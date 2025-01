ไอซ์ฮอกกี้หญิงไทยลงซ้อมเตรียมแข่งคู่เปิดสนามเอเชียนวินเทอร์เกมส์ 2025

ความเคลื่อนไหวของทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมชายและทีมหญิงชุดเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ที่เดินทางจากไทยไปต่อเครื่องที่ปักกิ่ง และล่าสุดได้เดินทางถึงเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน โดยกระเป๋าอุปกรณ์ของ เค็น เอ็ดวิน ซินเบอร์น กัปตันทีมชายตกหล่นที่ปักกิ่ง อย่างไรก็ตามได้ถูกส่งตามมาแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ทีมก็ได้เข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อย ส่วนช่วงบ่ายทีมหญิงได้เดินทางไปฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกีฬาฮาร์บิน ซึ่งจะเป็นสังเวียนที่ใช้แข่งขันจริงของประเภททีมหญิง"โค้ชนุ้ย" กฤษณา พรมดิราช ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง เปิดเผยว่า บรรยากาศของฮาร์บินค่อนข้างเงียบมากยังไม่เห็นถึงการเตรียมงานเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ตลอดสองข้างทางการโปรโมทการแข่งขันน้อยมาก หากเทียบกับซัปโปโรเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ส่วนการฝึกซ้อมวันแรกก็จะซ้อมแบบเบาๆ เพื่อไม่ให้นักกีฬาล้าเกินไปจากการเดินทางกว่า 12 ชั่วโมง ส่วนสภาพสนามแข่งดีมาก มีความสวยงาม แต่มีความสั้นกว่าสนามไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์อารีน่า ส่วนพื้นน้ำแข็งก็มีความลื่นกว่า ทำให้วันนี้เป็นปัญหาของนักกีฬาหญิงเราในการคอนโทรลลูกพัค ที่ไม่ค่อยติดไม้เท่าที่ควร เชื่อว่าหากซ้อมอีก 2 วัน นักกีฬาจะปรับตัวได้สำหรับทีมหญิงไทย อันดับ 45 โลก จะแข่งเป็นคู่เปิดสนามในวันที่ 3 ก.พ. เวลา 15.30 น. พบกับ ไต้หวัน อันดับ 26 โลก โดยสถิติการพบกัน 4 ครั้งหลังสุดในแมตช์ที่รับรองของ IIHF ไต้หวัน ชนะ 3 และ ไทย ชนะ 1IIHF Women's Challenge Cup of Asia Division I 2015ไทย 1-3 ไต้หวันIIHF Women's Challenge Cup of Asia Division I 2016ไทย 1-8 ไต้หวันIIHF Women's Challenge Cup of Asia 2018ไทย 3-5 ไต้หวันIHF Women's Challenge Cup of Asia 2019ไทย 3-2 ไต้หวันสามารถรับชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวได้ทาง AIS Play ตั้งแต่วันที่ 3-14 ก.พ.2568