ไทยฮอนด้า จับมือ เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จัดแข่งทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับเอเชีย และโอเชียเนีย ครั้งที่ 3

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์จำกัด และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย จัดการแข่งขัน ทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับเอเชียและโอเชียเนีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Asia-Oceania Honda Safety Instructor Competition 2025) ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 23-24 มกราคม นี้ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมีครูฝึกรวมทั้งสิ้นกว่า 150 คนจาก 8 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, เวียดนาม และไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มร.ยูตะ นิโนะ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นสร้างถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด ‘Safety for Everyone’ โดยเรามีเป้าหมายสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของฮอนด้าทั่วโลก ให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 การแข่งขันในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะยกระดับความรู้และทักษะของครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย”“การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยของไทยได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูฝึกจากหลากหลายประเทศ ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย ที่ไทยฮอนด้าได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 36 ปี และจะมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อไป”ในขณะที่ คุณสาวิตรี แก้วพวงงาม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “การแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในภูมิภาค แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการยกระดับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย และส่งต่อประสบการณ์ความรู้ไปสู่ท้องถิ่นของครูฝึกแต่ละคน เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับที่สูงขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวร่วมกัน”การแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ CB150R, CB300R และ CB500R รวมถึงการแข่งขันด้านนวัตกรรมความปลอดภัย (Presenting Innovative Safety Concepts) โดยเน้นการประเมินความสามารถของครูฝึกฯ ในการวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง และนำความรู้จากประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมให้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของครูฝึกฮอนด้า และสร้างความตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สถานีหลักที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะด้าน ได้แก่:1. สถานีเบรก (Braking Course) - ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองและการตัดสินใจ โดยครูฝึกต้องขับขี่ด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหยุดรถในบริเวณที่กำหนด เพื่อแสดงเทคนิคการเบรกฉุกเฉินอย่างปลอดภัย2. สถานีจิมคาน่า (Slalom Course) - ทดสอบความคล่องตัวในการขับขี่ผ่านเส้นทางที่กำหนด โดยใช้คันเร่ง เกียร์ และเบรกอย่างสอดคล้องกัน พร้อมฝึกจัดท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์บนถนน3. Low Speed Balance Course - ทดสอบการทรงตัวด้วยความเร็วต่ำ ครูฝึกต้องเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ด้วยท่าทางการขับขี่ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมรถได้อย่างมั่นคงการแข่งขันครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการสร้างถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และพัฒนามาตรฐานการขับขี่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.thaihonda.co.thเฟซบุ๊ก: www.facebook.com/hondamotorcyclethailandอินสตาแกรม: www.instagram.com/hondamotorcyclethailandTikTok: www.tiktok.com/@hondamotorcyclethaYouTube: www.youtube.com/HondaMotorcycleTHA