แข้งท่าเรือ ร่วมกิจกรรม เมืองไทยประกันภัยฯ จับมือ Harvard เผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาภูมิ ชุมชนคลองเตย

แข้งการท่าเรือ เอฟซี ทั้งชุดใหญ่ และ ทีมอคาเดมี เข้าร่วมชมกิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาภูมิ สถาปัตยกรรม สำหรับชุมชนคลองเตยหลังบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของ นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ในฐานะอดีตประธานสโมสรฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “New Landscapes of Equity and Prosperity” หรือ “ภูมิทัศน์ใหม่แห่งความเท่าเทียมและความเจริญรุ่งเรือง” ณ อาคาร PAT Arena คลองเตย กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อแนวคิดและงานวิจัย แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืน ซึ่งมี Mrs. Sarah M. Whiting คณบดี Dean and Josep Lluís Sert Professor of Architecture พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Harvard GSD ได้แก่ Mr. Gary Hilderbrand (Chair of the GSD's Department of Landscape Architecture), Mrs. Anita Berrizbeitia Professor of Landscape Architecture, Mr. Niall Kirkwood Charles Eliot Professor of Landscape Architecture รวมถึงผู้มีเกียรติจากภาครัฐและภาคประชาสังคม อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, นางเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย รวมถึงผู้แทนจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานมูลนิธิในพื้นที่คลองเตย และผู้นำชุมชนทั้ง 49 แห่งนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนเองและเมืองไทยประกันภัย ได้รู้จักคลองเตย ผ่านเสียงเชียร์ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของแฟนบอลชาวคลองเตย ตั้งแต่ครั้งที่เข้ามาบริหารดูแลทีมสโมสรการท่าเรือเอฟซี ในปี2558 จึงได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมทางสังคมร่วมพัฒนาชุมชนกับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย ทั้งด้านกีฬา อาสากล้าใหม่ งานด้านผู้พิการ การช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแลผู้คนในชุมชนยามเกิดวิกฤติ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมา นั่นเป็นจุดที่ทำให้ได้รู้จักคลองเตยในมิติอื่นๆ ตั้งแต่นั้นคลองเตยจึงเปรียบได้กับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของตนและเมืองไทยประกันภัยเสมอมาเมืองไทยประกันภัยได้ร่วมมือกับ Harvard GSD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ในการสำรวจและวิจัยเชิงลึกด้านภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ภายใต้แนวคิด “New Landscapes of Equity and Prosperity” ความร่วมมือนี้นับเป็นโอกาสสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนางานด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดด้านความเท่าเทียมและความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนที่พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร จะได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Harvard GSD ได้เคยลงพื้นที่ทำงานวิจัยเชิงลึกมาแล้วในบางพื้นที่ ในหลายประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนคลองเตย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Harvard GSD ร่วมกับคณะทำงานจากเมืองไทยประกันภัย ได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนสูงสุด จึงได้เกิดงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ กว่า 26 โครงการ ซึ่งสะท้อนแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองเตยอย่างรอบด้าน ครอบคลุมหลากหลายมิติ ได้แก่ “Bangkok Porous City (เมืองพรุน): New Landscape of Equity and Prosperity” และ “Bangkok Remade: บางกอก กอปรใหม่“ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาในหลากหลายประเด็น อาทิ การกระจายทรัพยากร การพัฒนาที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการและแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการสร้างพื้นที่สาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับทุกคนนอกจากนี้ เพื่อให้แนวคิดจากงานวิจัยเกิดผลเป็นรูปธรรม เมืองไทยประกันภัย และ Harvard GSD ยังได้นำบางส่วนของแนวคิดจากงานวิจัยไปปรับใช้ในพื้นที่จริง โดยมีตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ได้แก่ การปรับปรุงและสร้างลานเก็บขยะในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และ 3 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค การพัฒนาลานกีฬาอเนกประสงค์ในชุมชนวัดคลองเตยใน 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และร้านค้าชุมชนในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนเมืองไทยประกันภัยตระหนักถึงคุณค่าและพลังของการศึกษาและงานวิจัย ในฐานะกลไกสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างแท้จริง จึงได้มอบงานวิจัยนี้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั่นนำของไทยทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันรับมอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำองค์ความรู้และแนวคิดจากงานวิจัยไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภารกิจของตน เพื่อผลักดันให้แนวคิด “คลองเตยดีดี” ไปสู่ความจริงได้ ในฐานะบริษัทประกันภัยที่เคียงข้างคนไทยมากว่า 93 ปี เมืองไทยประกันภัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งในชุมชนคลองเตยและสังคมไทยโดยร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยความเท่าเทียม ความสุข และความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง ยิ้มได้แม้ในยามต้องเผชิญความท้าทายทั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ที่ผ่านมา เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ สโมสรฟุตบอล การท่าเรือ เอฟซี ยังได้ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่คลองเตย ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งการจัดฟุตบอลคลินิค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ , คัดเลือกเยาวชนในพื้นที่เข้าสู่อคาเดมีของสโมสรฯ และ “ครัวมาดาม” ในช่วงโควิด-19 ภายใต้โครงการ คลองเตยดีดี