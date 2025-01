ห้ามกะพริบตา! “ซุปเปอร์เล็ก” มองไฟต์ “นิโค vs นาบิล” สุดสูสี เชื่อโอกาสไม่ครบยกสูง

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ร่วมแสดงความคิดเห็นและทำนายผลการแข่งขันในคู่ระหว่าง “นิโค คาร์ริลโล” จอมแกร่ง วัย 26 ปี จากสกอตแลนด์ ที่จะพบกับ “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งเชื้อสายแอลจีเรีย/ไทย วัย 20 ปี ซึ่งมีเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ในศึก ONE 170 ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.นี้ เริ่มคู่แรก 18.30 น.เดิมทีในศึก ONE 170 มีการประกบคู่ให้ “ซุปเปอร์เล็ก” ทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดมวยไทยจาก “นิโค” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ในฐาะนะคู่รองของรายการ แต่เนื่องจากแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่า จึงจำเป็นต้องขอถอนตัวจากการชกอย่างน่าเสียดายก่อนที่ส้มทั้งเข่งจะหล่นมาใส่ “นาบิล” ที่ปัจจุบันรั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ได้ขึ้นทำหน้าที่แทน ในการชิงตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลกับ “นิโค” โดยผู้ชนะจากคู่นี้จะได้สิทธิ์ไปชิงบัลลังก์กับ “ซุปเปอร์เล็ก” เพื่อหาราชันของรุ่นเพียงหนึ่งเดียว ในศึก ONE 172 วันที่ 23 มี.ค.68 ที่ญี่ปุ่น ต่อไปในฐานะเจ้าของบัลลังก์ตัวจริง ที่หลีกไม่พ้นต้องเจอกับผู้ชนะระหว่าง “นิโค vs นาบิล” ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้ “ซุปเปอร์เล็ก” รอดูคู่นี้อย่างใจจดใจจ่อและอาสาวิเคราะห์การแข่งขันของคู่นี้ โดยเผยว่า“ผมคิดว่าคู่ระหว่าง นิโค กับ นาบิล ออกสูสี ทั้งสองฝ่ายมีลุ้นชนะพอ ๆ กัน 50-50 แต่ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสจบแบบไม่ครบยกสูงครับ”“สำหรับผม ถือว่าเหมาะสมที่ นิโค กับ นาบิล ได้มีโอกาสขึ้นมาชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล เพราะทั้งคู่ต่างทำฟอร์มดีมาตลอด และต่างได้ชื่อว่าเป็นนักชกอันตรายของรุ่นในตอนนี้ ถือเป็นคู่ที่น่าดูมาก ผมอาจจะเข้าไปดูที่สนามด้วยครับ”“ส่วนตัวผม ไม่ว่าจะเป็น นาบิล หรือ นิโค ผมพร้อมเจอทั้งคู่ แต่ถ้าถามว่าอยากเจอใครมากกว่ากัน ผมเล็งเป้าไปที่ นิโค ครับ”นอกจากศึกเดือด “นิโค vs นาบิล” แล้ว ใน ONE 170 ยังมีอีก 2 คู่รีแมตช์ที่มีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพัน โดยคู่เอก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เตรียมป้องกันบัลลังก์สมัยที่ 4 จากคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตขณะที่ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เตรียมตัวป้องกันเข็มขัดครั้งแรกกับ “ควอน วอน อิล” คู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีนักชกเจ้าถิ่นอย่าง “เสกสรร อ.ขวัญเมือง”, “โจ ณัฐวุฒิ”, “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” และ “สินสมุทร กลิ่นมี” ร่วมโชว์ฝีมือในรายการนี้ด้วย แฟนมวยชาวไทยห้ามพลาด!