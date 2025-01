ศึกขนไก่ชิงถ้วยพระราชทาน “ปรินเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส” มือดังคับคั่ง ทรูวิชั่นส์ ยิงสด 31 ม.ค.นี้!!

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาโลก มอบโปรแกรมสำคัญสำหรับแฟนๆ กีฬาแบดมินตัน กับรายการใหญ่ ศึกแห่งศักดิ์ศรี ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย กับรายการ ปรินเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2025 รายการเก็บคะแนนสะสมโลกระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งตรงจากสนามกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ร่วมส่งใจเชียร์ ทีมแบดมินตันไทย คว้าชัย เพื่อลุ้นเป็นแชมป์ สด ๆ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง True Sport7 (686) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์นี้ คลิกเลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/6i56gn2kปีนี้ รายการ ปรินเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส มีเงินรางวัลรวมให้นักกีฬาชิงกันรวม 240,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,160,000 ล้านบาท แน่นอนว่าในฐานะเจ้าภาพ นักแบดมินไทยระดับแนวหน้า ตบเท้าลงแข่งขัน และลุ้นแชมป์แห่งเกียรติยศในบ้านเกิดอย่างคับคั่ง นำโดย วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ อดีตแชมป์โลก และเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 , เมย์ รัชนก อินทนนท์ อดีตแชมป์โลก และอดีตหมายเลข 1 ของโลก, ครีม บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, หมิว พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ที่ปีนี้ เข้าชิงชนะเลิศ อินเดีย โอเพน เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา, พี พีรัชชัย สุขพันธุ์ กับ โอโม่ พรรคพล ธีระรัตน์สกุล, บาส เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ เฟม ศุภิสสรา เพียวสามพราน ที่ร่วมกันคว้าแชมป์คู่ผสมมาแล้ว 3 รายการ ปีนี้ เปิดหัวด้วยแชมป์ใหญ่ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 มาเลเซีย โอเพนประเภทชายคู่ บาส เดชาพล และ สกาย กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ,หญิงคู่จาก อันนา-มูนา นันทน์กาญจน์ และเบญญาภา เอี่ยมสะอาด, ไตเติ้ล รุษฐนภัค อูปทอง และ เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์, และคู่ผสม เอ็ม สุภัค จมเกาะ และ ปอป้อ ทรัพย์สิรี แต้ รัตนชัยส่วนนักกีฬาต่างชาติ ที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการนี้ เอชเอส พรานนอย ชายเดี่ยว จากอินเดีย, อึ้ง กาลอง แองกัส มือเก๋าประสบการณ์ระดับท็อป 20 ของโลก, พรูตี กุสุมา วานาดี้ จากอินโดนีเซีย, ชายคู่ระดับเต็งแชมป์จากอินโดนีเซีย มูฮัมหมัด ฟรีคี และ แดเนียล มาร์ติน, ชายคู่จากเกาหลีใต้ คอม มิน ย็อค และ คิม วัน โฮ, หญิงคู่มืออันดับ 9 จากอินเดีย ทรีซ่า โจลี และ กายาตีโกปีชาน คู่ผสมจากจีน ดีกรีอันดับ 11 ของโลก เกา ซินวาและ เฉิน ฟาง ฮุ้ย และ คู่ผสม จากฮ่องกง ตัง ชุน มั้น และ อึ้งซื่อเหยTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้โปรแกรม ถ่ายทอดสดแบดมินตัน ปรินเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ที่ทรูวิชั่นส์ และแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง True Sport7 (686)ศุกร์ 31 ม.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ 13.00-21.00เสาร์ 1 ก.พ. รอบรองชนะเลิศ 12.00-20.00อาทิตย์ 2 ก.พ. รอบชิงชนะเลิศ 12.00-17.00