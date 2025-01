“ก้อง-สมเกียรติ” ร่วมทีม “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” “เชคดาวน์” เทสต์รถแข่ง Honda RC213V โมโตจีพี ที่ มาเลเซีย

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดโมโตจีพีชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ร่วมทีม “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” ลงทดสอบ “เชคดาวน์เทสต์” (Shakedown MotoGP Test) ที่สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ก่อนเปิดฤดูกาลสนามแรกในเมืองไทยศึก โมโตจีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 เข้าสู่โปรแกรมการทดสอบ “เชคดาวน์เทสต์” (Shakedown MotoGP Test) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะเป็นการทดสอบรถแข่งของ “นักบิดทดสอบ” จากทุกค่าย รวมถึง “นักบิดหน้าใหม่” หรือ “รุกกีส์” ประจำฤดูกาล“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เจ้าของหมายเลข 35 นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ จะลงเทสต์รถแข่ง Honda RC213V ร่วมกับสังกัด “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งพรีเมียร์คลาส ซึ่งแตกต่างจาก รุ่นโมโตทู อย่างมาก จากนั้นนักบิดไทยจะร่วมสนามกับนักบิดโมโตจีพีทุกคน ลงทดสอบอย่างเป็นทางการในช่วง “ออฟฟิเชียล เทสต์” (Malaysia MotoGP Test) ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์นี้“ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวถึงการทดสอบครั้งนี้ว่า “ผมฝึกซ้อมและฟิตร่างกายอย่างหนักเพื่อให้พร้อมที่สุด โดยการทดสอบที่ มาเลเซีย จะมีทั้งหมด 6 วัน คือ เชคดาวน์ 3 วัน และออฟฟิเชียลเทสต์อีก 3 วัน ซึ่งจะสู้และทำงานอย่างเต็มที่ครับ"ทั้งนี้ ภายหลังจบภารกิจการทดสอบที่ ประเทศมาเลเซีย “ก้อง-สมเกียรติ” จะเดินทางกลับสู่เมืองไทย เพื่อร่วมงานเปิดตัวกับทีมแข่ง “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการของ โมโตจีพี 2025 ในงาน MotoGP Launch Bangkok 2025 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ ดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์จัดอีเว้นต์อย่างยิ่งใหญ่ เลือกให้ประเทศไทยเป็นที่จัดพิธีเปิดฤดูกาล ณ วันแบงค็อก (One Bangkok) กรุงเทพมหานครจากนั้นจะเดินทางเข้าร่วมการทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย (Thailand MotoGP Test) ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะเปิดฉากสนามแรกต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยในฐานะนักแข่งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี แบบเต็มฤดูกาล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคมนี้ ในศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์แฟนความเร็วชาวไทยติดตามข่าวสาร พร้อมส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ และนักบิดฮอนด้า ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : Race to The Dream