"ซุปเปอร์เล็ก" ยอมรับเจอ "นาบิล" หนนี้ไม่ง่าย ภาค 2 ชิงเข็มขัดแชมป์โลก รูปเกมไม่เหมือนเดิมแน่

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก เมื่อรู้ตัวว่าจะรีแมตช์รวบเข็มขัดกับ “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย เฉพาะกาล รุ่นเดียวกัน เพื่อเฟ้นหาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นเพียงหนึ่งเดียว ในศึก ONE 172: ทาเครุ vs รถถัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในศึก ONE 170 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา “นาบิล” สามารถพาตัวเองก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จ ด้วยการอัด 3 นับ เอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊ร่างแกร่ง จากสกอตแลนด์ ไปได้แบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรก คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล มาครองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) เข้ากระเป๋าเป็นของแถมสุดพิเศษโดย “ซุปเปอร์เล็ก” ที่เดิมทีมีคิวจะต้องขึ้นป้องกันบัลลังก์มวยไทย กับ “นิโค” แต่ต้องขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ก็ได้เข้ามาดูเกมการชกของคู่นี้ถึงอิมแพ็ค อารีนา เช่นกัน ซึ่งหลังจบการแข่งขัน นักสู้เจ้าของแชมป์โลก 2 กติกาชาวไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต ของตัวเอง โดยระบุข้อความว่า“บันเทิงอีกแล้วงานนี้ หนักกว่าเดิมอีก 🤫SPL⚡️ ยินดีกับผู้ชนะ เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ 🥊 แล้วเจอกัน”โดยปรากฏว่าหลังโพสต์ไปได้ไม่นาน ก็ได้มีแฟนมวยทั่วโลกเข้ามากดไลก์ และร่วมคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ต่างระบุไปในทางเดียวกัน คือแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ชมการประชันฝีมือของทั้งคู่อีกครั้ง หลังในอดีต “ซุปเปอร์เล็ก” และ “นาบิล” เคยปะทะกันมาแล้วในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.66 ซึ่งเกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก ด้วยชัยชนะน็อกของ “ซุปเปอร์เล็ก”โดยล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” ได้ออกมาวิเคราะห์ผลงานของ “นาบิล” ที่สามารถเผด็จศึก “นิโค” ได้อย่างรวดเร็วเกินคาด พร้อมแสดงความมั่นใจว่าการพบกันในภาค 2 ของทั้งคู่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า รูปเกมจะออกมาแตกต่างไปจากภาคแรกอย่างแน่นอน“ในมุมมองของผม ปัจจัยหลักที่ทำให้ นาบิล เป็นฝ่ายเอาชนะ นิโค ได้ เป็นเพราะว่า นาบิล ออกอาวุธได้แม่นยํากว่า เขาเลือกที่จะรอจังหวะแล้วค่อยออกอาวุธ และโจมตีเข้าเป้าได้แม่นมาก ส่วน นิโค เขาแทบไม่มีการป้องกันตัวเองเลย ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ นาบิล เอาชนะไปได้ครับ”“หลังสู้กับ นาบิล ผมก็คิดไว้แล้วว่าน้องเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะ ซึ่งตอนนี้ นาบิล ก็พัฒนาขึ้นมาเร็วมาก ๆ โดยสิ่งที่ นาบิล พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด คือเรื่องความแข็งแรงในการต่อสู้ ประกอบกับสรีระที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ทุกคนในรุ่นนี้ จะยิ่งทำให้ นาบิล ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลมาก ๆ ครับ”“ในภาค 2 รูปเกมจะออกมาแตกต่างจากภาคแรกแน่นอนครับ เพราะเป็นการชกแบบ 5 ยก และมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันด้วย เกมจะสนุกและเข้มข้นขึ้น”“อีกประเด็นสำคัญที่จะทำให้ไฟต์นี้ออกมาต่างจากภาคแรกคือ ตอนนี้ นาบิล มีทั้งความกระหายและความมั่นใจสูงมาก หลังจากปราบมวยระดับท็อปมาแล้วหลายคน ผมมั่นใจว่าครั้งนี้ นาบิล จะไม่ยอมผมง่าย ๆ แน่ และจะเป็นงานที่ยากขึ้นสำหรับผม ก็น่าติดตามดูกันนะครับ ว่าผมจะสามารถต้านน้องเขาได้หรือไม่”