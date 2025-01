“อาคีฟ” ศอกกลับดับไฟ “ผึ้งหลวง” คว้าสัญญา ONE “เป็นต่อ” ก้านคอน็อก “โอทิส” ศึก ONE ลุมพินี 94

ศึก ONE ลุมพินี 94 สานต่อความมันเอาใจแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ทุกเพศทุกวัย หลังนักกีฬาทั้ง 11 คู่ ต่างเค้นฟอร์มแกร่งสู้สุดใจเพื่อชิงแต้มชัยของตัวเอง เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” มวยบู๊สู้ไม่ถอย วัย 25 ปี จากอุบลราชธานี กลับมากู้ฟอร์มเก่ง ปะทะดาวรุ่งมาแรง “อาคีฟ กูลูซาดา” วัย 19 ปี จากอาเซอร์ไบจาน ที่ยังแพ้ใครไม่เป็น ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)ยกแรก “ผึ้งหลวง” เดินหน้าสาดแข้งขวาใส่ไม่ยั้ง ส่วน “อาคีฟ” ออกอาการเซให้เห็น แต่ยังโต้กลับด้วยหมัดอันตราย หลังจากนั้นแฟนมวยเจ้าถิ่นเป็นอันต้องช็อก เมื่อ “อาคีฟ” ดักจับขาอีกฝ่ายพร้อมฟันศอกกลับสุดคมส่ง “ผึ้งหลวง” หลับคาพื้นผ้าใบ จบเกมไวในยก 2 และยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 3 นอกจากนั้นยังได้รับโชคอีก 2 เด้ง ทั้งโบนัส 350,000 บาท ครั้งที่สอง และสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท แบบสุดเซอร์ไพรส์ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “โอทิส แว็กฮอร์น” กำปั้นคลื่นลูกใหม่ วัย 22 ปี จากเกาะอังกฤษ ท้าชนแกร่ง“เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี” มวยอาวุธครบมือ วัย 20 ปี จากสุราษฎร์ธานี ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 143 ป.สองยกแรก “โอทิส” และ “เป็นต่อ” ยังคงระวังตัวไม่ออกอาวุธแลกกันมากนัก ก่อนทั้งคู่จะเร่งเครื่องในยกสุดท้าย โดย “เป็นต่อ” มาได้จังหวะตวัดแข้งซ้ายเต็มก้านคอส่ง “โอทิส” ร่วงลงพื้น แม้จะพยายามทรงตัวลุกขึ้นยืน แต่ผู้ชี้ขาดเห็นอาการไม่ดีจึงยุติการชก ส่งให้ “เป็นต่อ” ชนะน็อก สานต่อฟอร์มแรงเก็บชัย 3 ไฟต์รวด พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านได้เป็นครั้งแรกตลอดการแข่งขันอันดุเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักกีฬาฟอร์มเด็ด 5 ราย ทำผลงานโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบโบนัสตอบแทนให้ทันทีคนละ 350,000 บาท แบบไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่ “เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี”, “เพชรนาย่า บางแสนไฟต์คลับ”, “ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี”, “กริชเพชร พีเค.แสนชัย” และ “อาคีฟ กูลูซาดา”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 94คู่เอก อาคีฟ กูลูซาดา (อาเซอร์ไบจาน) ชนะน็อก ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า นาทีที่ 1:17 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)คู่รอง พิชิตชัย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)กริชเพชร พีเค.แสนชัย ชนะน็อก สู้ศึก ทีซี.มวยไทย นาทีที่ 1:54 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ นาทีที่ 1:18 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)เพชรนาย่า บางแสนไฟต์คลับ ชนะน็อก ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ นาทีที่ 2:33 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)เหิร เอ็นเอฟ.ลูกสวน ชนะน็อก หินเหล็กไฟ สามชัยวิเศษสุข นาทีที่ 1:21 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)เป็นต่อ เอสพี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี ชนะน็อก โอทิส แว็กฮอร์น นาทีที่ 2:03 ของยก 3 (สหราชอาณาจักร) (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)นาตาเลีย ดิอาชโควา (รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เทย์เลอร์ แมคคลาตชี (แคนาดา) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)อายัด อัลบัด (อิรัก) ชนะคะแนนเอกฉันท์ บันนะ ฮายาชิ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)เออร์ซาน จานิชเบก อูลู (คีร์กีซสถาน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ รามาซาน คาริมอฟ (รัสเซีย) (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)ฌอง โคลด ซาคลาก (ฟิลิปปินส์) ชนะทีเคโอ ฟาจาร์ (อินโดนีเซีย) นาทีที่ 3:37 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)