"ชาตรี" นำทัพนักกีฬาแถลงข่าว ONE 170 “ตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอน” จากสังเวียนสู่ภาพยนตร์ฮอลลีวูด

วัน แชมเปียนชิพ แถลงข่าวศึก ONE 170 ศึกใหญ่ศึกแรกของปี ประเดิมจัดที่ไทย อัดแน่นซูเปอร์สตาร์และนักกีฬาระดับแม่เหล็กรวม 12 คู่ ครบทุกกติกา มีการชิงเข็มขัดแชมป์โลก 3 เส้น หนึ่งในนั้นคือการรีแมตช์ครั้งสำคัญ ชิงบัลลังก์มวยไทยระหว่าง “ตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอน” ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น. โดยจะมีนักแสดง-ทีมงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “The Beast In Me” ซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ "รัสเซล โครว์”และ“แดเนียล แม็คเฟอร์สัน" มาถ่ายทำฉากสำคัญ และบันทึกภาพการเก็บตัวตลอดทั้งสัปดาห์ จนถึงฉากแอ็กชันบนเวทีแข่งขันด้วย21 มกราคม 2568 โรงแรม แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพ: วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แถลงข่าวจัดการแข่งขันศึก ONE 170 โดยมีทัพนักนักกีฬาและสื่อมวลชนหลายร้อยสำนัก รวมถึงแฟน ๆ เข้าร่วมงานมากมายภายในงานได้มีการเปิดเผยถึงโปรแกรมการจัดการแข่งขันของ วัน แชมเปียนชิพตลอดปี 2025 ว่าจะมีการจัดการแข่งขันไฟต์ใหญ่ในทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศกาตาร์, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE Championship เปิดเผยว่า ONE เตรียมจัดการแข่งขัน ONE170 ศึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่มีแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกเฝ้ารอชม เพราะมีการต่อสู้ชิงเข็มขัดแชมป์โลกมากถึง 3 เส้น ทุกคู่จะดุเดือดที่สุด ยกทัพซูเปอร์สตาร์และนักกีฬาระดับแม่เหล็กรวม 12 คู่ ซึ่งบัตรเข้าชมการแข่งขันที่อิมแพ็ค อารีนา จำหน่ายหมดทุกที่นั่ง หลายสัปดาห์ก่อนจัดการแข่งขัน ผู้ชมจากทั่วโลกต่างตื่นตาตื่นใจและเฝ้ารอชม“คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ของไทยพบกับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต หนึ่งในนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยเช่นกัน ซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้ ถ้าวัดกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ ก็ถือเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลก ซึ่งการพบกันครั้งนี้มีความหมายมาก ใครที่เอาชนะในไฟต์นี้ได้จะได้รับการขนานนามว่า ราชาเหนือราชา หรือ king of the kings ”อีกทั้ง"รัสเซล โครว์" นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ จะมาพร้อมกับทีมถ่ายหนังระดับฮอลลีวู้ด เพื่อถ่ายทำฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง “The Beast In Me” นำแสดงโดย “แดเนียล แม็คเฟอร์สัน” ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แนวแอ็กชัน-ดรามา โดยทีมงานจะบันทึกภาพการเก็บตัวตลอดทั้งสัปดาห์ และจะนำแอ็กชันจากการแข่งขันบนเวที รวมทั้งมีนักแสดงชื่อดัง ร่วมถ่ายทำบนเวทีในวันแข่งขัน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็น Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาการต่อสู้ การท่องเที่ยว ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต รวมถึงขยายฐานแฟนคลับกลุ่มใหม่ ๆ ให้กับ ONEสำหรับศึก ONE 170 จะจัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เริ่มคู่แรก 18.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD กด 35 เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป และยังถ่ายทอดสดผู้ชมมากกว่า 195 ประเทศทั่วโลกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ ONE และช่องพันธมิตรโปรแกรมการแข่งขันศึก ONE 170คู่เอก ไฟต์หยุดโลกแชมป์ชนแชมป์ เป็นการรีแมตช์ ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์ เวต (145-155 ป.) ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” วัย 25 เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบัน หวนพบผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต “ซุปเปอร์บอนซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” วัย 34 ปีคู่รอง “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากบราซิล ป้องกันเข็มขัดครั้งแรก โดยพบคู่ปรับเก่า “ควอน วอน อิล” จากเกาหลีใต้อีกคู่ที่แฟนทั่วโลกต่างจับตามอง ศึกชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล ระหว่างผู้ท้าชิงอันดับ 2 “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ พบกับ “นาบิล อานาน” ผู้ท้าชิงอันดับ 5 เชื้อสายแอลจีเรีย/ไทย โดยผู้ชนะจะได้ไปเจอกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บ) โดยมีแผนว่าจะจัดการแข่งขันรวบเข็มขัดในศึก ONE172 วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ที่สนามไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีอีก 4 นักชกสายเลือดไทยร่วมโชว์ฝีมือ ได้แก่ เสกสรร อ.ขวัญเมือง, โจ ณัฐวุฒิ, สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง และ สินสมุทร กลิ่นมี“เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ยอดกำปั้นจาก จ.นครศรีธรรมราช พบกับบุรุษเหล็ก “ซอ ลิน อู” จากเมียนมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 142 ป.ศึกชิงแรงกิง ระหว่าง “โจ ณัฐวุฒิ” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 จอมบู๊จากเมืองย่าโมโคราช พบกับ “บัมปารา คูยาเต” จากฝรั่งเศส ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต“สินสมุทร กลิ่นมี” นักชกพ่อลูกอ่อนจากชลบุรี กลับมากู้ศรัทธามหาชน พบกับกำปั้นกระทิงดุ “นาวเซต ทรูจิลโล” จากสเปน ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-175 ป.)ขณะที่ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊หมัดโหดจากมหาสารคาม พบกับ “ธานท์ ซิน” จากเมียนมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 134 ป.นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคู่ร่วมเสิร์ฟความมันในศึกนี้ ได้แก่■ โจฮัน กาซาลี (มาเลเซีย/สหรัฐอเมริกา) vs โยฮัน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)■ มาวริส อาเบวี (สวิตเซอร์แลนด์) vs ซามัต มาเมดอฟ (คาซัคสถาน) กติกา MMA รุ่นไลต์เวต (155-175 ป.)■ มาร์เซโล การ์เซีย (บราซิล) vs มาซากาซึ อิมารานิ (ญี่ปุ่น) กติกาปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก■ ชากีร์ แอล เตครีติ (อิรัก) vs มาซาอากิ โนอิริ (ญี่ปุ่น) กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)■ เฟรดดี แฮ็กเกอร์ตี (สหราชอาณาจักร) vs จอร์แดน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 170 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 20.30 น.