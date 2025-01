“ซุปเปอร์บอน” หวังนั่งแชมป์โลก 2 กติกา สร้างแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นน้องในค่าย

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) หวังชิงบัลลังก์มวยไทยจากคู่ปรับเก่า “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE สองกติกา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักชกรุ่นน้องในค่าย โดยทั้งคู่เตรียมแลกอาวุธเดือดกันในศึก ONE 170 ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มเวลา 18.30 น.สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” ปัจจุบันเป็นเจ้าของค่าย “ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ย่านบึงกุ่ม ซึ่งเจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก โดยหวังปั้นจอมบู๊รุ่นน้องให้มีโอกาสไต่เต้าถึงระดับโลก โดยมีเด็กปั้นที่เขาเคยส่งประกวดสู่เวที ONE ลุมพินี มาแล้ว อาทิ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี”, “ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” รวมถึงนักกีฬา ONE อย่าง “เสือแบล็ค ท.พราน49” และ “โจฮัน กาซาลี” ที่เข้ามาร่วมฝึกซ้อมที่ค่ายของเขาอยู่ในเวลานี้นอกจากเป้าหมายการล่าความสำเร็จมาประดับบารมีตัวเองแล้ว จอมเตะก้านคอจากพัทลุง ที่รั้งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ยังหวังให้ชัยชนะเหนือ “ตะวันฉาย” เป็นแรงผลักดันให้นักสู้สายเลือดใหม่ในค่ายมีกำลังใจ และเดินตามรอยความสำเร็จต่อไปในอนาคต“ถ้าผมได้แชมป์ 2 เส้น 2 กติกา มาครอง ผมคิดว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายในการเล่นกีฬาแล้ว และไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่ง ผมพร้อมจะอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องเข็มขัดให้นานที่สุด”“ผมตั้งใจจะชกต่อไปจนกว่าตัวเองไม่ไหวจริง ๆ เพราะผมอยากเป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ ในค่ายทุกคนเห็นว่า นักกีฬาที่ดีควรจะต้องเป็นแบบไหน การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง ถ้าเราทำได้ก็เหมือนเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขาครับ”