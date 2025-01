ความพ่ายแพ้คือแรงผลัก "นาบิล" พร้อมอัปแกร่งรอชิงแชมป์ "ซุปเปอร์เล็ก" ภาคสอง

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล เชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย ยอมรับว่าความพ่ายแพ้ในไฟต์เปิดตัวต่อ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต คนปัจจุบัน คือแรงผลักดันให้ตนพัฒนาฝีมือขึ้นมา จนสามารถประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ในศึก ONE 170 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา “นาบิล อานาน” ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้สำเร็จ ด้วยการคว้าแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล มาครอง จากการจัดหนักอัด 3 นับ เอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” นักสู้เลือดเดือดจากสกอตแลนด์ ไปได้ตั้งแต่ยกแรก พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) มาครองแต่กว่าที่ “นาบิล” จะประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ดาวรุ่งก้านยาวรายนี้ เคยต้องพุ่งชนความผิดหวังตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.66 หลังถูก “ซุปเปอร์เล็ก” รับน้องโหดอัดน็อกไปแบบหมดสภาพตั้งแต่ยกแรก ซึ่งความพ่ายแพ้ในวันนั้นได้กลายมาเป็นแรงผลักดันสุดสำคัญ ที่ทำให้ “นาบิล” กลับไปฝึกซ้อมอย่างหนัก จนพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด และสามารถเก็บชัยเหนือรุ่นพี่ตัวตึงได้ 6 ไฟต์รวด กระทั่งคว้าแชมป์โลกเฉพาะกาลมาครองได้สำเร็จโดยตอนนี้ “นาบิล” พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ทั้งหมด กลับไปแก้มือกับ "ซุปเปอร์เล็ก" ผู้เป็นราชันมวยไทย ของรุ่นแบนตัมเวต อีกครั้ง ในศึก ONE 172 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อขึ้นครองตำแหน่งแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นนี้“ผมต้องขอขอบคุณ พี่ซุปเปอร์เล็ก มากนะครับ ที่ทำให้ผมได้เติบโตจากวันนั้นมากพอสมควร ความพ่ายแพ้ในวันนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างว่า นักสู้ระดับโลกเป็นยังไง และทำให้ผมรู้ว่ายังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะ ซึ่งนับจากวันนั้น ผมก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากครับ”“พี่ซุปเปอร์เล็ก เป็นอันดับหนึ่งของโลก ผมไม่มีทางประมาทอยู่แล้ว ผมจะใช้ไฟต์นี้เป็นแรงผลักดัน และจะซ้อมให้หนักขึ้นอีก ผมมาเต็มร้อยแน่นอน และผมจะทำให้สำเร็จ แล้วเจอกันครับ”