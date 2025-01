"สิงห์" จับมือ "วัน แชมเปียนชิพ" ร่วมเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ เสริมแกร่งกลยุทธ์ "โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ"

สิงห์ ประกาศเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับ วัน แชมเปียนชิพ หนึ่งในเวทีการต่อสู้ที่มีผู้ติดตามทั่วโลกประเดิมไฟต์ ONE 170 ศึกใหญ่ศึกแรกของปีที่ไทย คู่เอกชิงบัลลังก์มวยไทยระหว่าง "ตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอน" ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม นี้คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรกีฬาระดับโลกมากมาย เผยว่า "การได้ร่วมเป็น โกลบอล พาร์ทเนอร์ กับกีฬาใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันรถสูตร 1 หรือ F1, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี, การแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งอย่าง ดิ โอเพ่น และล่าสุดกับ วัน แชมเปี้ยนชิพ นอกจากเพื่อให้คนไทยได้ชมกีฬาระดับโลกแล้ว ยังสนับสนุนนักกีฬาชาวไทยมีโอกาสก้าวสู่นักกีฬาระดับโลก และยังเป็นการตอกย้ำแบรนด์สิงห์ ในการเป็นโกลบอลแบรนด์อีกด้วย"จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นกับ Partnership นี้มาก และเชื่อว่าด้วยพลังของทั้ง 2 แบรนด์ระดับโลกนี้ เราจะช่วยกันสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่, นวัตกรรมใหม่ ๆ และ ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่วงการมวยไทยและวงการกีฬาศิลปะการต่อสู้ ที่จะสร้างฮีโร่ไทยรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคตอีกมากมาย ที่จะช่วยยกระดับให้มวยไทยและนักมวยไทย กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไปอีก และ ประเทศไทย, นักมวยไทย ไปจนถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมวยไทยอีกมากมาย ก็จะได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ครั้งนี้"ความร่วมมือระหว่าง สิงห์ กับ วัน แชมเปียนชิพ ถือเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ในวงการกีฬาของ สิงห์ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬาระดับโลกมากมาย อาทิ การสนับสนุนทีมแข่ง F1 ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ ทั้งในอดีตกับทีม Infiniti Red Bull Racing, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team และ Stake F1 Team ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สิงห์ ยังเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP, ฟุตบอล ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับ เชลซี ในปัจจุบัน และในอดีตกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รวมถึง ดิ โอเพ่น กอล์ฟระดับเมเจอร์รายการเก่าแก่ที่สุดของโลก และล่าสุด กับการเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ ของ วัน แชมเปี้ยนชิพโดยโลโก้ของ สิงห์ จะปรากฏบนทุกสื่อของ วัน แชมเปียนชิพ ในทุกการแข่งขัน ทั้งศึกใหญ่ประจำเดือนของ วัน แชมเปียนชิพ, ONE FIGHT NIGHT และ ONE ลุมพินี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป#Singha #SinghaCorporation #SinghaWorldofSports #CT #ONE