"นาบิล" จะไปสุดที่ตรงไหน!? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

นาบิล อานาน โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในศึกใหญ่ ONE 170 ปราบ นิโค คาร์ริลโล ด้วยการจัดคู่แข่งลงไปกอง 3 นับ เอาชนะ TKO ในยกที่ 1 เรียกเสียงเชียร์กระหึ่มอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หลายคนอาจมองว่าผลการแข่งขันคู่นี้ดูจะพลิกความคาดหมายไปพอสมควร แต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้อาจจะพลิกอะไรขนาดนั้นถ้าใครสังเกตสีหน้า และแววตาของ นิโค คาร์ริลโล ตั้งแต่ตอนชั่งน้ำหนัก มาจนถึง Face Off หรือประจันหน้า ดูจะมีแต่ความกังวลมากเป็นพิเศษ ทั้งๆที่เป็นการเจอ "มวยแทน" แต่ดูจะเป็นมวยแทนที่มีพิษสงรอบด้าน และกำลังมาแรงเดิมทีกำปั้นจอมแกร่งชาวสก็อตต์มีโปรแกรมจะต้องขึ้นชิงแชมป์กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 แต่สุดท้ายเจ้าของเข็มขัดชาวไทยได้รับบาดเจ็บต้องขอถอนตัว ทางรายการจึงจัด นาบิล อานาน มาให้ สร้างความผิดหวังให้กับตัวของ นิโค เป็นอย่างมาก เพราะเขารอคอยการแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ที่เข็มขัดเส้นนี้ยังอยู่กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตีแต่ทางฝั่งของ นาบิล เปรียบดั่ง "สามล้อถูกหวย" ที่กำลังไต่แรงค์ของรุ่นอยู่ดีๆ ก็ได้กระโดดมาชิงแชมป์เฉพาะกาลโดยทันที ชนิดข้ามหน้าข้ามตาคนที่อยู่ในแรงกิ้งเหนือกว่า อย่าง เคียมรัน นาบาติ ขาโหดจากรัสเซียด้วยซ้ำเมื่อโอกาสมาถึง นาบิล ก็ย่อมรู้ว่าเขาจะพลาดไม่ได้ และต้องตั้งใจเป็นพิเศษ เพราะหากเขาทำได้นั่นก็หมายความว่าตั๋วทางด่วนเพื่อการชิงเข็มขัดเส้นจริงกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นั้น จะตกอยู่ในมือของเขาทันทีทางฝั่งชอง นิโค ที่ดูจะมีความกังวลพอสมควรไม่ต่างตอนที่เขาต้องลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะสำหรับไฟต์นี้จนเกือบจะตกตาชั่ง แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้แบบฉิวเฉียด เพราะเขารู้ดีว่าคู่แข่งอย่าง นาบิล ในตอนนี้พัฒนาไปไกลแค่ไหนสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นใจให้แก่นักชกวัย 20 ปีรายนี้ สามารถปิดบัญชีใส่ นิโค คาร์ริลโล ด้วยการจัดคู่แข่งลงไปกองกับพื้น 3 นับ ในยกแรกเท่านั้น ที่สำคัญคือในนับที่ 2 เจ้าตัวจัดก้านคอใส่คู่ชกชาวสก็อตต์ชนิดตั้งตัวไม่ทัน และคาดไม่ถึงเมื่อได้เถลิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ก็น่าสนใจว่าเส้นทางของ นาบิล อานาน จะไปหยุดอยู่ที่ใด หลังเขาไต่เต้ามาตั้งแต่รุ่นฟลายเวต (น้ำหนักไม่เกิน 135 ปอนด์) จนปัจจุบันมาอยู่ในรุ่นแบนตัมเวตที่แน่นอนคือเขาจะต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ว่าตัวเองจะสามารถพูดได้เต็มปากหรือยังว่าเก่งกาจที่สุดของรุ่นนี้ ในศึกใหญ่ ONE 172 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคมการเจอกันกับซุปเปอร์เล็กหนนี้ จะไม่เหมือนการเจอกันเมื่อหนแรกอย่างแน่นอน ตอนนั้น นาบิล เพิ่งได้ชกใน ONE ลุมพินี เป็นครั้งแรกในชีวิต กับพิกัดรุ่นฟลายเวต และเขาก็โดนรับน้องด้วยหมัดของ ซุปเปอร์เล็ก เข้าไปเต็มท้องจนจุก และลงไปกองแบบหมดสภาพแต่ นาบิล ในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เขาพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด นอกจากส่วนสูง 195 ซม.ที่ได้เปรียบคู่ชกคนอื่นๆ อยู่แล้ว ปัจจุบันยังมีมวลกล้ามเนื้อที่ไม่แพ้ใครในรุ่นเดียวกัน แถมอาวุธยังหลากหลาย ไม่ได้มีแค่หมัด แต่ยังสามารถใช้ลูกเตะ หรือลูกเข่าได้ดีอีกด้วยจะว่าไปด้วยรูปร่างของ นาบิล นั้น สามารถข้ามรุ่นไปได้ไกลกว่าแบนตัมเวตด้วยซ้ำ เขามีส่วนสูง 195 เซ็นติเมตร ซึ่งสูงกว่า รีเกียน เออร์เซล แชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นไลต์เวต (ไม่เกิน 170 ปอนด์) เสียอีก ซึ่งดีไม่ดีนั่นอาจเป็นเป้าหมายของเขา เพราะนักมวยไทยในรุ่นนี้แทบหาเก่งๆ ยังไม่เจอเท่าไหร่ก่อนจะมองข้ามไปถึงตรงนั้น เอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อน ถ้า นาบิล สามารถปราบ ซุปเปอร์เล็ก ในการชกที่ญี่ปุ่น ประกาศศักดาเป็นแชมป์โลกตัวจริงของรุ่นแบนตัมเวตได้ ยิ่งจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้อีกเป็นกองหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่านักชกลูกครึ่งไทย-แอลจีเรีย รายนี้ จะไปสุดที่ตรงไหน แต่ที่แน่ๆ คือเขาได้กลายเป็น "ปีศาจ" ประจำองค์กร ONE ไปแล้ว