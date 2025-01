เยาวชนไทย 8 ทีม คว้าแชมป์มหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ “VEX Robotics 2024-2025”

การแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025 ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชั่น ไทยแลนด์ เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2024-2025 ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2568 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยงานนี้ถือเป็นมหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งใหญ่ของไทย โดย ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ VEX Robotics เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับโลก “VEX Robotics World Championship 2025” ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชั่น ไทยแลนด์ เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2024-2025 ) โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 77 ประเทศจากทั่วโลกในปีนี้ การแข่งขันได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเยาวชนกว่า 600 คน จาก 110 ทีม โดยน้องๆ ได้แสดงทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดผลการแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025 เฟ้นหาสุดยอดเยาวไทย 8 ทีม เป็นตัวแทนประเทศไปร่วมการแข่งขัน “VEX Robotics World Championship 2025” ผลการแข่งขันแชมป์ในแต่ละประเภท รวม 8 ทีม จะได้เดินทางไปร่วมแข่งขัน เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สหรัฐอเมริกา มีดังนี้1. ประเภทการแข่งขัน VEX IQ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) รวมถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์รางวัล VEX IQ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Elementary School)− Teamwork Champion Award: จากทีม 9852D PSP HANUMAN และ 9852H The Welly− Excellence Award: 9852D PSP HANUMAN คว้ารางวัลไปครองรางวัล VEX IQ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Middle School)− Teamwork Champion Award: โดยทีม55580B Blockade brigade และ 9852A PSP TOMYUMKUNG− Excellence Award: ทีม 55580B Blockade brigade2. ประเภทการแข่งขัน VEX V5 ในการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์โดยใช้หุ่นยนต์รุ่น VEX V5 ที่มีสมองกล (V5 Robot Brain) มอเตอร์อัจฉริยะและเซ็นเซอร์เพื่อทำภารกิจที่กำหนด เช่น เก็บคะแนนจากการย้ายวัตถุหรือทำงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้ใน VEX Robotics Competition (VRC) ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยรางวัล VEX V5 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Middle School)− Excellence Award: โดยทีม 4139B Febreezeรางวัล VEX V5 รุ่นอายุ 16 ปี (High School)− Tournament Champion: ทีม 8861F Robohawks และ 8861A Those Who Know− Excellence Award: ทีม 4139A Robot of the Rings V.2รางวัล VEX U ผู้เข้าแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย (University)− Tournament Champion: โดยทีม PIM2 Error 404ก้าวสู่เวทีโลกทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน VEX Robotics World Championship 2025 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 77 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการการันตีจาก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ให้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยในระดับนานาชาติการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชั่น ไทยแลนด์ เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2024-2025 ) ครั้งนี้ ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายสร้างคน เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีความสามารถ ตามปณิธานองค์กร "Giving and Sharing'" โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมผลักดัน จุดประกายพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยสู่ระดับสากล