“ตะวันฉาย” ปิดเกมไวเหนือ “ซุปเปอร์บอน” เข็มขัดแชมป์โลกไม่เปลี่ยนมือ บทสรุป ONE 170

ดุเดือดสมราคาการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ สำหรับศึก ONE 170 เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จัดเต็มดีกรีเดือดชูโรงด้วยไฟต์เดิมพันชิงเข็มขัดแชมป์โลก 3 เส้น ให้แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกได้รับชมความเร้าใจกันเต็มอิ่มคู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขึ้นทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่ 4 จากคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง โดยหลังจากแลกแข้งทักทายกันหนัก ๆ ตั้งแต่ยกแรก เริ่มยกสองมาเท่าไหร่ “ตะวันฉาย” เป็นฝ่ายเดินบุกจนได้จังหวะซัดหมัดส่ง “ซุปเปอร์บอน” ลงไปนอนได้นับแรก ก่อนจะเร่งระดมยิงอาวุธใส่ไม่ยั้งจนได้อีก 2 นับ ชนะทีเคโอ รั้งเข็มขัดเหนียวแน่น พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาห์สหรัฐ(กว่า 1.7 ล้านบาท) กลับบ้านคู่รอง “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากบราซิล ทุ่มสุดตัวเพื่อป้องกันเข็มขัดครั้งแรกจาก “ควอน วอน อิล” คู่ปรับเก่า จากเกาหลีใต้ ที่ไฟต์นี้ตั้งใจมาถอนแค้นแบบทบต้นทบดอกให้ได้ โดยแชมป์โลกชาวบราซิลสามารถย้ำชัยผู้ท้าชิงไปอย่างไวในยกแรกเท่านั้น รั้งบัลลังก์สำเร็จอย่างไร้ข้อกังขาอีกหนึ่งคู่รองเป็นศึกแย่งชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล ระหว่าง “นิโค คาร์ริลโล” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 จากสกอตแลนด์ พบกับ “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งเชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย ที่รั้งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ ปรากฏว่าเกมจบเร็วเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น เมื่อ “นาบิล” แจกอาวุธชุดใหญ่ปิดเกมชนะทีเคโอ “นิโค” แบบม้วนเดียวจบ ผงาดครองแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาห์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) โดย “นาบิล” ได้สิทธิ์ไปเปิดศึกรวบเข็มขัดกับแชมป์โลกตัวจริง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่นขณะที่ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” เปิดหน้าทดสอบพลังอึดของ “ซอ ลิน อู” คนเหล็กชาวกะเหรี่ยง จากเมียนมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 142.5 ป. ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างปักหลักซัดอาวุธกันอุตลุต ตลอด 3 ยก แต่ “เสกสรร” ออกอาวุธได้ครบเครื่องชัดเจนกว่า เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซอ ลิน อู” ท่ามกลางเสียงเฮสนั่นลั่นสนามส่วน “สินสมุทร กลิ่นมี” ปะทะ “นาวเซต ทรูจิลโล” จากสเปน ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-175 ป.) ซึ่งผลงานที่ออกมา “สินสมุทร” ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจน ไล่ต้อน “นาวเซต” ร่วงลงไปกอง 3 นับ ปิดจ็อบชนะทีเคโอตั้งแต่ยกแรก พร้อมกับคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาห์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ได้เป็นครั้งที่ 3 ใน ONEข้ามไปที่ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” ท้าพิสูจน์ความแกร่งของ “ธานท์ ซิน” จากเมียนมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 137.25 ป. งานนี้ “สุริยันต์เล็ก” โชว์หัวใจแกร่ง แม้โดนเตะเจาะยางขาเจ็บตั้งแต่ยกแรก แต่ฮึดสู้กดหมัดส่ง “ธานท์ ซิน” ลงไปนอน 3 รอบในยก 2 ปิดเกมชนะทีเคโอไปได้แบบสะใจส่วน “โจ ณัฐวุฒิ” รั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ไม่สำเร็จ โดยถูก “บัมปารา คูยาเต” เจ้าของอันดับ 4 ของแรงกิง จากฝรั่งเศส ซัดหมัดเข้าจัง ๆ ลงไปกอง 3 นับ อย่างรวดเร็ว ตกเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอตั้งแต่ยกแรกสำหรับนักกีฬาผลงานเด่นที่รับรางวัลโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 4 คน ได้แก่ “สินสมุทร กลิ่นมี”, “นาบิล อานาน”, “ฟาบริซิโอ อานดราเด” และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” หลังต่างงัดฟอร์มเก่งเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) รวมยอดทั้งสิ้นมากกว่า 6.8 ล้านบาท (หกล้านแปดแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว รวมถึงแจกรางวัลพิเศษ ONE ซูเปอร์แฟน ให้กับผู้ชมในสนามอีก 100,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จาก MILLI (มิลลิ) แร็ปเปอร์สาวจากค่าย YUPP! (ยัป!) ที่ใช้เวที ONE เปิดตัวเพลงใหม่ชื่อ "Heavy Weight" เป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้เพลงนี้ในการเปิดตัวให้แชมป์โลก ONE “ตะวันฉาย” ซึ่งการปรากฏตัวของสองไอคอนต่างวงการครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ทั้งในฝั่งศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างมวยไทยและศิลปินไทยไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกสรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 170คู่เอก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ นาทีที่ 1:10 ของยก 2 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)คู่รอง ฟาบริซิโอ อานดราเด (บราซิล) ชนะทีเคโอ ควอน วอน อิล (เกาหลีใต้) นาทีที่ 0:42 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)คู่รอง นาบิล อานาน ชนะทีเคโอ นิโค คาร์ริลโล (สกอตแลนด์) นาทีที่ 2:35 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป. เฉพาะกาล)เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซอ ลิน อู (เมียนมา) (มวยไทย แคตช์เวต 142.5 ป.)บัมปารา คูยาเต (ฝรั่งเศส/มาลี) ชนะทีเคโอ โจ ณัฐวุฒิ นาทีที่ 2:34 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)สินสมุทร กลิ่นมี ชนะทีเคโอ นาวเซต ทรูจิลโล (สเปน) นาทีที่ 2:34 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)โยฮัน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจฮัน กาซาลี (มาเลเซีย/สหรัฐอเมริกา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)มาวริส อาเบวี (สวิตเซอร์แลนด์) ชนะทีเคโอ ซามัต มาเมดอฟ (คาซัคสถาน) นาทีที่ 2:46 ของยกแรก (MMA แคตช์เวต 176 ป.)มาร์เซโล การ์เซีย (บราซิล) ชนะซับมิชชัน มาซากาซึ อิมานาริ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 4:49 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก)มาซาอากิ โนอิริ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ชากีร์ แอล เตครีติ (อิรัก) นาทีที่ 0:14 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะทีเคโอ ธานท์ ซิน (เมียนมา) นาทีที่ 2:09 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 137.25 ป.)จอร์แดน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี (สหราชอาณาจักร) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)