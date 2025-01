“หมูเด้ง” และยำยำ ช้างน้อย ชวนน้องๆ วิ่งสนุก สุขภาพดี กับงานวิ่ง "เขาเขียว10 ซีซั่น 8"

ยำยำ ช้างน้อย และ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยงานดังกล่าวเป็นงานวิ่งฟันรันสำหรับเด็ก ครอบครัว และคนรักสุขภาพ วิ่งสนุก สุขภาพดี สูดอากาศบริสุทธิ์ ในสวนสัตว์เปิดอันดับ 1 ของเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Most Fun Zoo-Running” งานธีมรันนิ่งที่สนุกที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของยำยำ ช้างน้อย ที่อยู่คู่กับครอบครัวคนไทยมาหลายทศวรรษ ย้ำมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว พ่อ แม่ และลูก ด้วยกิจกรรมวิ่งฟันรัน ที่ได้ทั้งความสนุกและได้สุขภาพที่ดี ซึ่งนักวิ่งจะได้วิ่งผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาติและหมู่สัตว์หลากชนิด นอกจากนี้ ยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโครงการในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อดูแลสัตว์ป่า เปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมานายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ครอบครัวได้พาเด็กๆออกไปทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ให้ความสำคัญต่อการมีเวลาร่วมกัน ผ่านการจัดงาน “เขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” และยังคงจัดงานตามคอนเซ็ปต์ The Most Fun Zoo-Running งานวิ่งเพื่อสุขภาพที่สนุกและมีความสุขที่สุด โดยสร้างความสุข สนุกสนานกับนักวิ่งให้มากที่สุดตลอดเส้นทาง สำหรับการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Ultra fun run 10km, Super fun run 7km และ Family fun run 4km ปีนี้มีความพิเศษที่เรานำ “หมูเด้ง” มาไว้ในทุกระยะ วิ่งไปพร้อมผู้นำแต่ละทีม เพื่อเพิ่มสีสันความสนุกสนานในการวิ่งมากยิ่งขึ้น ตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้ถ่ายเซลฟี่กับสัตว์นานาชนิด รวมถึงซุปตาร์ระดับโลกอย่าง “หมูเด้ง” ที่รอให้นักวิ่งไปทักทาย สามารถให้อาหารสัตว์หลากหลายชนิดได้อย่างใกล้ชิด และสนุกไปกับกิจกรรมเกมที่เตรียมไว้ตลอดเส้นทางปีนี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรหลักที่น่ารักจาก บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ ยำยำ ได้นำผลิตภัณฑ์ ยำยำ ช้างน้อย มาร่วมสนับสนุนสร้างสีสันในงาน มีทั้งมาสคอตพี่ช้างน้อย ได้ชิมผลิตภัณฑ์หลากหลายของยำยำ บูธถ่ายรูป กิจกรรมเกมและของรางวัลมากมายที่จะยกทัพกันมาแจก และยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโครงการในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อสำหรับดูแลสัตว์ป่าอีกด้วยสำหรับเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักวิ่ง เราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพันธมิตรต่างๆ ที่จะมาช่วยดูแลนักวิ่งทั้งบริเวณจุดปล่อยตัว และในเส้นทางวิ่งเพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งทุกท่านในวงเงิน 100,000 บาท เพื่อให้นักวิ่งที่มาร่วมงานนี้ จะได้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย วิ่งได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีสุขภาพที่ดีกลับบ้านไปอย่างแน่นอน ตามคอนเซปต์ งานวิ่งในสวนสัตว์ที่สนุกที่สุดนางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นในการก้าวไปสู่องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของประชาชนและทุกคนในครอบครัว จึงพร้อมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการวิ่งในสวนสัตว์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้มาวิ่งออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้ เพราะการมีสุขภาพที่ดีจะทำให้ชีวิตมีความสุข นอกจากนี้ ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวยังได้รับกระแสความดังของ “หมูเด้ง” ที่รันไปทุกวงการ โด่งดังไปทั่วโลก ไม่เพียงจุดพลุให้กับการท่องเที่ยว และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเท่านั้น ยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของชลบุรี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย การจัดงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” นี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของทุกกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนรัก และกลุ่มแฟนคลับของ “หมูเด้ง” เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของแฟนคลับงานวิ่ง ทั้งนี้ ทางองค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนงานวิ่งนี้ ให้เป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกลุ่มครอบครัวจากทั่วทั้งประเทศ และจากต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า งาน “เขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ในปีนี้ ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในฐานะสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้มีการปรับปรุงสถานที่ตลอดระยะทางของการวิ่งให้มีความสวยงาม ความสะอาดของพื้นที่ ห้องน้ำในเส้นทาง เพื่อให้พร้อมบริการนักวิ่ง มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เช่นเคย พร้อมให้นักวิ่งทุกคนได้เพลิดเพลินกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีกลางหุบเขา สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่รอต้อนรับทักทายนักวิ่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคลื่นลูกใหม่ของเขาเขียว ที่เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลก ที่นักวิ่งทุกคนต้องแวะไปทักทาย ซุปตาร์ตัวดัง “หมูเด้ง” รวมถึงการเยี่ยมชมสัตว์ดาวเด่นอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เช่น สลอธ คาปิบาร่า ช้าง เพนกวิน และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย งานนี้นักวิ่งรุ่นจิ๋ว และนักวิ่งรุ่นใหญ่ จะได้รับความสุขและความสนุกสนาน รวมถึงความรู้ในเรื่องสัตว์ป่า จากบรรดาสัตว์โลกน่ารักในสวนสัตว์กลับไปอย่างแน่นอนนายโมโตอิ ทานิกุชิ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา ยำยำ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่ง "เขาเขียว10" ซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก ที่สมาชิกในทุกเจนเนอเรชั่นมาทำกิจกรรมวิ่งร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นผ่านรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมีความสุขไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนไทยให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และ รักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนและสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนทั่วโลกในงานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย ครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมความสนุกไว้มากมายตั้งแต่วันเอ็กซ์โป นักวิ่งจะได้พบกับความน่ารักของมาสคอตพี่ช้างน้อย กิจกรรมเล่นเกม บูธถ่ายรูป รวมถึงได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ยำยำ สำหรับวันวิ่ง ในเส้นทางวิ่งจะมีเกมให้นักวิ่งได้ร่วมสนุกกัน และเมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย จะได้ชิมยำยำเมนูพิเศษ กิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพยำยำช้างน้อย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นสแน็ก ทานง่ายเพียงเขย่าก็รับประทานได้โดยไม่ต้องเทน้ำร้อนใส่ ซึ่งมีถึง 5 รสชาติ ได้แก่ รสข้าวโพด รสบาร์บีคิว รสโนริสาหร่าย รสต้มยำกุ้ง และรสซุปเปอร์เลมอน มามอบให้เหล่านักวิ่งได้นำกลับไปชิมกัน"เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งเขาเขียว10 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการออกกำลังกาย เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดสังคมสุขภาพดี และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานทุกคน" นายโมโตอิ ทานิกุชิ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับนักวิ่งที่สนใจสามารถสมัคร “งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaokheow10.com หรือ www.facebook.com/khaokheow10 โดย “งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น 8 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี