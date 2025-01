เปิดฉาก สุดยิ่งใหญ่! “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” มหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งใหญ่ในประเทศไทย เยาวชนกว่า 100 ทีม จัดแข่งขันที่ PIM เพื่อส่งชิงชัยสู่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ ที่สหรัฐอเมริกาALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และ VEX Robotics เปิดเวทีแข่งขันและพัฒนาวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์สุดยิ่งใหญ่ เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 คน จากทั้งหมด 110 ทีม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ร่วมตัดสินการแข่งขันรายการ “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมพิทิชั่น ไทยแลนด์ เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ 2024-2025 ) เปิดฉากชิงชัย รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 2568 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันรายการระดับโลก “VEX Robotics World Championship 2025” ( เว็กซ์ โรโบติกส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ) ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 77 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการการันตีจาก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ให้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานเปิดการแข่งขัน “VEXRobotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” กล่าวว่า การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันเยาวชนไทยสู่การเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักสร้างสรรค์ และนักพัฒนา พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยดำเนินการผ่านนโยบาย อว. for AI ได้แก่ 1. AI for Education: การใช้ AI ในการเรียนการสอนให้คนไทยมีศักยภาพสูงสุด และเร็วที่สุด 2. AI Workforce Development: การพัฒนาบุคลากรด้าน AI และการสร้างพื้นฐานด้าน AI ให้คนไทยในระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน 3. AI Innovation: การสนับสนุนนวัตกรรม AI สู่ตลาด การพัฒนามาตรฐานและทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความแพร่หลายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย“ประเด็นเรื่องของ AI และการพัฒนานวัตกรรมกำลังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะ AI กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของเรากระทรวง อว. ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้และพร้อมมุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีให้กับเยาวชน และช่วยปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ”นางสาวสุชาดากล่าวด้าน นายศุภโชค บูรณศิลปิน ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านโค้ดดิ้งและโรโบติกส์ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics กล่าวว่า ALL Robotics และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน "VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” โดยการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญและประโยชน์หลายประการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และโอกาสในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และพัฒนาการทำงานเป็นทีม พร้อมเปิดโอกาสสู่ระดับสากล สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โดย ALL Robotics มีแผนจะออกไปจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทยไปสู่เวทีโลก ตอกย้ำนโยบายสร้างคนของซีพี ออลล์ ให้เป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีความสามารถอาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)เปิดเผยว่า พีไอเอ็ม ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน "VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025" ซึ่งเป็นการคัดตัวแทนประเทศไทยไปแข่งหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการใหญ่ที่สุดของโลก การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมพัฒนา และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนตั้งแต่ประถม ไปจนถึงมัธยม และมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจด้านหุ่นยนต์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ได้แสดงศักยภาพและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสในการบ่มเพาะเยาวชนสู่การเติบโตระดับโลก ขณะเดียวกัน ทางคณะวิศวะฯ พีไอเอ็ม ได้ส่งนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการประจำสนาม หรือ Referee เพื่อเสริมความเป็นมืออาชีพ ด้วยการลงปฏิบัติจริง สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน Work-based Education อีกด้วยสำหรับการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” มีการแข่งขัน 2 ประเภท ทั้งหมด 5 รุ่น (5 ดิวิชั่นส์) คือ 1. VEX IQ: เป็นหนึ่งในประเภทของการแข่งขัน VEX Robotics ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) รวมถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Elementary School) และ 15 ปี (Middle School)2. VEX V5: เป็นระบบที่ใช้ใน VEX Robotics Competition (VRC) ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์โดยใช้หุ่นยนต์รุ่น VEX V5 ที่มีสมองกล (V5 Robot Brain) มอเตอร์อัจฉริยะและเซ็นเซอร์เพื่อทำภารกิจที่กำหนด เช่น เก็บคะแนนจากการย้ายวัตถุหรือทำงานอัตโนมัติการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วน Driver-Controlled: ผู้เล่นบังคับหุ่นยนต์ผ่านรีโมต และ Autonomous: หุ่นยนต์ทำงานเองตามโปรแกรม เป้าหมายคือสร้างหุ่นยนต์ที่ฉลาดและทำภารกิจได้แม่นยำที่สุดในเวลาจำกัด สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (Middle School), 16 ปี (High School) และระดับมหาวิทยาลัย (University)การแข่งขันทั้ง VEX IQ และ VEX V5 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก 1. Teamwork Challenge: แข่งขันแบบทีม ร่วมมือกับเพื่อนต่างทีมเพื่อทำคะแนนรวม 2. Skills Challenge: แข่งเดี่ยว ทั้งบังคับเองและให้หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ Skill Driving: ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยมือ Automatic Control: เขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 1,700 คน แบ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันกว่า 600 คน จาก 110 ทีม ประกอบด้วย VEX IQ รุ่น Elementary School 34 ทีม, Middle School 41 ทีม, VEX V5 รุ่น Middle School 7 ทีม, High School 26 ทีม และ VEX U 2 ทีม รวมทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่มาร่วมส่งกำลังใจกว่า 1,000 คนทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความเป็นเลิศใน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” ผู้จัดงานได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติร่วมตัดสินการแข่งขัน ดังนี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก, Innovation First International และ Osotspa Innovation Centre Ltd.นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Regional Support Specialist ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Head Referee ในงานแข่งขัน “VEX Robotics World Championship 2025” ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มาร่วมงานในฐานะ Head Referee ของการแข่งขันครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎกติกาในรายละเอียดต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมด้านประเภทรางวัล แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. Performance Award มาจากการผลของการแข่งขันทั้งรูปแบบ Teamwork และ Skills Challenge ซึ่งเกิดขึ้นบนสนามการแข่งขัน 2. Judge Award มาจาก Engineering Notebook ที่น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันบันทึกมาตลอดการ Season ประกอบกับผลจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายสร้างคน เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีความสามารถ โดยการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2024-2025” ครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมผลักดันให้เยาวชนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถสู่ระดับสากล