พบ ฝรั่งเศส หรือไฟนอลแมตช์สุดคลาสสิกในปีต่าง ๆ พร้อมไฮไลท์ฟุตบอลนัดสำคัญของฟีฟ่า รวมถึงคอนเทนท์พิเศษ เจาะลึกเรื่องราวของนักเตะคนโปรด อาทิ โม ซาลาห์ และบรรดานักเตะแข้งทองจากทั่วโลกที่คนไทยชื่นชอบ รวมไปถึงรายการออริจินอลของทาง FIFA+ FAST Channel (ช่อง 634) ที่รวบรวมเรื่องราว และเหตุการณ์สำคัญของนักเตะระดับตำนานที่อยู่ในใจแฟนบอลทั่วโลก อาทิ เปเล่ ตำนานลูกหนังชาวบราซิล, เสือเตี้ย ดิเอโก้ มาราโดน่า ผู้นำอาร์เจนติน่า คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก กับลูกยิงที่ตราตรึงคนทั่วโลกอย่างหัตถ์พระเจ้า, 3 ทหารเสือแห่งบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2002 และอื่น ๆ อีกมากมาย สนุกไปกับประสบการณ์ระดับโลก FIFA+ FAST Channel (ช่อง 634) ดูมัน สะใจ บนจอทีวีขนาดใหญ่ ทั้งบน Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG ผ่านทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เท่านั้นคอบอลตัวจริงต้องไม่พลาด เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพียงแค่นี้ ก็รับความมันได้เลย