“ช่อง 7HD” ยิงสดบิ๊กแมตช์ “ซุปเปอร์บอน” เปิดศึกกระชากเข็มขัด “ตะวันฉาย” ใน “ONE 170”

ล้างตาหรือย้ำชัยเดี๋ยวรู้กัน “ช่อง 7HD” ระเบิดความมันสุดเร้าใจ “ONE 170” คู่เอกหยุดโลก “ตะวันฉาย” ขึ้นชกป้องกันแชมป์คู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน” ร่วมด้วยทัพนักมวยไทย “เสกสรร - โจ ณัฐวุฒิ - สุริยันต์เล็ก - สินสมุทร” ขณะที่วันเสาร์มันต่อเนื่องกับ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” และวันอาทิตย์สะใจกับแม่ไม้มวยไทยใน “มวยไทย 7 สี”แมตช์นี้ที่รอคอย ช่อง 7HD สาดความมันรับต้นปี เริ่มด้วย วันศุกร์ที่ 24 มกราคมนี้ กับศึกใหญ่การันตีความเดือดระดับพรีเมี่ยม ONE 170 กับปรากฏการณ์บัตร sold out พร้อมระเบิดความมันทุกที่นั่ง นำโดยคู่เอก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เตรียมป้องกันเข็มขัดสมัยที่ 4 กับคู่ปรับหน้าเดิม ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ด้านคู่รอง ฟาบริซิโอ อานดราเด แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต ขอลุยทำหน้าที่่ป้องกันเข็มขัดสุดหวงครั้งแรกกับทาง ควอน วอน อิล คู่ปรับเก่าสุดอันตราย จากเกาหลีใต้ และห้ามพลาดไฟต์ชิงแชมป์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตเฉพาะกาล นาบิล อานาน ดาวรุ่งเชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย วัย 20 ปี ปะทะ นิโค คาร์ริลโล จอมแกร่งจากสกอตแลนด์ นอกจากนั้นยังมี 4 ตัวแทนจอมบู๊สายเลือดไทย เสกสรร อ.ขวัญเมือง, โจ ณัฐวุฒิ, สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง และ สินสมุทร กลิ่นมี รวมถึงเหล่านักสู้ชั้นนำระดับโลกร่วมโชว์ผลงานอีกมากมาย เชียร์มันสะใจไปด้วยกันศุกร์นี้ร่วมติดตามชมถ่ายทอดสดจาก อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HDจากนั้น วันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ พบกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME เกมการต่อสู้สุดร้อนแรงบนเวทีสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ยกระดับมวยไทยสู่ระดับอินเตอร์ สัปดาห์นี้มาระเบิดความมันกับคู่มวยในรายการทั้งหมด 7 คู่ โดยมีคู่เอกนำรายการ ธนูเพชร ว.เทคโนหลวงปู่สรวง ดวลหมัด อาร์มาน โมราดี แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านออนไลน์ทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digitalต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคมนี้ แฟนมวยอย่าพลาดชม มวยไทย 7 สี รายการกีฬามวยไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จากการแข่งขันที่สนับสนุนการออกอาวุธ ด้วยลีลาแม่ไม้มวยไทยที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน สัปดาห์นี้พบกับคู่เอก เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง ปะทะ เพชรมงคล ศูนย์กีฬาห้วยต้ม ร่วมด้วยการประชันหมัดจากนักมวยฝีมือดีอีกหลายคู่ เปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น หรือติดตามชมถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com