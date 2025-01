ISSUE ร่วมกับ GC สร้างสรรค์ผลงานรักษ์โลก ภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao

ISSUE (อิชชู่) แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สร้างสรรค์ผลงานรักษ์โลกภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผสานความงามสมัยใหม่ ความยั่งยืน และแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต “คุ้งบางกระเจ้า” สู่ดีไซน์เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่น Upcycling ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคอลเลกชั่น Khung BangKachao (คุ้งบางกระเจ้า) ประกอบด้วยไอเท็มเสื้อผ้าและแอกเซสซอรีที่มีความสวยงาม ทันสมัย สีสันสดใส สไตล์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด ชุดเดรส ผ้าพันคอ หมวก และกระเป๋าผ้า โดยเป็นการนำเอกลักษณ์ของคุ้งบางกะเจ้า เช่น ลวดลายตัวนาก ต้นจาก และกิจกรรมในชุมชน มาเป็นจุดเด่นบนผืนผ้า ผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นนี้ ไม่เพียงแต่สร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโครงการ OUR Khung BangKachao ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ รวมถึงการร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติกใช้แล้วจากชุมชนบ้านวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสานต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลังสูงสุด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ระดับประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ คอลเลกชั่น Khung BangKachao ยังได้เปิดตัวในงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2024 ซึ่งเป็นงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยช่วยผลักดันแฟชั่นไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ การพัฒนาสินค้า และการต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืนนายโรจน์-ภูภวิศ กฤตพลนารา” ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และเจ้าของแบรนด์ ISSUE กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ ISSUE ได้แสดงศักยภาพในการผสมผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้นำแรงบันดาลใจจากคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของประเทศไทย มาต่อยอดเป็นลวดลายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น ตัวนาก ต้นจาก และวิถีชีวิตของชุมชน ด้วยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ยังช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการรีไซเคิลและการออกแบบที่สร้างสรรค์”ผลิตภัณฑ์ Upcycling คอลเลกชั่น Khung BangKachao ภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao สามารถหาซื้อได้ที่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ GC Circular Living Shop และสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่าน Line ID: 0959981654, @gccircular โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะถูกมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นใหม่ต่อไป