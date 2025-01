"ตะวันฉาย" ฝากถึง "ซุปเปอร์บอน" ก่อนศึกใหญ่ ONE 170 "วัดกันไปเลย ใครของจริงในรุ่นนี้"

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อึดใจ ความมันครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ทั่วโลกเฝ้ารอคอย จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ในศึก ONE 170 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น.คู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) พร้อมรั้งบัลลังก์ครั้งที่ 4 จากคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ที่มุ่งมั่นขอถอนแค้นให้ได้สำหรับคู่ “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” จะสู้กันในกติกามวยไทย 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “ตะวันฉาย” ชั่งได้ 155 ป. ระดับน้ำ 1.0107 ขณะที่ “ซุปเปอร์บอน” ชั่งได้ 153.75 ป. ระดับน้ำ 1.0152โดย ซุปเปอร์บอน ให้สัมภาษณ์ในการประจันหน้า ว่า "ทุกคนรู้ว่าเขาเตะได้เร็ว และทรงพลังมาก แต่ผมเตรียมการรับมือเอาไว้แล้ว และผมจะชนะในไฟต์นี้อย่างแน่นอน"ด้าน ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กล่าวว่า "วันศุกร์นี้จะเป็นไฟต์ที่มันมาก มีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่ วัดกันไปเลยพี่ ใครของจริงในรุ่นนี้ ไม่ต้องพูดเยอะ เดี๋ยวเจอกันพี่"ขณะที่คู่รอง “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากบราซิล เตรียมทำหน้าที่รักษาเข็มขัดครั้งแรกจาก “ควอน วอน อิล” คู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ ที่หวังเอาคืนแชมป์และขึ้นนั่งครองบัลลังก์แทนสำหรับคู่ “ฟาบริซิโอ vs ควอน วอน อิล” จะสู้กันในกติกา MMA 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “ฟาบริซิโอ” ชั่งได้ 144.75 ป. ระดับน้ำ 1.0070 ขณะที่ “ควอน วอน อิล” ชั่งได้ 143.25 ป. ระดับน้ำ 1.0018อีกหนึ่งคู่ที่มีแฟนมวยเฝ้ารอชมจำนวนมาก “นิโค คาร์ริลโล” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 จากสกอตแลนด์ เปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล พบกับ “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว ผู้ครองอันดับ 5 ในแรงกิงสำหรับคู่ “นิโค vs นาบิล” จะสู้กันในกติกา มวยไทย 5 ยก โดยวันชั่งน้ำหนักฝ่าย “นิโค” ชั่งได้ 145 ป. ระดับน้ำ 1.0120 ขณะที่ “นาบิล” ชั่งได้ 144.75 ป. ระดับน้ำ 1.0061สำหรับตัวแทนนักกีฬาไทย ในตอนนี้มีเพียง 3 ราย ที่ผ่านขั้นตอนชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำเป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ “สินสมุทร กลิ่นมี”, “โจ ณัฐวุฒิ” และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง”ขณะที่ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” ยังอยู่ระหว่างการทำ "ค่าน้ำ" ให้ผ่าน และจะขึ้นตาชั่งเพื่อหา "น้ำหนักสุดท้าย" ก่อนที่จะไปเจรจาตกลงจ่ายค่าชดเชย และขอชกกับ "ธานท์ ซิน" ในพิกัดใหม่ต่อไป (กรุณาติดตามอัปเดต)ONE 170: Tawanchai vs. Superbon II | Weigh-Ins & Hydration Testsชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายอย่างเป็นทางการ (23 ม.ค.68)ผลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำทุกคู่คู่เอก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 155 ป. ระดับน้ำ 1.0107 vs ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชั่งได้ 153.75 ป. ระดับน้ำ 1.0152 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)คู่รอง ฟาบริซิโอ อานดราเด ชั่งได้ 144.75 ป. ระดับน้ำ 1.0070 vs ควอน วอน อิล ชั่งได้ 143.25 ป. ระดับน้ำ 1.018 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต 145-155 ป.)คู่รอง นิโค คาร์ริลโล ชั่งได้ 145 ป. ระดับน้ำ 1.0120 vs นาบิล อานาน ชั่งได้ 144.75 ป. ระดับน้ำ 1.0061 (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.) เฉพาะกาลเสกสรร อ.ขวัญเมือง ชั่งได้ 141 ป. ระดับน้ำ 1.0005 vs ซอ ลิน อู ชั่งได้ 142.5 ป. ระดับน้ำ 1.241 (มวยไทย แคตช์เวต 142.5 ป.) *โจ ณัฐวุฒิ ชั่งได้ 154 ป. ระดับน้ำ 1.0148 vs บัมปารา คูยาเต ชั่งได้ 154.5 ป. ระดับน้ำ 1.0229 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)สินสมุทร กลิ่นมี ชั่งได้ 169.75 ป. ระดับน้ำ 1.0237 vs นาวเซต ทรูจิลโล ชั่งได้ 169.5 ป. ระดับน้ำ 1.0229 (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)โจฮัน กาซาลี ชั่งได้ 134 ป. ระดับน้ำ 1.0120 vs โยฮัน เอสตูปินาน ชั่งได้ 135 ป. ระดับน้ำ 1.0218 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)มาวริส อาเบวี ชั่งได้ 174.25 ป. ระดับน้ำ 1.0224 vs ซามัต มาเมดอฟ ชั่งได้ 176 ป. ระดับน้ำ 1.0218 (MMA แคตช์เวต 176 ป.) **มาร์เซโล การ์เซีย ชั่งได้ 173.5 ป. ระดับน้ำ 1.0091 vs มาซากาซึ อิมานาริ ชั่งได้ 158.75 ป. ระดับน้ำ 1.0005 (ปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก)ชากีร์ แอล เตครีติ ชั่งได้ 154 ป. ระดับน้ำ 1.0036 vs มาซาอากิ โนอิริ ชั่งได้ 155 ป. ระดับน้ำ 1.0087 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชั่งได้ 131.75 ป. ระดับน้ำ 1.0292 vs ธานท์ ซิน ชั่งได้ 134 ป. ระดับน้ำ 1.0112 (กรุณาติดตามอัปเดตพิกัดใหม่)เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี ชั่งได้ 133.5 ป. ระดับน้ำ 1.0066 vs จอร์แดน เอสตูปินาน ชั่งได้ 134.75 ป. ระดับน้ำ 1.0233 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)หมายเหตุ:* เดิมทีคู่นี้ตกลงชกกันในพิกัดเฉพาะ 142 ป.​ แต่เนื่องจาก "ซอ ลิน อู" ทำค่าน้ำผ่านนอกเวลาที่กำหนด โดยชั่งน้ำหนักสุดท้ายได้ที่ 142.5 ป. จึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยเพื่อขอชกกับ "เสกสรร" ในพิกัดใหม่ 142.5 ป. โดย "เสกสรร" ยินยอมชกด้วย** “มาวริส อาเบวี” และ “ซามัต มาเมดอฟ” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่ตกลงไว้ในรุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ทั้งคู่ จึงตกลงสู้กันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 176 ป. โดยไม่มีฝ่ายใดต้องจ่ายค่าชดเชย