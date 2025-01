ลองของน้องใหม่! "ดีมิทรี" ท้าวัดพลังกำปั้นดาวดัง “เต็งหนึ่ง” ศึก ONE ลุมพินี 97

เต็งหนึ่ง ยอดมวยชื่อดังจากสังเวียน THAI FIGHT เจอรับน้องสยองขวัญ เมื่อย้ายมาขึ้นสังเวียน ONE ลุมพินี เพราะต้องเจอกับนักมวยจอมแกร่งชาวรัสเซีย อย่าง ดีมิทรี เมนชิคอฟอัปเดตคู่มวยเตรียมระเบิดความดุเดือดใน ศึก ONE ลุมพินี 97 วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.นี้ โดย “ดีมิทรี เมนชิคอฟ” มวยหมัดหนักรัสเซีย วัย 27 ปี อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย อาสารับน้อง “เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์” นักชกกำปั้นโหดวัย 32 ปี จากนครสวรรค์ มวยดังจากเวทีมวยคาดเชือก ที่จะมาปรากฏตัวครั้งแรกบนสังเวียนแห่งนี้ โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)สำหรับ “ดีมิทรี” ผ่านสังเวียนในระดับอาชีพมา 32 ครั้ง และสามารถคว้าชัยได้มากถึง 30 ครั้ง โดยประเดิมสังเวียน ONE ครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 11 เมื่อเดือน มิ.ย.66 ซึ่งเขาได้รับโอกาสท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต กับ “รีเกียน เออร์เซล” เจ้าบัลลังก์สองกติกา ตั้งแต่ไฟต์แรก แต่เขาก็พลาดโอกาสคว้าเข็มขัดไปอย่างน่าเสียดายจากการถูก “รีเกียน” ปล่อยหมัดน็อกตั้งแต่ต้นยกแรกเท่านั้นหลังจากพ่ายแพ้ในไฟต์เปิดตัว “ดีมิทรี” มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างหนัก จนสามารถระเบิดฟอร์มโหดปิดเกมน็อกคู่ต่อสู้ได้ 3 ไฟต์ติดต่อกันในรายการ ONE Fight Night ซึ่งรวมถึงไฟต์ล่าสุดที่เขาพลิกสถานการณ์กลับมาอัดน็อก “สินสมุทร กลิ่นมี” ในยกสุดท้ายแบบสุดมัน ในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อ 4 พ.ค.67ขณะที่ “เต็งหนึ่ง” ถือเป็นนักชกไทยมากประสบการณ์ที่ผ่านสังเวียนมาแล้วมากถึง 120 ไฟต์ เก็บชัยชนะมากถึง 102 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีดีกรีแชมป์มวยรอบ Thai Fight คาดเชือก และตำแหน่งแชมป์อีกหลายสถาบันพกติดตัวมาด้วยศึกครั้งนี้ “ดีมิทรี” มุ่งมั่นมาเก็บแต้มชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 4 เพื่อเข้าสู่เส้นทางท้าชิงบัลลังก์อีกครั้ง ขณะที่ “เต็งหนึ่ง” จะได้พิสูจน์ฝีมือในด่านทดสอบแรกกับ ONE และเปิดตัวให้ปังเพื่อสร้างชื่อ ต้องรอดูกันว่าฝ่ายใดจะสมหวัง ศุกร์ที่ 14 ก.พ. นี้ ห้ามพลาดชม!