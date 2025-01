ตะวันฉาย ปะทะ ซุปเปอร์บอน ภาค 2 น่าดูสุดๆ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

"วัน แชมเปียนชิพ" เตรียมระเบิดความมันกับศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ จัดเต็มด้วยการต่อสู้สุดเดือดถึง 12 คู่ โดยมี 3 คู่ไฮไลต์สำคัญที่เดิมพันด้วยเข็มขัดแชมป์โลกคู่เอกนำรายการ ระหว่าง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เตรียมป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 4 กับคู่ปรับเก่า ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ที่ไฟต์นี้หวังจะมาล้างตาให้ได้ เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก 2 กติกา คนถัดไป โดยคู่นี้ดวลเดือดกันมาเมื่อปีก่อน เป็น ตะวันฉาย เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ซุปเปอร์บอน ที่ยังไม่เคยปราชัยให้แก่ผู้ใด ถ้าหากได้แก้มือกับคู่ชกเป็นหนที่ 2 ออกมาให้สัมภาษณ์ตามสไตล์ของตัวเองด้วยความมั่นอกมั่นใจเหมือนเดิม ว่า “ครั้งที่แล้ว จุดที่ผมไม่คาดคิดคือ ตะวันฉาย เตะได้เร็วมาก ผมคิดว่าตัวเองเป็นนักมวยที่บังอาวุธคู่ชกได้ดีมากแล้ว แต่ยังตั้งรับไม่ค่อยทันเลย นี่คือสิ่งที่ผมกลับไปทำการบ้าน ครั้งนี้ ผมจึงต้องบังแข้งซ้ายของเขาให้ได้ รวมถึงระวังลูกถีบให้ดี ถ้าผมปิดจุดเด่นสองจุดนี้ได้ ผมมั่นใจว่าจะชนะแน่นอน”“ส่วนเรื่องของสภาพร่างกาย ผมมองว่าพละกำลังของผมดีกว่าเดิมมาก ตอนนั้น ร่างกายของผมไม่ค่อยสมบูรณ์ ทำให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่ แต่ไฟต์นี้ ผมไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวน มั่นใจว่าฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์ ยืนได้ครบ 5 ยก แบบสบายๆ”“ผมมองว่าตัวเองแก้เกมได้ดีและแก้ไขจุดผิดพลาดในการชกที่ผ่านมาได้ดี ไฟต์นี้ ผมจะไม่ชกเหมือนเดิมแน่นอน ตะวันฉาย ต้องระวังว่า ผมจะชกแนวไหน ทุกคนจะได้เห็นความหลากหลายในเกมการชกของผม”“ไฟต์นี้ผมน่าจะออกอาวุธแลกกับ ตะวันฉาย ได้แม่นยำและเร็วมากขึ้น หลังจากครั้งที่แล้วผมตอบโต้ไม่ค่อยเข้าเป้า เนื่องจากผมไม่ได้ซ้อมแบบเต็มที่ ผมมั่นใจว่าจะดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งสำคัญที่สุดคือ ถ้าผมได้แก้มือกับใคร ผมไม่เคยพลาด ผมมั่นใจว่าผลงานที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมล้านเปอร์เซ็นต์ครับ” เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ทิ้งท้ายส่วน ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เจ้าของตำแหน่ง ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าทำโซเชียลดีท็อกซ์ (งดเล่นโซเชียล) ไประยะหนึ่ง หลังจบไฟต์ที่เอาชนะ โจ ณัฐวุฒิ และถูกโห่ดังลั่นอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จนรู้สึกนอย แต่ตอนนี้เขากลับมาเป็นคนเดิมแล้ว“ไฟต์ล่าสุดของผม พี่โจ มาดีมากครับ ส่วนผลงานก็ออกมาอย่างที่เห็น มีดราม่านิดหน่อย แต่ก็โอเคครับ ทุกอย่างทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ทําให้ผมได้เติบโตขึ้นและมองเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด ทําให้ผมได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาก ที่ผ่านมาผมงดเล่นโซเชียลไปหลายเดือนเลยตั้งแต่หลังจบไฟต์กับพี่โจ ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมาก และกลับมาเหมือนเดิมแล้ว”“ภาพรวมปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งจิตใจทั้งร่างกาย พูดง่าย ๆ คือผิดหวังไปหมด ช่วงที่หายจากโลกโซเชียล คือผมไม่อยากรับรู้อะไรเลย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผมไม่ได้เป็นคนตัดสิน แต่ทําไมต้องโห่ผมขนาดนั้น ทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องอะไร มันทำให้ผมรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยครับ”“หลังจบไฟต์กับพี่โจ หมอให้ผมพักรักษาอาการบาดเจ็บ 2- 3 เดือน จึงหายกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ตอนช่วงที่ซ้อมมวยไม่ได้ ผมก็ดูคลิปการชกของผมเองว่าผิดพลาดตรงไหนบ้าง และนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข ครั้งนี้ ผมอยากกลับมาเรียกศรัทธาจากคนที่ไม่เชื่อใจผมแล้ว และอยากให้คนที่ยังเชื่อใจผมอยู่กลับมาดูผมชกอีกครั้ง”“รูปเกม ผมบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหน เพราะมวยระดับนี้ เรารู้ทันกันทุกจังหวะ ต้องไปรอดูกันบนเวทีว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมไม่รู้ว่าไฟต์นี้จะจบด้วยคะแนนหรือไม่ครบยก แต่ที่แน่ ๆ คือผมไม่อยากแพ้”“สำหรับผม ไฟต์นี้ไม่ใช่การแข่งกับใคร แต่เป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่า ถ้าผมชนะไฟต์นี้ได้ ก็ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายในใจผมแล้ว” ตะวันฉาย กล่าวปิดท้ายนอกจากคู่เอกระหว่าง ตะวันฉาย ปะทะ ซุปเปอร์บอน แล้ว ก็มีอีกหลายคู่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการขึ้นสังเวียนของ นิโค คาร์ริลโล ที่เดิมทีจะต้องได้ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9 แต่รายหลังดันมาได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนชก ONE เลยจัดคู่ชกสุดหิน และกำลังมาแรง อย่าง นาบิล อานาน มาให้ ซึ่งมีเข็มขัดแชมป์โลก มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพันอีกด้วยขณะที่ เสกสรร อ.ขวัญเมือง ก็จะขึ้นสังเวียนชกกับ ซอ ลิน อู กำปั้นจากเมียนมา ถือว่าเป็นการดวลกันระหว่าง 2 กำปั้นที่มีน้ำอึดน้ำทนดี บู๊ ลุยแหลก น่าจะสลับกันออกอาวุธใส่คู่แข่งกันแบบสุดมันตลอดทั้ง 3 ยกรวมไปถึง 2 นักมวยขาบู๊ที่จะต้องขึ้นสังเวียนมาประชันฝีมือกัน ทั้ง โจฮัน กาซาลี กำปั้นมาเลเซีย กับ โยฮัน เอสตูปินาน ยอดนักชกจากโคลอมเบีย หรือ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี น้องชายของโจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ที่มีคิวดวลกำปั้นกับ เอสตูปินานผู้น้อง อย่าง จอร์แดน