"ซุปเปอร์บอน" มั่นใจหากชกคิกบ็อกซิ่ง ตนได้เปรียบ "ตะวันฉาย" ยืนยันเป้าหมายเดิมเป็นแชมป์ 2 กติกา

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ยืนยันชัดเจนว่า ไฟแห่งความมุ่งมั่นยังไม่มอดดับ พร้อมเดินหน้าลุยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดในการขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ 2 กติกาให้ได้ แม้จะพ่ายทีเคโอ ต่อ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ราชันมวยไทย รุ่นเดียวกัน ในศึก ONE 170 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา“ซุปเปอร์บอน” ได้โอกาสครั้งสำคัญที่จะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นราชัน 2 กติกา ในศึกรีแมตช์ชิงเข็มขัดมวยไทย จากคู่ปรับเก่าอย่าง “ตะวันฉาย” ที่ตนเคยต่อกรได้อย่างสูสี ก่อนจะแพ้ไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ในการพบกันภาคแรก ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66ในยกแรกของการแข่งขัน ทั้ง 2 ฝ่ายต่างเลือกที่จะอ่านเกมและชิงจังหวะกัน ทำให้ยังไม่มีการแลกอาวุธหนักมากนัก กระทั่งเข้าสู่ยกที่สอง จุดเปลี่ยนของเกมเกิดขึ้นเมื่อ “ซุปเปอร์บอน” พลาดท่าถูกหมัดของ “ตะวันฉาย” อัดร่วงลงไปกองกับพื้น ก่อนจะถูกสาวหมัดซ้ำอย่างหนัก จนถูกนับไปอีก 2 ครั้ง ส่งผลให้ “ซุปเปอร์บอน” ต้องพ่ายแพ้แบบทีเคโอในที่สุด“ยกแรกผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีตามแผนที่วางมา จังหวะที่ผมโดนหมัดในยก 2 เกิดขึ้นแล้วในยกแรก เพียงแต่ตอนนั้นผมต่อยสวน แล้วน้ำหนักหมัดผมหยุดเขาได้ แต่ในยก 2 น้ำหนักหมัดผมหยุดเขาไม่ได้ ก็เลยเป็นความผิดพลาดของผม และยิ่งชกนวมเล็กด้วยแล้ว พอโดนเข้าคางจัง ๆ การป้องกันตัวในจังหวะต่อมาก็ยากขึ้น เพราะว่าถูกต่อยทะลุการ์ดหมด ผมได้แค่บล็อกอย่างเดียว ทําอะไรไม่ได้แล้วในจังหวะนั้น”“แต่ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองยังแข็งแรงเหมือนเดิม เพราะวันนั้นผมโดนจัง ๆ ไป 20 หมัดน่าจะได้ แต่ผมก็ยังลุกขึ้นมายืนได้หลังจบเกม ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องแพ้หมัดเลย เพียงแต่จังหวะนั้น หมัดเข้าคางแบบจัง ๆ เป็นใครก็ต้องร่วงครับ”หลังจบการแข่งขัน “ตะวันฉาย” ได้เปิดเผยความฝันครั้งใหม่ของเขาอย่างตรงไปตรงมา นั่นคือการข้ามสายไปไล่ล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ซึ่ง “ซุปเปอร์บอน” ในฐานะเจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน ก็แสดงความยินดี พร้อมเปิดศึกไตรภาคกับราชันมวยไทยจากชลบุรี หากวันนั้นต้องมาถึง“ถ้า ตะวันฉาย จะข้ามมาชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง ผมก็ยินดี ผมพร้อมที่จะป้องกันเข็มขัดของผมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะต้องเจอกับคู่ชกคนไหนก็ตาม”“ถ้าต้องมาเจอกันภาค 3 ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ผมน่าจะได้เปรียบ ตะวันฉาย เพราะผมมีประสบการณ์ในกติกานี้มากกว่า และถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่ง ตะวันฉาย จะเกี่ยวขาผมไม่ได้ ในการชกคิกบ็อกซิ่ง จะต้องเน้นเรื่องของจังหวะและการออกอาวุธเป็นชุดให้มากที่สุด ซึ่งผมรู้สึกคล่องตัวในกติกานี้มากกว่าครับ”แม้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะทำให้เส้นทางสู่การเป็นราชัน 2 กติกาดูห่างไกลออกไป แต่ “ซุปเปอร์บอน” ในวัย 34 ปียังคงเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ“ผมยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์โลกมวยไทยให้ได้ครับ การพ่ายแพ้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องล้มเลิกเป้าหมาย เราจะแพ้จริง ๆ ก็ต่อเมื่อยอมแพ้ต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการเป็นแชมป์โลก 2 กติกายังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผมตั้งใจจะทำให้สำเร็จครับ”“หลังจากนี้ในกติกามวยไทย ผมก็คงต้องกลับไปทําฟอร์มใหม่ เพราะในเมื่อแพ้ไปแบบนี้ จะให้กลับไปชิงแชมป์ทันทีก็คงยาก ผมสัญญาว่าจะไม่ล้มเลิกเป้าหมายของผมแน่นอน ผมจะลุยต่อให้แฟน ๆ ทุกคนได้ดู สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว ผมจะเก็บมาแก้ไข และไม่ทำพลาดอีกครับ”