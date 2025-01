ไทยฮอนด้า ประกาศแผนงานมอเตอร์สปอร์ต 2025 “ก้อง-สมเกียรติ” ลุย MotoGP “ชิพ-นครินทร์” สู้ศึก ARRC รุ่น ASB1000

ไทยฮอนด้า ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย แถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตประจำปี 2025 มุ่งสู่การสานต่อความสำเร็จหลังบรรลุเป้าหมายส่งนักแข่งไทยสู่โมโตจีพีได้ในปีนี้ วาง 3 แผนงานสำคัญ เริ่มจากแผนงาน “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” (Honda Race to The Dream) นำโดย “ก้อง สมเกียรติ จันทรา” สู้ศึก โมโตจีพี เต็มฤดูกาล และแผนงาน “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ แชมเปี้ยน” (Honda Race to The Champion) โดยมี “ชิพ-นครินทร์” นำทัพนักแข่งดาวรุ่งล่าแชมป์ Asia Road Racing Championship และแผนงานใหม่ HRT Junior Talent Program เพื่อพัฒนานักแข่งกลุ่มพิเศษอย่างเข้มข้นด้วยโปรแกรมเฉพาะ มุ่งต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกรุ่นต่อไป ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เผยว่า “มอเตอร์สปอร์ตในปีที่ผ่านมา เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทาย เราบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่เคยประกาศไว้เมื่อหลายปีก่อน คือการพานักแข่งไทยไปโมโตจีพี แต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น สิ่งต่อไปที่ไทยฮอนด้า ต้องทำคือการพัฒนานักบิดรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง ด้วยโปรแกรมฝึกใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อต่อยอดความสำเร็จของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุน ผู้สื่อข่าว รวมถึงแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา”สำหรับแผนงาน “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ที่มีเป้าหมายพานักบิดไทย ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนำโดย "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่เซ็นสัญญา 2 ปีกับสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ลงบิดในพรีเมียร์คลาส ด้วยรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 35 โดยจะจับคู่กับทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก ขณะเดียวกัน "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี นักบิดหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ยังคงได้รับความไว้วางใจให้ไล่ล่าผลงานในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะยกระดับเป้าหมายคว้าท็อป 15 ของโลกในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลกส่ง "ไม้คิว" เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ วัย 19 ปี ขยับขึ้นไปลุยศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลก 2 รายการ ได้แก่ จูเนียร์ จีพี 2025 และ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2025 ส่วนการแข่งขันรายการ อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025 จะมีนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ เข้าร่วมแข่งขัน 2 คนได้แก่ "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง และ "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ นอกจากนี้ จะยังคงเดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ผ่านการแข่งขัน ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2025 และ โครงการ ฮอนด้า อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ 2025 โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และการพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเริ่มต้นอาชีพนักบิด ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพด้านแผนงาน "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ แชมเปี้ยน" ในปีนี้ไทยฮอนด้า มีการขยับตัวครั้งสำคัญ โดยจะมีนักบิดหลักในโร้ดแม็ปนี้ทั้งสิ้น 4 คน ลงไล่ล่าแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 นำโดย "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ อดีตนักบิดโมโตทรีคนแรกของไทยที่จะควบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ลุย ในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ควบคู่กับรายการ MFJ SUPERBIKE ALL JAPAN ROAD RACE CHAMPIONSHIP 2025 ในรุ่น ST1000ส่วน 2 ดาวรุ่งอย่าง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว และ "ข้าวก้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จะจับคู่บิดรถแข่ง Honda CBR600RR รวมถึง "ไฮเป๊ก" กฤษฎา ธนะโชติ ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600)ขณะที่ในคลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) กับรถแข่ง Honda CBR250RR ส่ง 2 นักบิดดาวรุ่ง "เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร จับคู่กับ "ชินโจ" ณภัทร จาตูม ซึ่งทั้งคู่จะแข่งขันในรายการ ฮอนด้า ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ 2025 ควบคู่กันไปด้วย พร้อมกับนักบิดอีก 3 คนในโครงการอย่าง "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง, "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ และ "ไบรท์" เตชินท์ อินทร์อภัย ซึ่ง 3 รายหลังจะลงในรายการ All Japan รุ่น J-GP3 และยังได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดแข่งขันใน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง หากผลงานเป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วยนอกจากนี้ ในศึกซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ยังส่ง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว และ "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร จับคู่ลงแข่งขันร่วมกับทีมอิสระของ ฮอนด้า เพื่อไล่ล่าแชมป์ประเทศไทย ภายใต้การนำทีมในฐานะผู้จัดการทีมของ "ฟิล์ม" รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อีกด้วยสำหรับการแข่งขันทางฝุ่น ในศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “เอฟ เอ็ม เอส ซี ที ไทยแลนด์โมโตครอส 2025” ส่ง 5 นักบิด ลงแข่งขันภายใต้ทีมอิสระ ประกอบด้วย กฤษฎา จำรูญจารีต สังกัดทีม Honda 17 พรนุภาพ เดิร์ทช็อป อิเดมิตสึ ดันล็อป , ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ สังกัดทีม Honda ส.จ.โก๋ DRTC IDEMITSU WRC Singha , จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ สังกัดทีม Honda Racing Thailand Wannalak Motorsport และ ธนรัตน์ พานิชไทย พร้อมทีมเมท พัสกร ปริยวงศธร ภายใต้สังกัดทีม Honda Racing Thailand S Motor ลงชิงชัยโดยมีเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยส่วนแผนงาน Junior Talent Program ซึ้งเป็นหลักสูตรพัฒนานักแข่งด้วยการฝึกอย่างเข้มข้น โดยพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรของ Honda Racing School ซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างนักแข่งของฮอนด้าในระดับเอเชีย และ โอเชียเนีย โดยไทยฮอนด้าจะคัดเลือกนักแข่งดาวรุ่งที่มีทั้งพรสวรรค์และความสามารถ เข้าร่วมโปรแกรม โดยมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย (Physical Strength) การเรียนรู้สไตล์การขับขี่ที่หลากหลาย (Adaptive Riding Skill) การฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์การแข่งขัน (Riding Experience) การสร้างความอดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ (Physical & Mental Endurance) และการเสริมสร้างวินัยในแบบนักกีฬาอาชีพ (Discipline) ในปี 2025 จะมีนักแข่งดาวรุ่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน พร้อมกับลงแข่งขันในรายการสำคัญของเอเชีย เพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกต่อไป