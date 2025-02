“จ้าวเสือใหญ่” สยบแกร่ง “ยอดเหล็กเพชร” ONE ลุมพินี 95 “เคียมรัน” ซ้ายคมน็อก “เฟอร์รารี”

ศึก ONE ลุมพินี 95 มอบความบันเทิงเต็มพิกัดให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ส่งท้ายเดือนแรกของปี 2568 โดยจอมบู๊ทั้ง 11 คู่ พร้อมใจกันโชว์ฟอร์มเก่งเต็มที่ เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” ยอดมวยสายแข็ง วัย 30 ปี จากร้อยเอ็ด ทดสอบความแรงแกร่ง “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักสู้ฝีมือแพรวพราว วัย 23 ปี จากเมืองกรุง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ภาพรวม “ยอดเหล็กเพชร” เป็นฝ่ายเดินลุยสาดอาวุธหนักทั้งแข้งทั้งหมัด จน “จ้าวเสือใหญ่” ตอบโต้ไม่ถนัด แถมยังออกอาการเป๋ไปชั่วขณะ แต่หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจ “จ้าวเสือใหญ่” ก็เร่งเครื่องใช้ความไวรัวหมัดใส่กำปั้นรุ่นพี่หล่นก้นจ้ำเบ้า จบเกมน็อกสวยในยก 2 เก็บชัยชนะได้ 3 ไฟต์ติด นอกจากนั้นยังคว้าโบนัส 350,000 บาท เข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่ 5 เพิ่มโอกาสเข้าใกล้ได้คว้าสัญญา ONE ขึ้นไปอีกขั้นด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เคียมรัน นาบาติ” จอมบู๊เจ้าของสถิติ 22 ไฟต์ไร้พ่าย วัย 30 ปี จากรัสเซีย ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เปิดหน้าแลกเดือด “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ยอดมวยอาวุธแน่น วัย 26 ปี จากสุราษฎร์ธานี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “เฟอร์รารี” ออกมาสู้แบบรัดกุมเต็มที่ แต่ยังพลาดโดน “เคียมรัน” กดฮุกซ้ายเสยคางเต็มแรง ส่งนักชกเจ้าถิ่นร่วงลงไปพ่ายน็อกยกแรก ด้วยเวลา 1:56 นาที ทำให้ “เคียมรัน” ยืดสถิติไร้พ่ายใน ONE ลุมพินี เป็นไฟต์ที่ 5 และรับโบนัส 350,000 บาท ติดมือเป็นครั้งที่สอง พร้อมประกาศว่าตนคือคนที่คู่ควรได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกเหมือนกันตลอดการแข่งขันอันเข้มข้นในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้โชว์ผลงานเด่น 7 ราย ออกอาวุธเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงไม่รอช้าแจกโบนัสตอบแทนให้ทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “ร็อบสัน เด โอลิเวรา”, “เอ มุย”, “เคียมรัน นาบาติ”, “เจริญพร ใต้คู้บอน”, “เผด็จศึก เอ็นเอฟ.ลูกสวน”, “ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์” และ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 95คู่เอก จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ นาทีที่ 1:35 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)คู่รอง ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ ชนะทีเคโอ ปฏักนิล ซินบีมวยไทย นาทีที่ 2:24 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะคะแนนเอกฉันท์ โม เทต ออง (เมียนมา) (มวยไทย แคตช์เวต 137 ป.)ซูปาร์ เย จัน (เมียนมา) ชนะน็อก ดัง ลูกพ่อพระยาเสือ นาทีที่ 2:46 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)เผด็จศึก เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะทีเคโอ ดานิลา วาซิลิคิน (รัสเซีย) นาทีที่ 2:10 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)เจริญพร ใต้คู้บอน ชนะน็อก ฟ้าจรัส ส.เดชะพันธ์ นาทีที่ 1:48 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 117 ป.)เคียมรัน นาบาติ (รัสเซีย) ชนะน็อก เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 1:56 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)มุสตาฟา แอล เตครีตี (อิรัก) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอดูอาร์ด ซาอิก (รัสเซีย) (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)เอ มุย (เมียนมา) ชนะน็อก มูกะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:41 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)คานะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมอา คาร์ลสัน (สวีเดน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)ร็อบสัน เด โอลิเวรา (บราซิล/เวียดนาม) ชนะซับมิชชัน โคเฮอิ วากาบายาชิ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 3:27 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)