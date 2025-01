สหพันธ์เปตองคว่ำบาตรไทย หาก "สุทธิโรจน์" ยังเป็นนายกสมาคม

หลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 โดย นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ได้รับคะแนนเสียง จำนวน 72 เสียง จากทั้งหมด 90 เสียง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย แต่กลับมามีหลักฐานการปลอมแปลงเอกสารของจำนวนสโมสรสมาชิกเกินครึ่งในการเข้าใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนายกสมาคมโดยเรื่องดังกล่าวมีการร้องเรียนไปยัง สหพันธ์เปตองนานาชาติ Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P) ถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2566 และมีการฟ้องร้องต่อ สหพันธ์เปตองโลก The World Petanque and Bowls Federation (WPBF) รวมทั้งมีการพาดพิงไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่เป็นผู้รับรองการเลือกตั้งดังกล่าวว่ามีส่วนรู้เห็นในเรื่องเอกสารของสโมสรสมาชิกทั้งหมดและใช้อำนาจพิจารณาคุณสมบัติเอง โดยไม่ฟังเสียงของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมาทาง สหพันธ์เปตองนานาชาติ ได้ส่งจดหมายมาถึง กกท.พร้อมระบุว่า "รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อพบว่าท่านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสองครั้งที่จัดขึ้นโดยไม่ได้ดำเนินตามกฏหมาย ซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกการเลือกตั้งในครั้งแรก และหลังจากนั้นแม้ว่าจะพบความผิดปกติแบบเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งที่สอง แต่ผลการเลือกตั้งก็ได้รับการยอมรับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย แม้จะมีการแทรกแซงและแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่มีความสามารถมากที่สุดในประเทศของท่าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญสองคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์กรของท่าน อย่างไรก็ดี คำแนะนำของพวกเขาก็ไม่ได้รับการเคารพเช่นกัน""เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ นาวาโท สุทธิโรจน์ ประพันธ์พัฒ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ที่ถูกคณะกรรมการจริยธรรมของ สหพันธ์เปตองโลก (WPBF) ห้ามไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมทางกีฬา จรรยาบรรณของ IOC และ WPBF""เราจะใช้มาตรา 62 กฎหมายของเรา ซึ่งห้ามบุคคลและองค์กรต่างๆ ทำงานร่วมกับองค์กรหรือบุคคลที่ถูกระงับ เราได้ใช้มาตรการค่ำบาตรนี้แล้ว รวมถึงสหพันธ์กีฬาเอเชีย ซึ่งนำโดยเข้าหน้าที่ที่ละเมิดกฏของ F.I.P.J.P และกับตัวแทนระดับชาติในหลายโอกาสด้วย" ลงชื่อ คล็อด อาเซมา ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติส่งผลให้สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยโดนแบนจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ ทำให้ไม่สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ จนกว่าสมาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สหพันธ์มีคำสั่งถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย