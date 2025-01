"นิโค" ประกาศขยับขึ้นรุ่นเฟเธอร์เวต หลังพ่ายน็อก "นาบิล" หมดท่า

“นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊อาวุธเดือดจากสกอตแลนด์ ประกาศขยับน้ำหนักขึ้นสู่รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) หลังพลาดโอกาสขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล จากการพ่ายให้กับ “นาบิล อานาน” ในศึก ONE 170 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมาโดย “นิโค” ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรง ถูก “นาบิล” มือวางอันดับ 5 เสิร์ฟอาวุธหนักสอยหล่นลงไปโดน 3 นับ ก่อนจะพ่ายทีเคโอไปในยกแรกแบบเร็วเกินคาด ซึ่งหลังจบเกม เจ้าตัวโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัว “nicocarrillo_kotn” เปิดเผยว่า“สวัสดีครับทุกคน ผมอยากให้รู้ว่าตอนนี้ ผมไม่เป็นไร ขอบคุณที่สนับสนุนและขอโทษที่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง ผมยินดีกับ นาบิล ด้วยจริง ๆ เขาคู่ควรกับแชมป์โลกแล้วครับ”“ในการเก็บตัวที่ผ่านมา ผมรู้สึกมีปัญหากับการทำน้ำหนักในรุ่นแบนตัมเวตมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลชัดเจนในไฟต์ที่เพิ่งผ่านมา ผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะขยับรุ่นน้ำหนักขึ้นไป ผมแน่ใจว่า ผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่านี้และคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้ง”อันที่จริง “นิโค” เคยลงแข่งขันในรุ่นเฟเธอร์เวตมาแล้ว ตั้งแต่สมัยเปิดตัวครั้งแรกบนสังเวียน ONE ลุมพินี โดยในวันนั้นเขาสามารถเอาชนะทีเคโอ “เฟอร์กัน คาราแบ็ก” นักสู้ตุรกี ไปได้ในศึก ONE ลุมพินี 13 เมื่อ 21 เม.ย.66 ก่อนจะลดรุ่นลงมาแบนตัมเวต ในอีกหลายไฟต์ต่อมาแน่นอนว่าการขยับน้ำหนักขึ้นครั้งนี้ เขาจะต้องผ่านด่านหินมากมายในแรงกิง กว่าจะไปถึงตัวแชมป์โลกมวยไทยรุ่นนี้ คือ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ส่วน 5 อันดับผู้ท้าชิงของแรงกิงรุ่นนี้ที่ “นิโค” ต้องผ่าน มีใครบ้าง ไปดูกันแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตอันดับ 1 “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์”อันดับ 2 “โจ ณัฐวุฒิ”อันดับ 3 “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง”อันดับ 4 “บัมปารา คูยาเต”อันดับ 5 “ลุค ลิสซีย์”หาก “นิโค” ได้ขยับขึ้นมาชกในรุ่นนี้จริง ๆ ก็การันตีได้เลยว่า การแข่งขันในรุ่นเฟเธอร์เวตของ ONE จะยิ่งดุเดือดทวีคูณแน่นอน แฟนมวยต้องติดตามดูกันยาว ๆ